Mới đây, bộ phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đã chính thức đóng máy. Những hình ảnh đậm và video tư liệu đóng máy đã được phát hành, khiến người hâm mộ xao xuyến không thôi. Hiện lên trước mắt khán giả là những khung hình đậm chất lãng mạn, khiến những ai xem được không khỏi xao xuyến, nóng lòng được thưởng thức bộ phim.

Những tấm poster mang vibe lãng mạn Hàn của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây là dự án phim ngôn tình hiện đại do Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt đóng chính. Câu chuyện phim là hành trình chữa lành, sưởi ấm trái tim lẫn nhau giữa Trịnh Vũ và Trần Nghiên Chu.

Trịnh Vũ là một cô gái có gia cảnh nghèo khó. Nhà cô mang nợ, mẹ lại đau ốm, Trịnh Vũ vừa phải đi học vừa phải vất vả đi làm để trang trải cuộc sống. Cũng vì kinh tế gia đình, cô nàng rất quyết tâm để giành lấy học bổng "Giải thưởng sức sống".

Dẫu vậy, Trịnh Vũ vấp phải sự cạnh tranh đến từ Trần Nghiên Chu. Anh chàng này mới tạm nghỉ học 1 năm để chữa bệnh, thế nhưng vừa trở lại đã trở thành thủ khoa chuyên ngành. Thế nhưng cô không thể ngờ rằng, chàng trai mà cô xem là đối thủ, sau này sẽ trở thành người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình.

Màn kết hợp giữa Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây thực sự rất đáng chờ đợi.

Nói về bộ đôi diễn viên chính của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, thực tế cả Đổng Tư Thành lẫn Dương Siêu Việt đều không phải những ngôi sao lưu lượng lớn ở Cbiz. Dẫu vậy, từ những hình ảnh leak trên phim trường cũng như tư liệu đoàn phim cung cấp, có thể thấy Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây thực sự là một dự án rất đáng để kỳ vọng.

Từng khung hình đều mang gam màu lãng mạn ấn tượng và có gì đó rất vibe Hàn Quốc. Hơn nữa, Đổng Tư Thành cùng với Dương Siêu Việt cũng rất đẹp đôi, tạo chemistry rất tốt với nhau. Ở cảnh hôn, Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt đã cùng nhau mang đến chất lãng mạn khiến netizen thích mê.

Còn nhớ hồi năm ngoái khi Ngũ Phúc Lâm Môn lên sóng, Đổng Tư Thành đã dành được không ít sự chú ý từ khán giả xem phim với vai Dương Tiện. Thậm chí, sẽ là không quá nếu nói anh là cái tên "thắng lớn" bậc nhất trong dàn cast. Về phần Dương Siêu Việt, dù từng bị dán nhãn người đẹp diễn kém nhưng ở các dự án gần nhất, cô nàng đã cho thấy sự tiến bộ. Các vai Địch Miểu trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi hay Khương Lê trong Mặc Vũ Vân Gian đã khiến khán giả nhìn cô bằng một ánh mắt khác.