Không còn là những mô típ công sở sướt mướt hay đấu đá mệt não, Filling For Love vừa chào sân đã khiến dân tình đứng ngồi không yên vì nội dung quá "mặn mòi", cùng màn lật ngược tình thế giữa tổng tài và mỹ nữ khiến ai nấy đều phải bật cười.

Ngay sau khi tập 1 lên sóng vào tối 25/4, siêu phẩm mới nhất của nhà tvN đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 về rating trong cùng khung giờ trên tất cả các đài cáp và truyền hình tổng hợp. Theo số liệu từ Nielsen Korea, phim ghi nhận mức rating trung bình tại Seoul là 4.8%, có lúc đạt đỉnh tới 6.6%. Đặc biệt, bộ phim còn "càn quét" nhóm khán giả mục tiêu từ 20-49 tuổi, chứng minh sức hút không tưởng của đề tài thanh tra phong kỷ công sở phiên bản lầy lội. Trên các diễn đàn lớn như TheQoo hay Naver, hội "mọt phim" đang không ngừng rỉ tai nhau rằng đây chính là tập mở màn xuất sắc nhất năm 2026 với kịch bản nhanh gọn, kịch tính và đầy rẫy những cú "twist" không thể lường trước.

Ngay sau khi phát sóng, mạng xã hội Hàn Quốc nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt phản hồi tích cực. Nhiều khán giả không tiếc lời khen ngợi: " Phim hay điên đảo, xem xong nhìn lại đồng hồ mới thấy bay vèo 1 tiếng! " hay " Gu chọn kịch bản của Shin Hye Sun đúng là đẳng cấp thần sầu, đoạn bị ôm eo làm tôi cười đến tắt thở ".

Nội dung phim xoay quanh Noh Ki Joon (Gong Myung) một anh chàng vốn là gương mặt đại diện của phòng Thanh tra, chuyên trị các vụ tham nhũng nghìn tỷ và đang trên đà thăng tiến rực rỡ. Thế nhưng, cuộc đời "màu hồng" của Ki Joon bỗng chốc đảo lộn 180 độ khi "ác nữ" khét tiếng Joo In Ah (Shin Hye Sun) chính thức đổ bộ vào tập đoàn Hae Mu. Ngay trong ngày đầu gặp gỡ, thay vì được thăng chức như lời đồn, Ki Joon lại bị chị đại In Ah "đày" thẳng xuống Tổ Thanh tra số 3 nơi được coi là "hố đen" của công ty, chuyên đi xử lý những vụ... đánh ghen và kỷ luật nội bộ nhảm nhí.

Từ một ngôi sao kiểm toán, Ki Joon phải tập làm quen với công việc "rình rập" những mối quan hệ ngoài luồng của đồng nghiệp. Vụ án đầu tiên anh đảm nhận là đơn tố cáo ngoại tình từ một người phụ nữ tên Young Hee (Park Ha Sun). Trong khi Ki Joon vẫn còn ngây ngô khẳng định đây chỉ là sự hiểu lầm do người vợ quá nhạy cảm, thì "ma nữ" In Ah đã chứng minh đẳng cấp nhìn thấu hồng trần. Chỉ với một chiêu đột kích bằng cách đặt trà sữa cho cả phòng, cô đã tóm sống cảnh tượng "giường chiếu" ngay tại văn phòng khiến cặp đôi gian phu dâm phụ chỉ còn nước khóc thét, còn Ki Joon thì được một phen "sang chấn tâm lý" vì sự non nớt của mình.

Điểm cộng lớn nhất khiến khán giả phải "say đắm" chính là thần thái đỉnh cao của Shin Hye Sun. Không còn là cô nàng ngây ngô, Shin Hye Sun lần này hóa thân hoàn hảo vào vai một trưởng phòng thanh tra độc đoán, quái chiêu với phương châm sống: "Kẻ nào dám phản kháng sẽ bị giẫm đạp không thương tiếc". Ánh mắt sắc lạnh và phong thái làm việc quyết liệt của cô khiến người xem phải "nổi da gà", đồng thời tạo nên một hình tượng nữ cường nhân bí ẩn đầy sức hút.

