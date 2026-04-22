Tối 22/4, buổi họp báo ra mắt phim Anh Hùng đã chính thức sáng đèn ở TP.HCM, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông. Là một trong 5 tác phẩm điện ảnh tham gia đường đua phim Việt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, Anh Hùng nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả đại chúng, đặc biệt khi dự án còn quy tụ nhiều cái tên bảo chứng chất lượng như Thái Hoà, Hồng Ánh, Võ Tấn Phát... Thảm đỏ sự kiện chứng kiến màn đổ bộ của loạt gương mặt hot Vbiz gồm Chi Pu, Phương Anh Đào, Nhã Phương, Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Thuý Ngân, Minh Trang, Lê Phương, Ngọc Trai, Như Vân...

Nổi bật nhất giữa rừng sao Việt chính là sự xuất hiện của Chi Pu. Được báo chí Trung Quốc ca ngợi là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam", Chi Pu không gây thất vọng với visual bén ngót, sáng hơn hàng trăm ánh đèn. Cô nàng diện đầm đen dáng ngắn, cúp ngực, vừa tôn lên bờ vai thon gọn vừa mang lại cảm giác hiện đại, thời thượng. Tổng thể outfit không quá cầu kỳ nhưng lại ăn điểm nhờ thiết kế tinh tế giúp tôn trọn vóc dáng mảnh mai và đôi chân thon thả của Chi Pu.

Nhan sắc Chi Pu qua cam thường khiến netizen xuýt xoa không ngớt lời với làn da căng bóng, đôi mắt to tròn long lanh cùng ngũ quan gương mặt không góc chết. Đặc biệt, nụ cười tươi, ánh nhìn tự tin cùng cách tạo dáng linh hoạt khiến từng khung hình đều mang phong thái chuyên nghiệp của một ngôi sao hạng A như Chi Pu. Chỉ nhờ tạo hình tối giản, Chi Pu vẫn đủ súc làm chủ thảm đỏ nhờ sắc vóc lộng lẫy, rực rỡ ở tuổi 33.

Một số bình luận của netizen: - Nhìn bả mà tui rung động theo luôn á. - Người đâu xinh thế hả trời. Manifest con gái tui cũng đẹp như cổ. - Mặt này sinh ra để làm người nổi tiếng rồi. - Sau bao năm, tui vẫn thấy Chi Pu vẫn đẹp như thời 5S Online ấy nhỉ. Chỉ là giờ trông mặn mà và trưởng thành hơn thôi. - Sự kiện nào có mặt Chi Pu là spotlight sẽ đều thuộc về cổ.

Hơn 10 năm hoạt động, Chi Pu liên tục đứng giữa hai luồng ý kiến khen - chê, đặc biệt xoay quanh năng lực chuyên môn. Thế nhưng, có một điều gần như chưa từng bị nghi ngờ: nhan sắc. Từ thời còn là hot girl Hà thành đến hiện tại, Chi Pu vẫn được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của Vbiz, sở hữu ngoại hình đủ sức mở ra nhiều cơ hội trong làng giải trí.

Chính lợi thế ngoại hình ấy đã đưa cô đến với diễn xuất theo một cách khá đặc biệt. Khi vẫn gắn với hình ảnh hot girl, Chi Pu bất ngờ được chọn vào vai Nana Công Chúa trong sitcom đình đám 5S Online. Bản thân cô từng thừa nhận khi đi casting gần như chưa có nhiều hiểu biết về diễn xuất, chỉ thể hiện những gì tự nhiên nhất, và cuối cùng được chọn đơn giản vì quá xinh.

Những năm sau đó, Chi Pu tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của Nana cùng kỳ vọng ngày càng cao khiến cô thường xuyên đối diện với ý kiến trái chiều. Những nhận xét về đài từ chưa tròn trịa hay biểu cảm còn cứng lặp lại nhiều lần, đặc biệt trong giai đoạn cô Nam tiến và nỗ lực thoát khỏi hình ảnh "công chúa kẹo ngọt".

Không chỉ trong nước, nhan sắc của Chi Pu còn từng gây chú ý với truyền thông quốc tế. Một số trang tin Trung Quốc như Sohu từng dành nhiều lời khen, thậm chí gọi cô là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam". Những đánh giá này nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận, bởi không nhiều nghệ sĩ Việt nhận được sự chú ý như vậy từ truyền thông xứ tỷ dân. Theo các bài viết này, Chi Pu được nhìn nhận là nghệ sĩ đa năng khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và thời trang. Gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng vóc dáng quyến rũ giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện, dù ở sự kiện trong nước hay quốc tế.

Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt khi Chi Pu quyết định lấn sân sang âm nhạc. Một lần nữa, cô trở thành tâm điểm tranh cãi, lần này là với vai trò ca sĩ. Phải đến khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng năm 2023, hình ảnh của cô mới phần nào được nhìn nhận cởi mở hơn, dù những ý kiến trái chiều vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Song song với đó, Chi Pu vẫn duy trì hoạt động diễn xuất qua các dự án như Mười: Lời Nguyền Trở Lại, Chị Chị Em Em, Người Mặt Trời... cho thấy nỗ lực không ngừng trong hành trình khẳng định bản thân.