Sau tập 5 đầy gay cấn khi hai nhân vật chính Đại quân Yi An (Byeon Woo Seok) và Hee Joo (IU) kề cận cái chết, tập 6 của phim Perfect Crown lại khiến khán giả hạnh phúc vô bờ trước màn cầu hôn đậm chất cổ tích và những khoảnh khắc ngọt ngào khi vợ chồng Đại Quân dần mở lòng ra với nhau. Phim ghi nhận mức rating realtime cao nhất là 25.57%, đứng đầu các tác phẩm phát sóng cùng khung giờ.

Trong tập 5, sau khi bị tai nạn, Yi An lo lắng việc ở bên mình sẽ khiến Hee Joo gặp nhiều nguy hiểm vì vậy muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Khi Hee Joo phải đứng ra chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, Yi An lại công khai đứng về phía Hee Jo giữa tâm bão dư luận. Khi tất cả quay lưng, anh lại chọn sánh bước bên cô. Không còn là một Đại quân bị ràng buộc bởi địa vị, Yi An lúc này hành động như một người đàn ông chọn người mình yêu thay vì những gì mình buộc phải làm.

Trải nghiệm cận kề cái chết đã đưa cả hai tới gần nhau hơn. Tình cảm của họ đã vượt ra khỏi phạm vi một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Yi An và Hee Joon đã nảy sinh tình cảm với đối phương và trở nên giàu cảm xúc hơn, luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Sau tai nạn, Yi An gặp ác mộng, anh nhớ tới những người thân lần lượt xa rời mình vì vậy không muốn để người anh thương rơi vào nguy hiểm. Yi An quyết định sẽ cầu hôn Hee Joon, thúc đẩy cuộc hôn nhân để cô được bảo vệ một cách chắc chắn.

Hành động này không chỉ là bổn phận của người chồng trên danh nghĩa mà còn vì với Yi An, Hee Joon ngày càng trở nên quan trọng hơn. Sự chuyển biến này làm tăng chiều sâu cho nhân vật Đại Quân, là một sự trưởng thành trong tính cách của anh, biến anh từ một vị hoàng tử dè dặt thành một người sẵn sàng mạo hiểm tất cả để bảo vệ người mình yêu.

Tuy nhiên, Yi An vẫn giấu kín tình cảm của mình với Hee Joon, cả hai ký bản hợp đồng tiền hôn nhân, hứa hẹn sẽ ở bên nhau ít nhất 3 năm mới quyết định tiếp có ly hôn hay không.

Hee Joo xúc động khi Yi An nói: "Em có thể trở thành bạn đời của ta được không?”

Ngoài ra, tập 6 còn có cảnh Đại Quân Yi An đưa Hee Joon đi chơi trên du thuyền, làm động tác lãng mạn giống phim Titanic. Cả hai cũng trao nhau nụ hôn đầu tiên và dần nhận ra tình cảm của đối phương.

Tập 6 khiến tiếp tục khán giả mê mẩn với những bữa tiệc hoàng gia xa hoa, không khí giống với những câu chuyện cổ tích. Hai diễn viên chính IU và Byeon Woo Seok diễn xuất ăn ý, tạo nên câu chuyện tình lãng mạn không bị ảnh hưởng tới những toan tính thực tế. Màn cầu hôn và nụ hôn bất ngờ là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của hai nhân vật chính, đồng thời khiến khán giả thổn thức không thôi.

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu tượng còn thực quyền thuộc về các tập đoàn tài phiệt.

Sung Hee Joo (IU) chủ động bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Yi An do Byeon Woo Seok thủ vai, anh là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Từ một mối quan hệ trao đổi lợi ích, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và cả những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) càng khiến cuộc chiến vương quyền thêm căng thẳng, hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính.

Khán giả chờ mong hôn lê của Yi An và Hee Joo