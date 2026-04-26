Mới đây, một phân đoạn của bộ phim truyền hình Ầu Ơ Ví Dầu từ năm 2012 bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Không cần cao trào kịch tính hay những cú twist gây sốc, chỉ đôi câu thoại ngắn ngủi cũng đủ khiến người xem ngày nay phải dừng lại.

Cụ thể, phân đoạn đang viral thuộc về cuộc đối thoại giữa nhân vật Oanh (Ngọc Lan thủ vai) với Yến (Kim Dung). Trong khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc, Oanh nhẹ nhàng nói: “Chị rất thương em.” Tuy nhiên, thứ cô nhận lại không phải sự đồng cảm mà là một lời từ chối thẳng thắn từ Yến: “Em không phải là les, em không thể nào yêu chị được.”

Sẽ không có gì để nói nếu câu thoại “em không phải là les” đang trở thành một trend phủ sóng mạng xã hội những ngày gần đây. Trên TikTok, Facebook hay Instagram, hàng loạt video sử dụng lại đoạn hội thoại này với đủ biến tấu: từ diễn lại nguyên bản, lồng ghép vào tình huống hài hước cho tới parody theo phong cách đời thường. Điểm thú vị là câu nói vốn mang màu sắc khá buồn và có phần day dứt trong phim lại được “bẻ lái” thành meme mang tính giải trí.

Không ít clip đạt hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn lượt xem, chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của một câu thoại từ cách đây hơn một thập kỷ. Đáng nói đó còn là thời điểm mà những câu chuyện liên quan đến tình cảm đồng giới vẫn còn khá nhạy cảm trên màn ảnh Việt. Sự bùng nổ này cũng phản ánh một đặc điểm quen thuộc của mạng xã hội rằng những nội dung cũ hoàn toàn có thể hồi sinh nếu chạm đúng cảm xúc hoặc được đặt lại trong một ngữ cảnh mới. Trong trường hợp này, câu thoại không chỉ dừng ở yếu tố hài hước mà còn khiến nhiều người quay lại tìm xem Ầu Ơ Ví Dầu như một cách hiểu trọn vẹn hơn nguồn gốc của câu thoại đang viral.

Trên MXH, nhiều netizen bình luận: - Thoại câu nào đi trước thời đại câu đó - Hoá ra hồi bé có xem này rồi - Qua tay các pháp sư TikTok thành thoại câu nào chấn động câu đó luôn - Ôi dời ơi, em không phải là les là từ đây ấy hả - Không thể xem đoạn này một cách bình thường nữa rồi - Thoại ngày xưa mà bạo dữ trời

Ầu Ơ Ví dầu (tên gốc Những Bông Hoa Lưu Lạc), do biên kịch Vương Huyền Cơ và đạo diễn Nguyễn Duy Linh thực hiện, xoay quanh cuộc đời của ba chị em mồ côi: Oanh (Ngọc Lan), Yến (Kim Dung) và Hằng (Kiều Khanh). Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, ba người đã sớm bị cuộc đời đẩy vào những hướng đi khác nhau. Hằng được nhận làm con nuôi trong một gia đình giàu có, nhưng lại sống như người ở, thiếu thốn tình thương. Yến lựa chọn rời bỏ quá khứ với mong muốn thoát khỏi thân phận nghèo khó. Trong khi đó, Oanh ở lại cô nhi viện, nỗ lực học tập và sau này nhận được học bổng du học nước ngoài từ một nhà hảo tâm.

Khi trưởng thành, Oanh trở về nước với một vị thế hoàn toàn khác khi trở thành CEO của một công ty thời trang lớn, trớ trêu thay, chính là công ty của ân nhân từng giúp đỡ mình, nhưng cô không hề hay biết. Thành công là vậy, nhưng cuộc sống của Oanh vẫn còn một khoảng trống lớn: hai người em gái thất lạc. Hành trình đi tìm lại gia đình cũng chính là hành trình đối diện với những cảm xúc, những mối quan hệ phức tạp mà cô không thể kiểm soát. Đến nay, bộ phim vẫn là một phần ký ức khó phai trong tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X.