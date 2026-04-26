Mới đây, mạng xã hội xuất hiện chủ đề nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho bộ phim Phạm Vi 800m. Lý do là bởi đây là một tác phẩm rất đáng xem với nội dung hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên rất ổn, đặc biệt phải kể đến nam chính Hứa Khải. Dẫu vậy, Phạm Vi 800m lại không được đầu tư cho khâu tuyên truyền.

Phạm Vi 800m hiện xếp thứ 8 trong danh sách Hút hội viên mới trong tuần trên nền tảng Tencent Video, cũng như dẫn đầu bảng Vlinkage phim chiếu mạng liên tiếp nhiều ngày. Dù vậy, có lẽ nhiều người đều có chung nhận định rằng đáng ra với chất lượng này, bộ phim xứng đáng hot hơn nữa.

Nội dung phim Phạm Vi 800m lấy bối cảnh tại một thị trấn mỏ vào cuối những năm thập niên 90. Cảnh sát gạo cội Trần Hồng Binh điều cha vụ án liên quan đến một xác chết vô danh. Thế nhưng càng điều tra, ông phát hiện ra rằng con trai ông - Trần Huy, có khả năng lại chính là hung thủ.

Đảm nhận vai Trần Hồng Binh là diễn viên gạo cội Đinh Đại Dũng, trong khi vai Trần Huy do Hứa Khải thể hiện. Đây là vai diễn mà Hứa Khải thể hiện diễn xuất vô cùng ấn tượng, khắc họa chân thật những gam màu cảm xúc khác nhau của nhân vật Trần Huy. Với những ai từng mang định kiến về diễn xuất của mỹ nam sinh năm 1995, có lẽ họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Thậm chí, có ý kiến cho rằng thay vì cứ mải mê chạy theo các dự án ngôn tình, Hứa Khải nên mạnh dạn nhận những vai diễn nặng đô thế này.

Ngoài ra cũng phải nhắc đến Đặng Ân Hy, người đảm nhận vai Cao Tùng Cách, một trong những nhân vật chính của phim. Cô khiến khán giả đồng cảm khi khắc họa hình ảnh cô gái trẻ phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng tận cùng. Vốn được yêu thích nhờ vẻ ngoài trong trẻo, xinh đẹp cùng diễn xuất dễ chịu, mỹ nhân sinh năm 2005 một lần nữa khẳng định mình là cái tên cực kỳ đáng xem trong lứa diễn viên trẻ của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Về phần Hồ Khả, dĩ nhiên với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm của mình, cô cũng không khiến cho khán giả thất vọng.