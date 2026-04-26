Đường đua phim lễ năm nay có thể nói là một trong những mùa sôi động nhất của phòng vé Việt khi cùng lúc có tới 5 cái tên ra rạp: Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Heo 5 Móng, Anh Hùng và Trùm Sò. Trong khi Phí Phông áp đảo hoàn toàn nhờ chiến lược chiếu sớm, tính đến ngày 26/4 đã vượt mốc 119 tỷ đồng, thì Heo 5 Móng và Anh Hùng cũng bám sát với tốc độ tăng trưởng tốt. Đại Tiệc Trăng Máu 8 giữ phong độ ổn định ở top 4. Còn lại, Trùm Sò luôn lặng lẽ ở cuối bảng xếp hạng và gần như biến mất khỏi cuộc đua doanh thu.

Trùm Sò là bộ phim Việt kém nhiệt nhất dịp lễ năm nay

Nếu chỉ nhìn vào con số, nhiều người sẽ nghĩ đây là một dự án "flop". Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: Trùm Sò lại không hề tệ như cách doanh thu đang thể hiện.

Phim kể câu chuyện xoay quanh làng Sứa Đỏ - một vùng quê nghèo quanh năm hạn hán, nơi ai cũng chật vật mưu sinh, trừ Trùm Sò, một gã đàn ông giàu có nhưng keo kiệt, bủn xỉn và sống thiếu tình nghĩa. Biến cố xảy ra khi toàn bộ số vàng tích cóp cả đời của gã bị quan tham cướp mất, từ đó kéo theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng đầy tính nhân văn.

Trùm Sò lắm tiền nhiều của nên bị quan hành lên hành xuống

Điểm dễ nhận ra nhất ở Trùm Sò là tiết tấu nhanh, dễ thở. Phim không vòng vo, không cố tỏ ra cao siêu mà đi thẳng vào chuỗi tình huống liên tiếp, giữ nhịp ổn định từ đầu đến cuối. Tiếng cười được cài cắm xuyên suốt không quá dồn dập nhưng đủ duyên để giữ chân khán giả. Đạo diễn Đức Thịnh tiếp tục phát huy thế mạnh với những mảng miếng đời thường, gần gũi, đủ tạo nên tiếng cười tự nhiên cho khán giả.

Những nhân vật như Trùm Sò (Đức Thịnh), Thị Hến (Mai Phương), Tôm Hùm (Phương Nam)… tạo ra loạt tình huống hài duyên dáng trong phim. Từ cảnh Trùm Sò nghi ngờ Thị Hến trộm tiền đến cuộc gặp lại giữa Tôm Hùm và Trùm Sò sau nhiều năm xa cách, tất cả đều được xử lý nhẹ nhàng, không gượng ép.

Thị Hến (Mai Phương) và Tôm Hùm (Phương Nam)

Nhóm "hải sản" với những miếng hài mặn như nước biển

Sau khi công chiếu, bộ phim nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đánh giá đây là một lựa chọn an toàn cho mùa lễ: dễ xem, dễ cười, phù hợp đi cùng gia đình hoặc bạn bè. Có ý kiến cho rằng phim mang đúng tinh thần giải trí thuần túy, không cần suy nghĩ quá nhiều nhưng vẫn đủ cảm xúc để chạm tới người xem. Đặc biệt là khán giả sẽ bất ngờ với dàn cast, đặc biệt là Mai Phương và Tam Triều Dâng khi mang đến màu sắc mới mẻ so với hình tượng quen thuộc. Bên cạnh yếu tố hài, phim cũng được khen ở thông điệp nhân văn về tình người, về giá trị của đồng tiền và các mối quan hệ.

Một review khác lại nhấn mạnh phần hình ảnh chỉn chu, bối cảnh đẹp mắt, cùng những phân đoạn hành động ổn áp. Dù phần đầu hơi "lê thê" và thiếu trật tự nhưng càng về sau, câu chuyện càng rõ ràng, cao trào được đẩy lên hợp lý.

Có khán giả còn tóm gọn Trùm Sò bằng 3 từ: giải trí - vô tri - duyên dáng. Người ta đánh giá đây là bộ phim không quá tham vọng, không cố gắng "làm lớn", nhưng lại rất tròn vai trong việc mang đến trải nghiệm xem nhẹ nhàng, thư giãn, đặc biệt phù hợp với không khí nghỉ lễ.

Với những tín hiệu như vậy, đáng lẽ Trùm Sò phải có vị trí hay doanh thu tốt hơn trên hệ thống Box Office Vietnam. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tính đến sáng 26/4, phim chỉ thu về hơn 1,9 tỷ đồng - con số thấp nhất trong 4 phim ra rạp cùng ngày (ngoài Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng được chiếu sớm hơn). Trong khi đó, Heo 5 Móng đã cán mốc 26,7 tỷ, Anh Hùng đạt 9,3 tỷ và Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng có trong tay 12,2 tỷ.

Nhiều người chỉ ra một trong những lý do lớn nhất dẫn đến sự im hơi lặng tiếng của bộ phim này là số suất chiếu quá ít. Nếu các phim khác có từ 1.800 đến 2.800 suất/ngày, thì Trùm Sò chỉ vỏn vẹn hơn 500 suất – một con số quá khiêm tốn trong cuộc đua phòng vé khốc liệt. Không chỉ ít suất, khung giờ chiếu của phim cũng kém thuận lợi hơn, khiến khả năng tiếp cận khán giả bị hạn chế đáng kể, khó có thể "bằng bạn bằng bè".

Dẫu vậy, nhìn vào chất lượng nội dung và phản hồi từ khán giả, Trùm Sò vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc trong dịp lễ. Bộ phim chọn cách chinh phục người xem bằng sự duyên dáng, gần gũi và cảm xúc vừa đủ. Giữa một đường đua quá khốc liệt, đôi khi chính những bộ phim như vậy lại là thứ khán giả cần để nghỉ ngơi trong những ngày quây quần bên gia đình.