Heo 5 Móng: Đầu phim sợ ma, cuối phim sợ Trần Ngọc Vàng

Vài năm gần đây, các truyền thuyết dân gian kinh dị của Việt Nam liên tục được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh rộng như Quỷ Cẩu (2023), Ma Da (2024) hay Quỷ Nhập Tràng (2025)... Heo 5 Móng tiếp tục là một tác phẩm như thế khi khai thác truyền thuyết Cô Năm Hợi nổi tiếng các tỉnh miền Tây. Bộ phim cũng do Lưu Thành Luân - đạo diễn của Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng (2024) - thực hiện và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của anh.

Nhân vật chính của Heo 5 Móng là Khải (Võ Tấn Phát) - một YouTuber chuyên làm về đề tài tâm linh. Anh cùng nữ trợ lý Ti (Phương Duyên) đến vùng Tây Nam Bộ để khám phá truyền thuyết Cô Năm Hợi nổi tiếng. Trùng hợp là thời điểm đó, Chí (Trần Ngọc Vàng) đưa vợ là Jennifer (NSƯT Ốc Thanh Vân) cùng con gái Rose (Bé Bồ Câu) về quê chơi. Vì Rose không biết nói, mẹ của Chí là bà Thu (Thanh Thủy) thực hiện lễ cúng Cô Năm Hợi. Cô bé bất ngờ cất tiếng nhưng hàng loạt sự kiện kinh hoàng cũng diễn ra sau đó.

Bối cảnh Tây Nam Bộ độc đáo

Trước đây từng có nhiều phim điện ảnh lấy bối cảnh miền Tây nhưng Heo 5 Móng là tác phẩm hiếm hoi khai thác văn hóa Khmer của vùng Tây Nam Bộ. Ê-kíp cho thấy sự tìm tòi kỹ lưỡng khi tái hiện lễ hội lên đồng, cầu thần thánh, dâng lễ vật… vô cùng chân thật. Đặc biệt, hình ảnh các nghệ sĩ múa bóng rỗi chuyên đội các vật nặng lên đầu như trống, xe máy bước lên màn ảnh rộng rất đặc sắc.

Phần lời thoại được trau chuốt rất gần gũi, đời thường. Cách phát âm của dàn diễn viên cũng mang đậm màu sắc vùng miền, đơn cử như nhân vật Jennifer nói chuyện tiếng Anh và Việt đan xen khá hài hước. Một vài nét văn hóa khác như chùa Miên, điệu múa và trang phục đặc trưng của người Khmer cũng xuất hiện và đóng vai trò quan trọng trong phim.

So với Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, các góc quay của Heo 5 Móng tốt hơn, tăng cảm giác sợ hãi trong các cảnh hù dọa. Màu phim u ám đi phần ánh sáng được dàn dựng khéo léo làm bầu không khí thêm phần rùng rợn. Một số phân đoạn sử dụng phong cách found footage với góc nhìn mờ ảo từ máy quay tạo cảm giác mới lạ và đáng sợ hơn các phim kinh dị khác. Phần kỹ xảo của phim cũng có sự tiến bộ so với hai tác phẩm trước của Lưu Thành Luân. Song, một vài cảnh quay vẫn có thiếu sót và thấy rõ là ghép vào phim bằng hiệu ứng máy tính.

Kinh dị nặng đô, kịch bản còn hạn chế

Heo 5 Móng là một trong những phim có mức độ hù dọa nặng đô nhất nhì điện ảnh Việt. Các cảnh jump-scare xuất hiện thường xuyên với tần suất lớn xuyên suốt thời lượng. Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng lại ở âm thanh to bất ngờ làm khán giả giật mình. Về sau, các màn hù dọa dần tăng lên về mức độ và sự sáng tạo.

Phim kết hợp tốt giữa âm thanh và các phân đoạn ghê rợn kéo dài để khán giả phải nín thở chờ đợi những gì sắp đến. Các bóng ma hiện ra bất ngờ sau lưng nhân vật mà không báo trước hay mơ trong mơ được làm rất tốt. Tạo hình hồn ma khá đáng sợ, khi thì không đầu, lúc lại thối rữa trong trang phục vũ nữ đủ để gây ám ảnh cho những ai yếu tim. Các cảnh giết chóc, máu me của tác phẩm được làm tới bến. Đặc biệt là cảnh ở cuối phim mang màu sắc slasher (chặt chém) không thua kém các tác phẩm cùng thể loại của quốc gia khác.

