“Trùm Sò”: Khi anh hùng không còn hoàn hảo, mà gần gũi và đời hơn

Hình tượng anh hùng vốn không xa lạ trong các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, Trùm Sò lại lựa chọn một cách tiếp cận khác: giữ lại tinh thần nghĩa hiệp quen thuộc, nhưng đặt nhân vật vào một hình ảnh gần gũi và đời hơn.

Tôm Hùm vẫn mang đầy đủ những phẩm chất của một người anh hùng: trọng nghĩa khí, sống tình cảm và sẵn sàng đứng ra bảo vệ người khác. Nhưng thay vì được xây dựng như một hình mẫu toàn năng, nhân vật lại có những nét tính cách rất đời, thậm chí có phần vụng về trong cách ứng xử. Và chính sự khác biệt ấy lại khiến Tôm Hùm trở nên gần gũi, dễ được khán giả yêu thích hơn.

Tôm Hùm là linh hồn của nhóm thảo khấu "Hải Sản" trong phim "Trùm Sò".

Anh hùng nghĩa khí nhưng không "tròn trịa"

Giữa thời buổi loạn lạc, quan tham thường xuyên nhũng nhiễu dân lành, Tôm Hùm - vốn mang trong mình tính cách hào sảng và nghĩa hiệp - đã quyết tâm đi làm cướp. Nhưng anh chỉ nhắm đến quan tham, lấy lại của cải để trả về cho người dân.

Cách xây dựng này gợi nhớ đến mô-típ "anh hùng nghĩa hiệp" quen thuộc trong các câu chuyện dân gian, nơi nhân vật đứng về phía lẽ phải, sẵn sàng hành động để bảo vệ những người yếu thế. Tuy nhiên, Tôm Hùm của phim Trùm Sò không được xây dựng theo hướng lý tưởng hóa như các nhân vật anh hùng trong các tác phẩm thường thấy.

Nhưng Tôm Hùm không được xây dựng theo cách lý tưởng hoá.

Tôm Hùm hành động vì nghĩa khí, nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát được mọi thứ. Anh có thể vừa mới xuất hiện trong những phân đoạn hành động mạnh mẽ, nhưng ngay sau đó lại mang đến những tình huống hài rất tự nhiên bởi điểm "không hiểu sự đời" của mình. Không khó để bắt gặp khoảnh khắc có chút ngây ngô, vụng về của Tôm Hùm khi đứng trước sự phức tạp trong cách con người đối xử với nhau. Sự "không hiểu đời" ấy khiến Tôm Hùm đôi khi đưa ra những quyết định hoặc hành xử theo cách khá… kỳ lạ.

Anh hùng này rất đời thường, có lúc hành xử kỳ lạ.

Nhưng thay vì làm giảm giá trị nhân vật, điều này lại tạo nên sự duyên dáng riêng. Tôm Hùm không phải kiểu anh hùng khiến người ta ngưỡng mộ từ xa, mà là kiểu nhân vật khiến người xem vừa bật cười, vừa có cảm giác muốn ủng hộ.

Cuộc gọi bất ngờ lúc nửa đêm và hành trình đưa Tôm Hùm lên màn ảnh

Diễn xuất chắc tay, tinh thần lăn xả và nhiều năng lượng của diễn viên Phương Nam đã giúp nhân vật Tôm Hùm trở nên sinh động, khác biệt hơn trên màn ảnh. Nói về cơ duyên đến với vai diễn Tôm Hùm, Phương Nam nhấn mạnh: "Đó là một đêm Phương Nam không bao giờ quên".

Phương Nam đã được đạo diễn Đức Thịnh "chọn mặt gửi vàng" chứ không cần phải trải qua quá trình casting.

Ngày Phương Nam vừa hoàn thành xong cinetour cuối cùng của phim Mưa Đỏ tại Tp. Hồ Chí Minh, anh đã bất ngờ nhận được điện thoại của đạo diễn Đức Thịnh lúc 12h đêm. Ngay sau đó, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy đã lái xe tới khách sạn chờ Phương Nam tới 2h sáng để mời anh tham gia bộ phim Trùm Sò. Đồng ý tham gia Trùm Sò sau buổi gặp gỡ, Phương Nam tiết lộ dù nhận được những lời mời từ phim khác nữa nhưng anh đều xin phép từ chối vì muốn chuyên tâm cho nhân vật Tôm Hùm.

Hành trình ở Trùm Sò của Phương Nam không dễ dàng khi đạo diễn Đức Thịnh yêu cầu anh phải tăng 15kg cơ trong vòng 2 tháng, học võ thuật và học giọng nói miền Nam. Vừa giảm khoảng chục cân để vào lại tạo hình anh Tạ trong phim Mưa Đỏ giờ lại phải tăng cơ cấp tốc, Phương Nam phải lao vào ăn và tập luyện.

Không phụ sự tin tưởng của đạo diễn, Phương Nam đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho vai diễn.

Phương Nam kể thêm: "Có những hôm Phương Nam đi ăn vì cố miếng cuối cùng mà ói luôn ra đĩa. Kiểu cơ thể chưa kịp thích nghi ấy. Đó là về ngoại hình thôi. Tiếp theo là các bài tập tiếng nói do cô Thúy giảng dạy, cô setup lịch học là sau giờ tập võ và trước giờ ăn, tức là được khoảng 30 phút nghỉ trưa thôi. Mỗi lần tập tiếng nói "o ô ơ" xong đến giờ ăn cơm là thấy cái cơ hàm nó nhức nhức, khổ nỗi trong thời kỳ tăng cân nên vẫn phải cố ăn nhiều, nhai nhiều. Vậy mà thoại xong khán giả bảo giọng Tôm Hùm là người khác lồng tiếng, áaa huhu nó nhói ở đây này, nó đau ở đây này. (Ôm tim)".

Anh chăm chỉ học võ, luyện giọng nói và cả giảm cân để phù hợp với hình tượng nhân vật anh hùng Tôm Hùm.

Không chỉ vậy, Phương Nam còn phải khổ luyện võ thuật, học sử dụng song đao, thực hiện nhiều cảnh nhào lộn trên không. Việc liên tục phải treo mình trên dây cáp trong các phân đoạn hành động cũng khiến Phương Nam không ít lần gặp chấn thương và phải làm quen với bác sĩ trong suốt quá trình quay.

Những nỗ lực về thể lực lẫn diễn xuất của Phương Nam đã tạo nên một Tôm Hùm không hoàn hảo nhưng đủ chân thành để người xem tin và yêu mến.

Hiện phim Trùm Sò đang được công chiếu trên toàn quốc.