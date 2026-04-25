Vừa chính thức "đổ bộ" lên Netflix vào ngày 24/4, bộ phim 18+ kinh dị học đường mang tên If Wishes Could Kill (Điều Ước Đoạt Mạng) đã ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn thực sự đối với các mọt phim Hàn. Không chỉ dừng lại ở những yếu tố học đường quen thuộc, bộ phim này còn táo bạo đến mức được gắn mác phim 18+ nhờ hàng loạt cảnh quay rợn tóc gáy cùng những cú twist tâm lý giật gân, hứa hẹn sẽ là cái tên thống trị các bảng xếp hạng trong thời gian tới.

Câu chuyện bắt đầu tại một ngôi trường trung học bình thường, nơi một nhóm học sinh vô tình tải về ứng dụng bí ẩn mang tên Girigo. Điểm hấp dẫn chết người của ứng dụng này chính là khả năng hiện thực hóa mọi mong muốn, từ việc thăng hạng điểm số, trở nên nổi tiếng cho đến cả những âm mưu trả thù thâm độc nhất. Chỉ cần đăng tải một đoạn video, ước mơ sẽ ngay lập tức trở thành sự thật, nhưng đi kèm với đó là một cái giá đắt đến mức không ai có thể lường trước: Một lời báo tử. Ngay khi điều ước thành công, một chiếc đồng hồ đếm ngược màu đỏ rực sẽ hiện lên trên màn hình điện thoại, báo hiệu cái chết đang đến rất gần.

Đứng ở trung tâm của vòng xoáy kinh hoàng này là Se Ah, một nữ vận động viên điền kinh xinh đẹp do Jeon So Young thủ vai. Không giống như những người bạn đang bị lòng tham và dục vọng che mờ mắt, Se Ah buộc phải dấn thân vào hành trình tìm kiếm sự thật để cứu lấy mạng sống của chính mình và những người xung quanh. Sự đối lập giữa vẻ ngoài thanh thuần của dàn cast và những hành động tàn khốc khi bị ứng dụng thao túng đã tạo nên một trải nghiệm thị giác vừa đẹp đẽ lại vừa đầy ám ảnh.

Sức hút của If Wishes Could Kill còn đến từ bàn tay nhào nặn của đạo diễn Park Yoon Seo, người từng làm nên thành công vang dội của bom tấn Moving. Với bộ phim 18+ này, anh đã khéo léo lồng ghép nỗi bất an của tuổi trẻ, áp lực học đường và những rung động đầu đời vào trong một bối cảnh siêu nhiên rùng rợn. Khán giả sẽ không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh những học sinh vốn dĩ hiền lành bỗng chốc trở nên điên cuồng, cầm dao rọc giấy tự hủy hoại bản thân giữa lớp học như bị một thế lực vô hình điều khiển.

Đặc biệt, bộ phim 18+ không chỉ dừng lại ở những yếu tố hù dọa giật gân mà còn khai thác sâu vào góc tối của bản chất con người. Trong khi Se Ah nỗ lực phá giải lời nguyền, thì vẫn có những nhân vật sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả mạng sống của bạn bè, để thỏa mãn ham muốn cá nhân thông qua ứng dụng. Điều này khiến người xem phải rùng mình nhận ra rằng, đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn cả những lời nguyền ma quái. Sự xuất hiện của nhân vật pháp sư do Jeon So Nee đảm nhận càng làm cho thế giới quan của phim trở nên kỳ bí, khi công nghệ hiện đại va chạm trực tiếp với những năng lực tâm linh cổ xưa.

Với tiết tấu nhanh như một trò chơi sinh tồn, mỗi tập phim của If Wishes Could Kill đều chứa đựng những manh mối mới và những màn "quay xe" gắt đến cháy mặt. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim 18+ hội tụ đủ yếu tố nhan sắc, sự kịch tính và những cảnh quay bạo liệt không dành cho người yếu tim, thì đây chắc chắn là siêu phẩm không thể bỏ qua trong mùa phim năm nay.

Phản hồi của netizen: - Xem ớn quá, nhiều yếu tố kinh dị mà cũng bánh cuốn, không dành cho người yếu tim nha! - Phim mang yếu tố kinh dị và chết chóc, có nhiều tình tiết rùng rợn và "si rô dâu". Nhiều đoạn sợ nha... nói chung ai yếu tim, yếu bóng vía không nên xem vì có thể gây ám ảnh. Còn ai muốn trải nghiệm thì nên cân nhắc thật kỹ vì bối cảnh và diễn biến phim rất kinh khủng. - Hôm qua coi mà lúc cầm dao cứa cổ phải tua nhanh với nhắm mắt. Ghê thật! - Mới coi xong tập 1, cuốn nha. Tôi thích mấy kiểu phim 18+ học đường như thế này. - Phim Hàn nhưng "vibe" rất Nhật nhé! - Vừa mê tín, vừa kinh dị máu me, hay nha. - Phim hay lắm, xem đi mọi người ơi! - Nghỉ lễ có cái để cày rồi nè. - Dại dột vì chọn coi phim này trước khi đi ngủ, cuốn đến 4 giờ sáng mới dứt ra được. - Vừa mở coi đoạn đầu tôi đã sợ quá phải tắt đi. Ác mộng thật sự, chắc tối mới dám coi lại.

Nguồn: Netflix