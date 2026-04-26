3 mỹ nhân trong “Trùm Sò”: Mỗi người một cá tính, cùng giữ nhịp cho tiếng cười

Trong Trùm Sò, 3 nhân vật nữ do Thanh Thúy, Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Tam Triều Dâng đảm nhận đều có "mảng miếng" rõ ràng - mỗi người một kiểu, nhưng cùng góp phần giữ nhịp cho tiếng cười xuyên suốt bộ phim.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Trùm Sò nhận được sự chú ý lớn nhưng cũng đi kèm không ít hoài nghi khi vai chính do Huỳnh Nguyễn Mai Phương đảm nhận - một nàng hậu lần đầu đóng phim. Tuy nhiên, sự thể hiện duyên dáng của Mai Phương đã phần nào chinh phục được khán giả. Đặc biệt, khi đặt cạnh 2 người đẹp có kinh nghiệm diễn xuất dày dặn là Thanh Thúy và Tam Triều Dâng, Mai Phương vẫn giữ được bản sắc riêng, không bị lép vế.

Mai Phương đã tìm được bản sắc riêng cho mình ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Đạo diễn Đức Thịnh cũng có nhận xét tích cực sau lần hợp tác đầu tiên cùng nàng hậu:

"Ngay từ những ngày đầu trên phim trường, dù còn nhiều bỡ ngỡ, Phương cho thấy sự thông minh và nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý nhân vật. Tôi hài lòng với những gì cô ấy thể hiện và tin rằng, nếu tiếp tục rèn luyện nghiêm túc, Phương hoàn toàn có thể tiến xa trên con đường diễn xuất".

Trong Trùm Sò, Mai Phương hóa thân thành góa phụ Thị Hến hay còn gọi là Hến Dẹo. Tuy mang vẻ ngoài mỏng manh, lả lướt, nhưng khi bị đẩy vào thế khó, Hến Dẹo lại bộc lộ rõ mình là người trọng nghĩa khí, chân thành, quyết đoán, sẵn sàng vùng lên để đứng về phía lẽ phải. Cũng nhờ tính cách này của Hến Dẹo mà khán giả được thấy Mai Phương hoá thành "đả nữ", thực hiện những pha đánh võ đẹp mắt.

Cô nàng luôn nghiêm túc học hỏi trong mỗi cảnh quay.

Chia sẻ về vai diễn đầu tay, Mai Phương cho biết: "Cô ấy sẽ có sự mềm mỏng, mong manh của một thục nữ. Nhưng khi cần mạnh mẽ hoặc phải đấu tranh cho một điều gì đó, Thị Hến sẵn sàng ra tay".

Chính sự đối lập giữa bề ngoài và nội tâm đã giúp nhân vật Hến Dẹo trở nên thú vị hơn. Người xem có thể bật cười vì cách Hến Dẹo xuất hiện, nhưng đồng thời cũng dần hiểu và đồng cảm với những lựa chọn của cô.

Tam Triều Dâng

Người chị em tốt của Hến Dẹo trong phim Trùm Sò là Cua Dữ do Tam Triều Dâng đóng. Cua Dữ là cô nàng thích phiêu lưu khám phá, nhí nhảnh, lầy lội và còn khá trẻ con. Khác với vẻ quyến rũ của Hến Dẹo, Cua Dữ thu hút người xem bởi nguồn năng lượng trẻ trung, tươi tắn và đáng yêu.

Cua Dữ sở hữu nguồn năng lượng dồi dào hấp dẫn người xem.

Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, Cua Dữ không phải là một thử thách quá khó với Tam Triều Dâng. Nét tinh nghịch, có chút "trẻ con" là hình ảnh quen thuộc của nữ diễn viên sinh năm 1998 ở ngoài đời thực, khiến Cua Dữ như được "đo ni đóng giày" cho cô.

Mảng miếng hài của nhân vật chủ yếu đến từ những màn "đấu khẩu" với Ốc Đần (Ngọc Trai). Một bên là Cua Dữ nhanh nhảu, có phần đanh đá, một bên là chàng trai hiền lành, chất phác nhưng hơi ngốc nghếch - sự đối lập này tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước, vừa dễ thương.

Tam Triều Dâng và Ngọc Trai tạo được phản ứng hoá học thú vị khi đóng chung ở "Trùm Sò".

Phản ứng hoá học của Tam Triều Dâng và Ngọc Trai đã mang đến màu sắc tình yêu tươi trẻ, dám yêu dám hành động của giới trẻ hiện đại được lồng ghép khéo vào bối cảnh làng quê xưa.

Thanh Thúy

Thanh Thúy vừa là nhà sản xuất vừa đảm nhận một vai diễn nhỏ trong phim Trùm Sò. Nhân vật của cô là Bào Ngư - người vợ "sư tử Hà Đông" của Quan Chạch (Doãn Quốc Đam). Phu nhân quan huyện chỉ xuất hiện trong ba phân đoạn ngắn nhưng vẫn đủ để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng người xem. Bởi Bào Ngư quá mạnh mẽ, không chỉ đánh chồng "lên bờ xuống ruộng" mà còn là nỗi khiếp sợ của các tay sai dưới trướng Quan Chạch.

Sự dữ dằn của nhân vật Bào Ngư trái ngược hoàn toàn với nét dữ đáng yêu của cô nàng Cua. Phu nhân quan Chạch trở thành nỗi sợ của nhiều người.

Tuy nhiên, cách thể hiện của Thanh Thúy không đi theo hướng gay gắt, mà được xử lý bằng sự duyên dáng và tiết chế. Những phân đoạn "ra tay" vì thế không tạo cảm giác khó chịu, mà ngược lại trở thành điểm nhấn hài hước, góp phần làm nổi bật sự mâu thuẫn trong con người Quan Chạch - một kẻ quyền lực bên ngoài nhưng lại "sợ vợ số một", tạo nên nhiều tình huống trớ trêu và châm biếm.

Dù không xuất hiện nhiều nhưng phu nhân của quan Chạch vẫn để lại ấn tượng đậm nét với khán giả.

3 nhân vật nữ trong Trùm Sò không đi theo một khuôn mẫu chung, mà mỗi người mang một màu sắc riêng - từ mạnh mẽ, duyên dáng đến trẻ trung, tinh nghịch. Chính sự đa dạng này giúp bộ phim không chỉ có tiếng cười đến từ tình huống, mà còn từ cá tính nhân vật: một yếu tố quan trọng giữ nhịp giải trí xuyên suốt.

Hiện Trùm Sò đang được công chiếu trên toàn quốc.