Đối trọng với một In Ah tàn nhẫn là một Noh Ki Joon đầy hài hước qua nét diễn của Gong Myung. Anh chàng đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một "trai trẻ ngáo ngơ" nhưng lại mắc bệnh tự luyến nặng. Đặc biệt, phân cảnh kết phim đang được netizen chia sẻ với tốc độ chóng mặt chính là khoảnh khắc "anh hùng cứu mỹ nhân" phiên bản lỗi. Khi người vợ đang nổi giận định tấn công Ki Joon, anh chàng sợ đến mức nhũn chân định ngã ngửa, thì ngay lập tức chị đẹp In Ah đã lao tới ôm eo tiếp lấy anh trong tư thế cực soái. Trong khi "tổng tài" In Ah giữ gương mặt bình thản thì "hoàng tử" Ki Joon lại trợn mắt ngất xỉu ngay trên tay chị, tạo nên một màn lật ngược giới tính khiến khán giả cười đến "tắt thở".

Bên cạnh dàn diễn viên thực lực, sự thành công của bộ phim còn đến từ bàn tay nhào nặn của đạo diễn Lee Soo Hyun và biên kịch Yeo Eun Ho, cùng sự góp mặt của "mẹ đẻ" Tiên Nữ Cử Tạ Yang Hee Seung. Sự kết hợp giữa đề tài tình yêu công sở táo bạo cùng những tình tiết trinh thám hài hước đã thổi một làn gió mới vào thị trường phim truyền hình đang dần bão hòa. Với những phản hồi tích cực từ giới blogger và sự phấn khích của cộng đồng fan, Filling For Love chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua vào mỗi dịp cuối tuần, hứa hẹn sẽ còn gây bão mạnh mẽ hơn nữa trong các tập tiếp theo.

Bình luận của khán giả về tập 1: - Trước khi chị In Ah xuất hiện, trông ảnh lúc nào cũng bảnh tỏn, thần thái tự tin không ai bằng. Chị mới vào được một ngày mà ảnh tàn tạ luôn: từ Đội 1 giờ nhảy qua Đội 3, lại còn phải xử lý mấy drama tình ái nữa chứ! - Gu chọn kịch bản của Shin Hye Sun rất rõ ràng: một là tâm lý nặng đô, hai là 'hề' không ai bằng. - Cuộc đời anh đã bước sang giai đoạn khủng hoảng kể từ khi gặp chị. - Trời ơi, phim nào của bả cũng mặn hết sức! - Cái kết tập 1 bằng cảnh Joo "hoàng tử" đỡ Noh "công chúa". Cảnh này trong truyện cổ tích thường là hoàng tử đỡ công chúa rồi ngất, còn vào phim của anh chị thì ngược lại hoàn toàn nha! - Đạo diễn dám quay thì anh chị dám diễn. Má ơi, hề vậy trời! - Đi rình săn bê bối ngoại tình trong công ty thì phải bí mật, kín đáo và cẩn thận một chút chứ. Tui thấy anh chị ít có ồn lắm nha trời! Chụp đại mấy tấm hình thôi cũng đủ làm meme cho xuyên suốt 12 tập phim sắp tới luôn đó. - Ảnh xả tóc thì ảnh báo, ảnh vuốt tóc thì ảnh ngáo. - Sao nhìn ổng ngáo vậy mọi người? Còn chàng hậu của tui vẫn cá tính, điên điên nhưng chất như ngày nào. Xem phim này cười muốn xỉu! - Từ từ hãy yêu nhau nha, yêu sớm quá là phim hết hay sớm luôn đó. - Cha này hài gặp chị kia thánh hề nữa, đúng là combo hủy diệt! - Haha, sướng nhất anh Gong, được chị girlboss đỉnh nhất giới công sở rước về làm vợ nha!



