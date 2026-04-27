Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2019, Euphoria - bộ phim 18+ học đường đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng, đồng thời cũng là tâm điểm của những cuộc tranh cãi không hồi kết. Nội dung phim không ngần ngại chạm đến những góc tối nhất của giới trẻ: từ vấn nạn nghiện ngập, bạo lực học đường đến những mối quan hệ tình dục phức tạp. Ngay trong mùa đầu tiên, khán giả đã phải "sốc tận óc" khi thống kê cho thấy có tới 27 phút cảnh khỏa thân xuất hiện trên màn ảnh.

Nhiều hiệp hội phụ huynh đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng bộ phim 18+ đang "tô vẽ" và cổ xúy cho những hành vi nguy hiểm. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh một nghịch lý đầy thú vị: phim càng bị ném đá, lượng người xem càng tăng phi mã. Tập mở màn mùa 2 đã thu hút gần 14 triệu người xem, xác lập kỷ lục là một trong những series ăn khách nhất lịch sử nền tảng HBO Max. Rõ ràng, dưới lớp vỏ bọc đầy thị phi, sức hút từ câu chuyện của những người trẻ lạc lối vẫn có một mãnh lực khó cưỡng đối với khán giả toàn cầu.

Thủ vai Cassie Howard, nhân vật có chuyển biến tâm lý phức tạp và nhiều phân đoạn phô diễn cơ thể nhất series phim 18+ này, Sydney Sweeney mới đây đã có những chia sẻ gây chấn động về trải nghiệm trên phim trường. Dù đội ngũ sản xuất luôn trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và các miếng dán chuyên dụng, nhưng nữ diễn viên thừa nhận về mặt tinh thần, cô cảm thấy cơ thể không còn thuộc về mình. Sydney mô tả đó là trạng thái "hồn lìa khỏi xác" một cơ chế tự vệ tâm lý để cô có thể tách biệt bản thân khỏi những cảnh quay trần trụi của nhân vật.

Sự thẳng thắn này của Sydney một lần nữa làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi về ranh giới của sự hy sinh vì nghệ thuật. Đối với nhiều người, Cassie không còn là một "bình hoa di động" mà đã trở thành biểu tượng cho những tổn thương và khao khát được yêu thương sai cách của Gen Z. Chính diễn xuất lăn xả của Sydney đã giúp khán giả nhìn thấu những khủng hoảng tuổi trẻ chưa từng được nói ra, khiến họ dù có nghi ngờ về tính đạo đức của bộ phim 18+ vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình.

Bước sang những diễn biến mới sau cú nhảy vọt 5 năm từ khi tốt nghiệp, bộ phim 18+ Euphoria tiếp tục "thử thách" sức chịu đựng của người xem bằng những tình tiết cực đoan. Cassie giờ đây lấn sân sang nền tảng OnlyFans để kiếm tiền tổ chức đám cưới xa hoa với Nate, tạo nên những phân đoạn gây tranh cãi dữ dội về việc "tình dục hóa" quá đà. Không dừng lại ở nội dung, những thị phi hậu trường cũng khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Tin đồn về sự rạn nứt giữa bộ đôi Zendaya và Sydney Sweeney, hay việc thiếu vắng các biên kịch nữ khiến định hướng nhân vật bị lệch đường ray đã trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn.

Dù phải đối mặt với tiêu chuẩn kép và những lời miệt thị ngoại hình từ một bộ phận công chúng, Sydney Sweeney vẫn chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao hạng A. Với mức cát-xê kỷ lục lên tới 800.000 USD mỗi tập trong mùa mới, cô không chỉ khẳng định vị thế về mặt tài chính mà còn lấn sân sang vai trò sản xuất, tự mình nắm quyền kiểm soát câu chuyện của chính mình. Cách Sydney đối diện với tranh cãi chính là biến "ánh nhìn soi xét" của thiên hạ thành đòn bẩy để chuyển mình, từ một diễn viên bị gắn mác "cảnh nóng" trở thành một biểu tượng quyền lực mới tại Hollywood.

Nguồn: Hollywood Reporter