Việt Nam có một đại diện tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2026

Ngày 22/04, ban tổ chức Liên hoan phim Cannes chính thức công bố danh sách các tác phẩm đề cử ở hạng mục phim ngắn. Trong đó, "Giấc mơ là ốc sên" của đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân là một trong các phim ngắn xuất sắc tham gia tranh giải.

Phim ngắn "Giấc mơ là ốc sên" chính thức tranh giải tại hạng mục phim ngắn của LHP Cannes

"Giấc mơ là ốc sên" (tên tiếng anh là "Dream is a snail") là một trong 5 phim ngắn xuất sắc được hỗ trợ trợ kinh phí sản xuất của Dự án phim ngắn CJ 2025. Nội dung phim xoay quanh Huy, một diễn viên quần chúng bị nghiện khoái cảm với ốc sên sau khi được thuê để làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân.

Những hình ảnh của phim được chau chuốt bởi Chananun Chotrungroj, đạo diễn hình ảnh đầy kinh nghiệm của phim "Người Vợ Ba", gợi lên cho người xem những cảm xúc chân thực nhưng cũng đầy ẩn dụ về con người và sự tồn tại.

Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân và quay phim Chananun Chotrungroj trên trường quay phim "Giấc mơ là ốc sên"

Với thời lượng 16 phút, "Giấc mơ là ốc sên" đã khắc họa sắc nét hành trình của những người trẻ đang mắc kẹt nơi ranh giới giữa thực tại tầm thường và những giấc mơ nghệ thuật xa hoa trở nên hư ảo hơn bao giờ hết.

Đạo diễn Phan Đăng Di, người đồng hành và hướng dẫn cho Nguyễn Thiên Ân trong Dự án phim ngắn CJ, đánh giá tác phẩm này có một sức hút tự nhiên với lối kể chuyện độc đáo, vừa hài hước vừa châm biếm, mang lại cho người xem nhiều suy ngẫm về thân phận của nhân vật. "Giấc mơ là ốc sên" là một phúng dụ hài hước về tình thế mắc kẹt của những người trẻ trong xã hội tiêu dùng hiện đại, nơi các tuyên ngôn nghệ thuật là chiêu thức bán hàng, vinh quang thì quá ồn ào và nằm thẳng cho con sên mút mát cơ thể là lạc thú tạm bợ mà họ muốn tin là thật."

Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân (đứng giữa) là một trong 5 đạo diễn xuất sắc nhất Dự án phim ngắn CJ mùa 6

Thành công này là dấu ấn tiếp nối trong hành trình đưa điện ảnh Việt vươn tầm quốc tế của Dự án phim ngắn CJ. Trước đó, đã từng có nhiều gương mặt đạo diễn trẻ bước ra từ chương trình đoạt nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế danh giá như: Phạm Ngọc Lân (LHP Berlin), Phạm Thiên Ân (LHP Cannes), hay bộ đôi Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy (LHP Venice)…

Được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam, Dự án phim ngắn CJ đã trở thành một chương trình uy tín nơi ươm mầm, nuôi dưỡng nhiều tài năng trẻ của điện ảnh Việt. Qua 6 mùa tổ chức, chương trình đã hỗ trợ kinh phí sản xuất cho 30 phim ngắn, đồng thời đồng hành cùng 32 đạo diễn trẻ trên hành trình làm nghề. Các phim hoàn thành trong khuôn khổ dự án đã được trình chiếu và đoạt giải tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế uy tín trên thế giới.

Ekip bộ phim "Giấc mơ là ốc sên" tham gia khóa đào tạo cùng Học viện điện ảnh Hàn Quốc KAFA trước khi bấm máy

Liên hoan phim (LHP) Cannes là một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế thường niên quy mô và danh giá nhất thế giới được tổ chức tại Pháp. Với bề dày lịch sử lâu đời, sự kiện tôn vinh các tác phẩm điện ảnh nghệ thuật xuất sắc và là bệ phóng quan trọng cho nhiều nhiều đạo diễn điện ảnh độc lập tiềm năng.

Năm nay, LHP Cannes lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23 tháng 5 năm 2026, quy tụ nhiều đạo diễn kỳ cựu và đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ của điện ảnh châu Á. Sự kiện được tổ chức dưới sự dẫn dắt của nhà làm phim Hàn Quốc Park Chan-wook trong vai trò Chủ tịch ban giám khảo cùng nữ diễn viên Pháp Eye Haïdara làm người dẫn chương trình.