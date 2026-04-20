Trong số các bộ phim cổ trang đang quay hiện tại, Quy Lương Thần là một cái tên rất đáng chú ý. Đây là dự án thuộc thể loại ngôn tình, do Lưu Tá Ninh và Lý Quân Nhuệ đóng chính. Dù chưa phải những ngôi sao lưu lượng hàng đầu, thế nhưng cả hai đều là những cái tên tiềm năng, ngày càng được yêu thích thời gian qua.

Cảnh cưỡi ngựa đầy mỹ cảm của Lý Quân Nhuệ và Lưu Tá Ninh trong Quy Lương Thần.

Lưu Tá Ninh gây ấn tượng nhờ nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Cô gây chú ý với các vai phụ như Thẩm Chỉ Y của Ninh An Như Mộng, Bối Lâm trong Dĩ Ái Vi Doanh, Khương Nhược Dao trong Mặc Vũ Vân Gian. Ngoài ra hồi năm ngoái, cô là một trong số các nữ chính của Ngũ Phúc Lâm Môn, đảm nhận vai Lệ Thọ Hoa.

Về phần Lý Quân Nhuệ, anh từng góp mặt trong bom tấn điện ảnh Phong Thần 1, thế nhưng chỉ thực sự vụt sáng sau thành công đầy bất ngờ của Cửu Trùng Tử. Lý Quân Nhuệ được nhận xét có diễn xuất ổn, gương mặt cũng rất hợp để đóng cổ trang. Hiện tại, anh đang có loạt dự án đáng mong chờ và Quy Lương Thần là một trong số đó.

Mới đây, cặp đôi Ninh - Nhuệ đã đốn tim khán giả bằng loạt hình ảnh tuyệt đẹp trên phim trường Quy Lương Thần. Dù chỉ là cảnh leak, nhưng cặp đôi công chúa - phò mã như thể xé truyện bước ra, đưa mỹ học phương Đông lên tột đỉnh, khiến khán giả không khỏi mong chờ đến ngày được thưởng thức tác phẩm.

Netizen mê mệt cặp đôi chính phim Quy Lương Thần: - Lưu Tá Ninh xinh thực sự. - Ánh mắt của Lý Quân Nhuệ tình dã man. - Ôi cặp đôi dịu keo, nhìn ai cũng có nét hiền lành. - Chemistry đáng yêu vậy. - Bộ này ai quay nhỉ, chứ leak mà cỡ này mốt lên phim không được như vậy chắc thất vọng dữ lắm, hic.

Nói thêm về Quy Lương Thần, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Ngân Thác của tác giả Vưu Tứ Tỷ, xoay quanh câu chuyện yêu hận tình thù trưởng công chúa Mộ Dung Uyển Uyển cùng với phò mã Vũ Văn Lương Thời.

Mộ Dung Uyển Uyển là trưởng công chúa được sủng ái vô cùng, mang thân phận tôn quý. 10 năm trước, cô từng cứu Nam Uyển vương Vũ Văn Lương Thời. Cũng từ đó, định mệnh đã đưa cô vào trái tim hắn.

Quy Lương Thần là một tác phẩm rất đáng để chờ đợi.

Thế nhưng dù yêu Mộ Dung Uyển Uyển, Vũ Văn Lương Thời cũng chẳng vì thế mà bỏ qua đại nghiệp tranh giành giang sơn. Thậm chí, hắn còn biến cô trở thành một quân cờ trên bàn cờ tranh đoạt quyền lực.

Mộ Dung Uyển Uyển và Vũ Văn Lương Thời ngay từ đầu dường như đã không thuộc về nhau khi sinh ra ở 2 phe đối lập. Không chỉ vậy, giữa họ còn là mối thù truyền đời sâu như biển không biết làm cách nào xóa nhòa được. Liệu sau tất cả, tình yêu có chiến thắng hay sẽ bị vùi dập giữa phong ba?