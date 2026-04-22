Gần đây, chủ đề về khâu casting của Phong Vân (phần 1) đã thu hút không ít sự chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, bộ phim được khen ngợi nhờ màn tuyển chọn diễn viên hoàn hảo đến từ ekip sản xuất, khi từng nhân vật từ chính đến phụ đều cực kỳ sát với nguyên tác. Có tới hàng chục nhân vật được liệt kê, đầu tiên phải kể đến 2 nhân vật trung tâm là Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong.

Vai diễn Bộ Kinh Vân do Hà Nhuận Đông thể hiện. Thời gian gần đây, anh nổi tiếng trở lại nhờ hình tượng đại tướng Hạng Vũ. Thế nhưng Bộ Kinh Vân cũng là một vai diễn kinh điển của nam tài tử. Từ vẻ ngoài, tạo hình cho đến diễn xuất của tài tử sinh năm 1975, tất cả đã khiến cho "Bất khốc tử thần" Bộ Kinh Vân như xé truyện bước lên màn ảnh nhỏ.

Trong khi đó, vai diễn Nhiếp Phong được chọn mặt gửi vàng cho ngôi sao võ thuật đình đám một thời Triệu Văn Trác. Anh thể hiện một Nhiếp Phong mang trong mình thiên phú luyện đao kỳ tài, trí thông minh tuyệt đỉnh cùng tấm lòng nhân hậu, tính cách ấm áp và trượng nghĩa. Dù thực tế, Triệu Văn Trác không có vẻ ngoài sát nguyên tác 100%, nhưng nhiều người công nhận rằng anh là sự lựa chọn tốt nhất, showbiz không tìm ra người thứ 2 có thể diễn vai này tốt hơn.

Một nhân vật khác cũng rất giống với những gì được tác giả Mã Vinh Thành vẽ ra trong nguyên tác Phong Vân, đó là Hùng Bá. Đáng chú ý, vai diễn này được thể hiện bởi một diễn viên người Nhật Bản - Sonny Chiba. Ngoại hình của Chiba Shinichi và nhân vật Hùng Bá giống nhau tới nỗi có người còn đùa rằng Mã Vinh Thành đã xây dựng vị bang chủ Thiên Hạ Hội dựa trên hình tượng của cố diễn viên.

Bên cạnh đó, các nhân vật khác cũng như trời sinh ra để góp phần tạo nên sự kinh điển của bộ phim Phong Vân. Một số cái tên có thể kể đến như Tôn Hưng vai Vô Danh, Tưởng Cần Cần vai Đệ Nhị Mộng, Ngô Thần Quân vai Khổng Từ, Đào Hồng vai Sở Sở, Giang Tổ Bình vai U Nhược, Vương Giá Lân vai Đoạn Lãng...

Phong Vân sở hữu dàn mỹ nhân xuất chúng thời bấy giờ như Tưởng Cần Cần, Giang Tổ Bình, Đào Hồng.

Bình luận của netizen về màn casting của Phong Vân 1: - Tưởng Cần Cần, Giang Tổ Bình... toàn mỹ nhân. - Bộ này với tôi là huyền thoại. Ngày xưa mê Nhiếp Phong hơn Bộ Kinh Vân. Quả lao từ trong động ra chém thanh đao xuống nước ngầu thực sự. - Bởi thế nên phim trở thành huyền thoại, chả bên nào làm lại được mà hay như thế nữa. - Bản này hay nhất, diễn viên cũng đỉnh nhất. - Trời ơi sao tìm được người đóng Bộ Kinh Vân y chang trong truyện, đỉnh thực sự. - Triệu Văn Trác không được mềm mại như trong truyện nhưng toát ra được nét chính trực, nhân hậu của Nhiếp Phong. Với cả xuất thân của Triệu Văn Trác là võ sư nên đá mượt với chém đao nuột, khó đòi hỏi gì thêm.

Phong Vân quả thực đã quá thành công ở khâu casting

Nói thêm về Phong Vân, bộ phim được làm dựa trên nguyên tác cùng tên của Mã Vinh Thanh và Đan Thanh. Câu chuyện phim xoay quanh những ân oán giang hồ, số mệnh và tham vọng quyền lực.

Cốt truyện bắt đầu khi vị bang chủ khét tiếng Hùng Bá của Thiên Hạ Hội tin vào lời tiên tri của Nê Bồ Tát rằng hai đứa trẻ "Phong" và "Vân" sẽ giúp ông thống nhất võ lâm. Thế rồi, ông nhận Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân về nuôi, truyền dạy cho họ những tuyệt kỹ của mình là Bài Vân Chưởng và Phong Thần Cước. Khi lớn lên, cả hai trở thành cao thủ hàng đầu, giúp Hùng Bá mở rộng thế lực.

Tuy nhiên, chính lời tiên tri cũng cảnh báo rằng "thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân". Vì sợ bị phản bộ, Hùng Bá bắt đầu tìm cách khống chế và trừ khử hai người. Từ đó, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân dần rơi vào vòng xoáy tranh đấu: Vừa chống lại âm mưu của sư phụ, vừa đối mặt với các thế lực khác trong giang hồ.

nguồn: Douyin