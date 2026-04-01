Cận kề Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, thị trường phòng vé Việt một lần nữa được hâm nóng với màn đổ bộ của 5 dự án điện ảnh thuộc nhiều thể loại. "Khai pháo" sớm hơn so với các đối thủ, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng có khởi đầu ấn tượng khi trở thành phim kinh dị Việt chạm mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất sau 6,5 ngày ra mắt. Tính đến thời điểm hiện tại, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng tạm thời dẫn đầu đường đua phim dịp lễ với doanh thu hơn 133 tỷ đồng, và sẽ còn tăng trưởng thêm nữa trong thời gian tới.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng tạm thời dẫn đầu đường đua phim dịp lễ với doanh thu hơn 133 tỷ đồng

Nhờ con sốt Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, dàn cast cũng "thơm lây", nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Giữa loạt diễn viên ở nhiều thế hệ, cô bé Nina Nutthacha Padovan là nhân tố gây tò mò nhất. Là sao nhí nổi tiếng Thái Lan, Nina đã có màn thể hiện xuất sắc không ngoài mong đợi, diễn xuất "xuất quỷ nhập thần" và đặc biệt khả năng nói tiếng Việt được đánh giá lưu loát, dễ nghe. Mới đây, cô bé đã chính thức trở lại Việt Nam để tham gia đợt quảng bá cinetour cho tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đỗ Quốc Trung.

Bên cạnh những chia sẻ và tương tác với ekip cũng như khán giả, Nina còn khiến khán giả "há hốc" miệng khi thể hiện khả năng nhảy siêu đỉnh của mình tại buổi cinetour. Cô bé đội mỹ lưỡi trai và đeo kính, khoe trình vũ đạo không phải dạng vừa. Một loạt dance challenge đình đám trên TikTok như trend huýt sáo Iridium Burst, trend nhảy No Batidão... Từng động tác đều chuẩn xác, dứt khoát và có lực. Cách Nina di chuyển cơ thể gọn gàng nhưng không kém phần uyển chuyển, khiến khán giả càng xem càng cuốn.

Được biết, Nina là thực tập sinh dưới trướng GMM Grammy, công ty giải trí truyền thông lớn nhất tại Thái Lan. Công ty này xác nhận đóng góp 70% ngành công nghiệp giải trí Thái Lan. Các nghệ sĩ tiêu biểu của GMM Grammy bao gồm Bird Thongchai, China Dolls, Silly Fools, Loso, Tai Orathai,... Ngoài việc kinh doanh âm nhạc, công ty còn tham gia vào sản xuất buổi hòa nhạc, quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim điện ảnh, truyền hình và xuất bản. Điều này lý giải được tại sao Nina có thể nhảy xuất sắc đến vậy ở tuổi 12.

Cách Nina di chuyển cơ thể gọn gàng nhưng không kém phần uyển chuyển, khiến khán giả càng xem càng cuốn

Không ít khán giả tỏ ra bất ngờ trước màn “bung skill” của Nina tại buổi cinetour. Nhiều người nhận xét sao nhí Thái Lan đúng oàn năng khi không chỉ diễn xuất ấn tượng trong phim, sở hữu gương mặt xinh xắn mà còn nhảy cực kỳ cuốn mắt. Dù còn nhỏ tuổi, Nina vẫn cho thấy thần thái tự tin, làm chủ sân khấu tốt và hoàn toàn không ngại đám đông. Cô bé hoàn toàn "out trình" dàn cast Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng khi cùng tham gia dance challenge.

Một số bình luận của netizen: - Ẻm giỏi dữ vậy, ghen tị với ẻm quá. - Bé này tương lai chắc chắn sáng lạn, khí chất người nổi tiếng quá rõ. - 12 tuổi người ta là diễn viên nghìn tỷ. Tui 15 tuổi còn phải để mẹ gọi dậy. - Bé này nhảy chắc lực, gọn gàng nhìn cuốn thật sự. - Ông trời không cho ai tất cả, nhưng ẻm là ngoại lệ.

Trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Nina vào vai Lua, một cô bé dân tộc vùng cao. Nhân vật Lua có thân phận bí ẩn và là then chốt của phim khi mang trong mình dòng máu "Phí Phông" - quỷ hút máu người.

Ít ai biết rằng Nina đã bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất nhỏ. Theo chia sẻ, khi mới 4 tháng tuổi, cô bé đã được mời tham gia đóng quảng cáo nhờ mối quen biết của gia đình. Dĩ nhiên ở độ tuổi ấy, Nina gần như không còn ký ức rõ ràng về lần đầu tiên đứng trước ống kính.

Dấu mốc mà cô bé nhớ rõ hơn là lần tham gia phim truyền hình đầu tiên vào năm 3 tuổi. Từ đó đến nay, Nina liên tục hoạt động nghệ thuật, chăm chỉ góp mặt ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Dù tuổi đời còn nhỏ, cô bé đã sở hữu thành tích đáng nể khi có 4 phim từng ra rạp tại Việt Nam, gồm 3 phần Tee Yod và mới nhất là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Đáng chú ý, tổng doanh thu 3 phần Tee Yod đã vượt mốc 1300 tỷ chỉ ở riêng Thái Lan, đưa Nina trở thành sao nhí nghìn tỷ của showbiz xứ Chùa Vàng.