Kịch bản Heo 5 Móng chọn hướng tiếp cận trực diện từ đầu, liên tục các cảnh kinh dị từ đầu. Nhịp phim tương đối nhanh, không có những chi tiết lan man và thừa thãi. Theo thời gian, bí ẩn về hồn ma và sự thật kinh hoàng mới dần được hé lộ sau đó. Giống Quỷ Cầu và Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, cái kết của tác phẩm lần này vẫn mang màu sắc drama gia đình. Song, đạo diễn Lưu Thành Luân đã có sự tiết chế để mọi thứ diễn ra nhanh hơn và hồn ma vẫn đóng vai trò quan trọng giải quyết vấn đề thay vì “mất tích”.

Tuy nhiên, việc rút ngắn thời lượng cũng khiến nội dung Heo 5 Móng có kha khá sạn, nhiều câu chuyện chưa được phát triển đến nơi đến chốn. Phim chưa giải thích rõ ràng mối liên hệ giữa Cô Năm Hợi và hồn ma vũ nữ khiến nhiều người khó hiểu. Nút thắt trong phim khá dễ đoán, cộng với việc Khải phát hiện ra mọi thứ nhờ… quay lén một cách quá dễ dàng cũng gây hụt hẫng không ít.

Hành trình phát triển tâm lý của nhân vật này cũng có nhiều điểm gượng gạo. Khải vốn là một YouTuber chuyên về tâm linh và không ngại các chiêu trò báng bổ câu lượt xem chỉ kiếm tiền. Với kinh nghiệm của mình, lẽ ra Khải sẽ chẳng lạ gì với việc bị hù dọa hay các hiện tượng đáng sợ. Thế nhưng, chỉ sau một vài biến cố và lời khuyên của Bảy Bóng (Khương Duy) thì anh chàng bỗng quay xe, từ chối tiền bạc và giảng giải đạo lý ngược lại cho nhân viên một cách phi lý.

Diễn xuất xuất thần của Trần Ngọc Vàng

Sau nhiều vai diễn có phần na ná nhau thì Trần Ngọc Vàng bất ngờ gây sốc với sự xuất thần trong Heo 5 Móng. Tưởng chừng chỉ là nhân vật phụ, Chí có sự chuyển biến và bộc lộ bản chất thật vào cuối phim. Từ một nhân vật có phần hiền lành, đạo mạo, nụ cười, ánh mắt của nhân vật dần trở nên bệnh hoạn, biến thái. Ở cuối phim, ánh mắt tàn nhẫn, mất hết lý trí của Trần Ngọc Vàng như một con người khác khiến khán giả phải ớn lạnh. Cảm giác anh mang lại như đối diện với một kẻ sát nhân thực thụ.

NSƯT Ốc Thanh Vân cũng có màn tái xuất điện ảnh khá tốt. Nhân vật Jennifer cũng có sự thay đổi tâm lý và sở hữu một phân cảnh bùng nổ, đấu khẩu với Chí rất đắt giá. Biểu cảm của cô cho thấy rõ sự pha trộn giữa nỗi đau, thất vọng và phẫn uất trong cùng một thời điểm.

Trong khi đó, Võ Tấn Phát dù là vai chính nhưng khá mờ nhạt. Đầu phim, anh chưa đủ xấu xa, sự tán tận lương tâm và bất chấp thủ đoạn của một kẻ chuyên bôi nhọ tâm linh để kiếm tiền. Đến khi lấy lại được lương tri thì Võ Tấn Phát dễ dàng bị diễn xuất của Trần Ngọc Vàng nuốt chửng. Trên thực tế, nhân vật bị xây dựng một cách lửng lơ, thiếu điểm nhấn để hành trình chuộc tội trở nên kịch tính hơn. Võ Tấn Phát cũng vì thế mà chưa thể phát huy hết sở trường.

Chấm điểm: 3,5/5

Ê-kíp Heo 5 Móng đúng đắn khi chọn hướng đi “xôi thịt” và gọn gàng, đơn giản, phục vụ đúng nhu cầu muốn ra rạp xem phim kinh dị là phải thật sợ, phải giật mình, phải nín thở của một bộ phần khán giả. Đạo diễn Võ Thành Luân cũng cho thấy sự cầu thị khi có tiến bộ hơn hẳn so với hai phim trước. Song, anh vẫn cần tập trung hơn cho phần kịch bản để tránh những cú quay xe chỉ để gây bất ngờ mà không có sự logic nào.