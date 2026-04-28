Màn ảnh Hàn Quốc thời gian qua chứng kiến sự "đổ bộ" không thể cản phá của siêu phẩm Perfect Crown. Ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã thiết lập những cột mốc rating đáng nể khi con số toàn quốc chạm ngưỡng 11,2%. Đặc biệt, hai phân cảnh "cầu hôn bằng điệu waltz" và "nụ hôn trên du thuyền riêng" đã khiến mạng xã hội thực sự nổ tung với mức rating từng phút lần lượt đạt 13,7% và 13,4%. Sức hút của phim không chỉ dừng lại ở xứ sở Kim Chi mà còn lan rộng toàn cầu khi vững vàng trong Top 10 Disney+ tại 44 quốc gia. Trong cơn bão thành công đó, cái tên Byeon Woo Seok trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, biến anh từ một nam diễn viên miệt mài tìm chỗ đứng trở thành "đỉnh lưu" thế hệ mới với sức hút vươn tầm quốc tế.

Trong dự án gây sốt này, Byeon Woo Seok hóa thân thành Đại quân Lee An, một nhân vật mang khí chất hoàng tộc ngạo nghễ nhưng sở hữu nội tâm vô cùng tinh tế. Những màn tương tác cực tình cùng nữ chính IU trong vai Seong Hee Joo đã tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn "vô tiền khoáng hậu", điển hình là lời tỏ tình đầy chân thành giữa yến tiệc thượng lưu hay màn "tuyên ngôn bảo vệ chồng" cực ngầu của phía nhà gái khi đối mặt với sóng gió quyền lực. Thành công vang dội này khiến truyền thông quốc tế không tiếc lời ca ngợi diễn xuất đa tầng của nam tài tử, khẳng định anh đã hoàn toàn vượt qua rào cản văn hóa để chạm đến trái tim khán giả toàn cầu. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau hào quang rực rỡ ấy là một hành trình dài đầy nước mắt, nơi sự kiên trì được thử thách bởi những thất bại liên tiếp đến mức khó tin.

Ngược dòng thời gian về những ngày đầu mới chạm ngõ nghệ thuật, Byeon Woo Seok vốn xuất thân là một người mẫu chuyên nghiệp với chiều cao lý tưởng và gương mặt điện ảnh. Dù đã có một sự nghiệp sàn diễn đầy triển vọng, anh vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất bằng việc theo học chuyên ngành điện ảnh tại đại học. Bước chân vào làng phim từ năm 2016 với vai phụ mờ nhạt trong Dear My Friends, nam diễn viên sinh năm 1991 đã phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã của giới giải trí. Trong suốt nhiều năm ròng rã, anh miệt mài tìm kiếm cơ hội nhưng cái tên Byeon Woo Seok vẫn chỉ gắn liền với những vai khách mời hoặc những dự án không mấy tiếng vang như History of Walking Upright hay Search: WWW.

Đỉnh điểm của sự khắc nghiệt chính là con số hơn 100 lần trượt casting mà anh từng chua xót chia sẻ. Nam diễn viên chia sẻ lý do chính khiến anh bị từ chối là vì anh có nhan sắc nổi bật, trông giống "bình hoa" hơn là một diễn viên. Khi ấy, Byeon Woo Seok được giao vai gì thì chỉ có thể diễn theo đúng một kiểu, không có khả năng biến hóa và tạo sự khác biệt. Việc thừa nhan sắc nhưng thiếu khả năng khiến anh nhận về nhiều cái lắc đầu. "Tôi đã phải thi đấu với những diễn viên có sự chuẩn bị tốt hơn tôi rất nhiều, cho nên không có nghĩa khi tôi thất bại", nam diễn viên chia sẻ.

Giữa một showbiz coi trọng danh tiếng, việc liên tục bị từ chối đã từng khiến anh rơi vào trạng thái nghi ngờ chính bản thân mình. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, hơn 100 lần thất bại ấy lại trở thành những viên gạch vững chắc, rèn giũa nên một bản lĩnh can trường và lối diễn xuất có chiều sâu. Bước ngoặt bắt đầu xuất hiện vào năm 2020 với Record of Youth, tiếp nối bởi những dấu ấn đậm nét trong 20th Century Girl và Strong Girl Nam Soon. Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp anh dần nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn thông qua các đề cử danh giá tại Baeksang hay Grand Bell Awards.

Cơn địa chấn thực sự mang tên Lovely Runner vào năm 2024 chính là "quả ngọt" lớn nhất sau một thập kỷ bền bỉ. Vào vai Ryu Sun Jae, Byeon Woo Seok đã chứng minh sự hy sinh tuyệt đối cho nghệ thuật khi tự mình thực hiện các cảnh quay dưới nước đến mức ngất xỉu vì kiệt sức. Sự bùng nổ của bộ phim không chỉ mang về cho anh 6 giải thưởng lớn trong một đêm lễ trao giải mà còn đưa ca khúc nhạc phim anh trình bày lọt thẳng vào bảng xếp hạng Billboard toàn cầu. Từ một người mẫu bị từ chối hàng trăm lần, Byeon Woo Seok giờ đây đã đứng chung hàng ngũ với những cái tên quyền lực như Kim Soo Hyun hay Park Bo Gum. Hành trình của anh chính là minh chứng sống động nhất cho việc: Đỉnh cao không dành cho kẻ may mắn nhất, mà dành cho người biết biến thất bại thành sức mạnh để chờ đợi thời khắc tỏa sáng của riêng mình.