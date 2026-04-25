Bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã chiếu một lúc 4 tập cuối cùng khiến khán giả quay cuồng trong những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nếu như những tập đầu tiên, nhịp điệu phim khá chậm rãi, không khí có phần nhẹ nhàng lãng mạn hài hước để tình cảm của các cặp đôi phát triển dần dần, thì 4 tập cuối như một bước chạy nước rút với nhiều phân đoạn gay cấn. Tuy nhiên, phim không bị xảy ra vấn đề "đầu voi đuôi chuột" mà các khúc mắc được giải quyết chỉn chu thuyết phục người xem và không thiếu những cảnh đinh khiến khán giả khóc cạn nước mắt.

Hậu trường cảnh giải cứu nữ chính Thanh Tâm trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay được khen hay đến những phút cuối cùng

Trong đó, có cảnh Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) bị chính kẻ đã ra tay sát hại cha của Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) bắt cóc. Hắn muốn uy hiếp Triệu Phú phải trả lại số hàng cấm của hắn. Phú không màng nguy hiểm xông vào hang ổ của tụi xã hội đen để giải cứu Tâm. Thậm chí, khi bị ép quỳ gối cầu xin kẻ đã giết cha mình, vì tình yêu với Tâm, anh cũng chấp nhận.

Các cảnh hành động trong phim được diễn ra hấp dẫn, tràn đầy sức mạnh, khán giả khen ngợi cảnh võ thuật cuốn hút không kém gì một bộ phim điện ảnh hành động.

Cặp đôi Triệu Phú và Thanh Tâm có kết thúc đẹp

Tuy nhiên, trước đó họ trải qua không ít sóng gió nguy hiểm

Tuy đã giải cứu được Tâm, nhưng cha của Phan Minh (Trần Ngọc Vàng đóng) lại qua đời. Không những vậy, Triệu Phú cũng bị thương nặng, nhóm máu của anh thuộc dạng đặc biệt và chỉ có Thanh Tâm mới có thể cứu được anh. Dù tình tiết phim diễn ra gay cấn nhưng vẫn có những cảnh xúc động như khi trong giây phút sinh tử cận kề, Phú gặp lại được người cha mà mình luôn mong nhớ, hay khi mẹ Phú nhận ra tình cảm mà Tâm dành cho con trai của mình.

Những tình tiết xúc động và gay cấn đan xen khiến trái tim khán giả "như đi tàu lượn" nhưng cũng đẩy cảm xúc của người xem lên cao và khiến bộ phim gây ấn tượng mạnh với người xem.

Võ Điền Gia Huy trổ tài thực hiện các cảnh võ thuật hành động mãn nhãn

Khán giả mê tít nhân vật Triệu Phú của Võ Điền Gia Huy: - Gia Huy đúng chuẩn vibes P'Tor của Con Tim Sắt Đá - Lần đầu tiên xem phim Việt mà mê đến phát cuồng luôn, quá đỉnh. Ngầu quá Triệu Phú ơi! - Võ Điền Gia Huy diễn mấy đoạn đánh nhau cuối phim đúng peak … Sao giờ tôi mới biết anh vậy Võ Điền Gia Huy! - Trời ơi! Phim Việt đầu tiên tôi coi mà tôi khóc, lụy phim quá, mong là có phần 2 - Gia Huy đúng đỉnh - Có ai xem mấy tập cuối khóc như tôi không - Mỗi tập như 1 bộ phim điện ảnh. Võ Điền Gia Huy đóng hành động hay quá - Bảnh quá trời anh Huy ơi! - Sao ảnh tàn tạ mà ảnh đẹp hơn bình thường vậy mọi người - Vừa xem hết tập 16, thật sự không uổng tiền để mua gói. Cứ sợ phim sẽ đầu voi đuôi chuột nhưng không tập cuối nó đã. - Hơn cả phim điện ảnh luôn. Coi khúc đánh nó đã còn hơn phim rạp - Hai con người kết hợp với nhau tưởng đang xem phim Hàn Quốc - Tập cuối cảnh hành động là thần - Tập này nhìn Huy đẹp trai thật sự mấy mom - Lâu lắm mới có bộ phim Việt Nam hay mà cảm xúc thế này. Đúng là bỏ tiền ra xem cũng đáng - Trời anh Huy ảnh bận áo da đẹp như tài tử vậy á, còn chị Dâng thì dễ thương.

Khán giả phát cuồng vì tình tiết gay cấn trong những tập cuối

Đồng thời si mê dáng vẻ si tình hy sinh vì người yêu cực "ngầu" của nam chính Triệu Phú

Kể từ khi lên sóng, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng chủ đề phim ảnh được thảo luận và tương tác nhiều nhất trên MXH theo thống kê từ SocialTrend (YouNet Media). Tác phẩm của tập diễn Vũ Khắc Tuận thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem và đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng.

Không những vậy, sau khi các nhân vật đều có kết thúc có hậu, ê-kíp sản xuất còn nhá hàng phần 2 của phim với lời nhắn "Kết thúc phần 1", khiến cộng đồng khán giả yêu phim lại rần rần mong chờ phần tiếp theo.

Phim đạt được những thành công lớn về lượt xem, danh tiếng và hứa hẹn sẽ bùng nổ nếu phần 2 được thực hiện

Dù chỉ là dự án phim ngắn với 16 tập, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay làm được điều mà không nhiều phim truyền hình hiện tại của Việt Nam làm được. Phim có nội dung cô đọng xúc tích ngắn ngọn, dàn diễn viên đẹp đồng đều, có khả năng tạo chemistry cực đỉnh. Không những vậy, tác phẩm đầu tư vào trang phục và ngoại cảnh không kém gì một bộ phim Hàn Quốc. Những điều này thu hút người xem, giúp phim thành công dù chỉ chiếu trên nền tảng trực tuyến.