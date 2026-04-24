Sau khi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay lên sóng, Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng nhanh chóng trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội nhờ chemistry ngọt ngào, tự nhiên tựa như "phim giả tình thật". Không chỉ tạo nên một cộng đồng fan "đẩy thuyền" đông đảo, cặp đôi còn lan sức nóng ra cả Vbiz, khi từ khán giả đến đồng nghiệp đều phải công nhận họ quá xứng đôi vừa lứa. Thậm chí, không ít người còn công khai đòi đi ăn đám cưới từ sớm.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng trong sự kiện gần đây

Cụ thể, tại sự kiện thảm đỏ ra mắt bộ phim Trùm Sò hôm 23/4, Tam Triều Dâng là một trong những diễn viên của phim đã được diễn viên Quang Minh thẳng thắn đặt câu hỏi: " Chỗ anh em anh hỏi thiệt, khi nào em cho Trùm Sò đi ăn đám cưới? ". Chỉ một câu hỏi tưởng như đùa nhưng lập tức khiến cả không khí thảm đỏ vỡ òa, bởi ai cũng biết nhân vật được nhắc đến là ai. Thậm chí, Quang Minh còn nói lớn: " Mọi người đang tập trung về phía Võ Điền Gia Huy kìa, dính như keo luôn " càng khiến đám đông thêm phần phấn khích.

Tam Triều Dâng bị hỏi thẳng rằng khi nào đám cưới

Dù đây chỉ là màn "quăng miếng" để khuấy động không khí nhưng phản ứng của dàn khách mời và sự hưởng ứng từ khán giả cho thấy mức độ được quan tâm của cặp đôi này không hề nhỏ. Ngay sau đó, spotlight nhanh chóng được kéo lại cho "nhân vật chính" của sự kiện là Trùm Sò, nhưng đoạn clip hỏi khéo đám cưới vẫn khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Mọi ánh mắt lập tức đổ về Võ Điền Gia Huy

Cũng tại sự kiện, khoảnh khắc của bộ 3 Trần Ngọc Vàng - Võ Điền Gia Huy và Tam Triều dâng cũng được mọi người truyền tay nhau không ngớt. Đoạn clip Ngọc Vàng ôm chúc mừng Triều Dâng, sau đó thấy Gia Huy bước đến liền phản ứng như "tá hỏa" vì bị bắt ghen khiến ai thấy cũng phải bật cười. Ngay cả khi cả 3 chụp ảnh chung, Ngọc Vàng cũng tự "biết thân biết phận" mà đứng ra ngoài rìa, hết làm biểu cảm kiểu "coi họ yêu nhau kìa" đến chỉ tay vào cặp đôi hết sức đáng yêu.

Trần Ngọc Vàng "rén ngang" khi đang ôm chúc mừng Triều Dâng mà Gia Huy tới

Khi chụp ảnh cũng ra dáng "thuyền trưởng" hết cỡ

Hay tại buổi công chiếu phim Heo 5 Móng tối 22/4, một khoảnh khắc tương tác giữa Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng - Steven Nguyễn cũng nhanh chóngviral khắp mạng xã hội. Khi bước vào rạp, Steven Nguyễn đã 5 lần 7 lượt chỉ về khu sweet box để xếp chỗ cho cặp đôi. Nam diễn viên còn nói với Gia Huy: " Em với Dâng lên ghế này ngồi đi, anh nhường cho. Đợi chờ cái gì nữa ". Câu nói nửa đùa nửa thật ngay lập tức khiến Tam Triều Dâng ngại ngùng mà đáp lại: " Anh sao ý ". Nhưng phía nhà trai lại "chốt hạ" bằng một câu cực kỳ đáng ngờ: "Lộ quá anh ơi".

Màn tung hứng tự nhiên, đáng yêu của cả ba khiến khán giả "quắn quéo" và để lại hàng loạt bình luận đầy thích thú: "Huy nói chuyện dễ thương quá đi, anh ơi đừng để lộ quá anh ơi" , "Khúc này đã vậy trời, đừng lộ quá anh ơi" , "Biết hết rồi anh sợ lộ gì nữa anh Huy" , hay "'A sao ý' yêu ghê" …

Steven Nguyễn chỉ vào ghế tình yêu để nhường chỗ cho đôi trẻ

Gia Huy phải đánh tiếng "lộ quá"

Tại thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Anh Hùng mới đây, Song Luân khi đứng trước cặp đôi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay cũng rất tự nhiên mà gọi cả hai là "hai vợ chồng". Nghe câu nói này, Tam Triều Dâng nhanh miệng đáp: " Anh ấy, anh cưới trước ấy ", còn Gia Huy vẫn cười "khờ" như thường. Nhưng cách Song Luân tự nhiên nói về cặp đôi như thể là "phim giả tình thật" thật, khiến Nhã Phương chứng kiến cũng bật cười vì quá đáng yêu và còn xác nhận lại với Thúy Ngân rằng cả hai "là một đôi phải không?".

Song Luân công khai gọi cả 2 là "vợ chồng"

Nhã Phương cũng phải tủm tỉm vì quá đẹp đôi

Không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc bị đồng nghiệp gọi tên, Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng còn khiến dân tình "lụy" bởi loạt tương tác đời thường quá đỗi tự nhiên. Tần suất "dính như sam" của cặp đôi thời gian gần đây cũng dày đặc. Từ cùng "quẩy" dưới khán đài concert, hóa thân thành cô dâu - chú rể trên sân khấu, đến những lần cùng xuất hiện tại sự kiện, cả hai gần như luôn kè kè bên nhau, thoải mái trò chuyện, đùa giỡn, thậm chí có những cử chỉ thân mật đúng "vibe" một cặp đôi. Đặc biệt, ánh mắt và cách họ nhìn nhau cũng nhiều lần khiến khán giả phải nghi ngờ "phim giả tình thật".

Cả 2 "nên duyên" trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Không ngại thể hiện sự gần gũi, thân mật

Liên tục dính với nhau tại các sự kiện

Khiến MXH chỉ mong họ yêu thật

Dù chưa một lần chính thức lên tiếng xác nhận nhưng cách cả hai thoải mái tương tác, thậm chí còn có những câu nói nửa đùa nửa thật lại càng khiến khán giả đặt niềm tin vào mối quan hệ này.