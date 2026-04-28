Trương Lăng Hách ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Ngày 28/4, Sina đưa tin Trương Lăng Hách gục ngã trong quá trình quay phim Quy Loan. Nam diễn viên có dấu hiệu hạ đường huyết, không thể tự đứng dậy. Anh phải nhờ bạn diễn Lâm Duẫn và một nhân viên hậu trường đỡ mới có thể chật vật đứng lên.

Trương Lăng Hách không thể tự đứng lên

Không những vậy, trước đó Trương Lăng Hách còn cần nhân viên dìu khi bước xuống xe. Khán giả thấy rõ bước chân của nam diễn viên rất khó khăn, cho thấy Trương Lăng Hách đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Lâm Duẫn và nhân viên phải giúp đỡ Trương Lăng Hách

Ngày 28/4, văn phòng đại diện cho Trương Lăng Hách đã phải ra thông báo về tình trạng của nam diễn viên. Trong đó giải thích do quá trình quay cảnh hành động, do cảm xúc căng thẳng và tiêu hao thể lực lớn, cộng thêm việc bổ sung đường tạm thời không đủ, Trương Lăng Hách xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết nhẹ. Ngoài ra, nam diễn viên đau chân dữ dội, sau khi đi khám được chẩn đoán là căng cơ bong gân, đã được bác sĩ tiến hành điều trị và chăm sóc.

Theo Sina , tình trạng kiệt sức của Trương Lăng Hách do đoàn phim Quy Loan đang chạy đua với thời gian, nhằm đóng máy sớm. Trương Lăng Hách cũng giải thích anh biết cơ thể mệt mỏi nhưng không thể dừng làm việc vì phía sau còn có nhiều nhân viên, nếu nam chính tạm dừng công việc sẽ dẫn đến quy trình bị đình trệ, tổn thất hàng triệu NDT mỗi ngày. Trương Lăng Hách cũng chia sẻ bộ phim sắp đóng máy, sau đó anh sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Trương Lăng Hách không dám nghỉ ngơi vì sợ ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn phim

Trương Lăng Hách đang là một trong những diễn viên được quan tâm nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Sau khi phim cổ trang Trục Ngọc lên sóng, Trương Lăng Hách bị chỉ trích vì hình tượng "tướng quân kem nền" ngoại hình chỉn chu nổi bật nhưng cảnh võ thuật kém cỏi, nhân vật tướng quân lại có nhiều phân cảnh yếu đuối.

Tuy nhiên, dù vướng tranh cãi, Trục Ngọc vẫn đạt nhiều thành tích rất tốt cả về lượng xem, đạt gần 80 triệu view/tập lẫn tỷ suất người xem đài. Chính vì vậy, Trương Lăng Hách vẫn thu hút nhiều người hâm mộ. Thậm chí cả các chính khách cũng bàn luận về Trương Lăng Hách như một hiện tượng mới của ngành giải trí.

Đối với dự án cổ trang Quy Loan , Trương Lăng Hách vào vai Tiêu Lệ, một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp, xuất thân từ tay sai sòng bạc dần vươn lên thành Ngụy Vương vùng Bắc cảnh. Để thoát khỏi mác "mỹ nam mặt hoa da phấn", nam diễn viên đã nỗ lực thay đổi hình thể bằng việc tăng 8kg cơ bắp, làm sạm da và chấp nhận những tạo hình khắc khổ, lấm lem. Bộ phim được kỳ vọng bởi sự kết hợp giữa quyền mưu và tình yêu "ngược tâm" với công chúa mất nước Ôn Du do Lâm Duẫn thủ vai.