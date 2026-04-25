Sau cái kết nghẹt thở ở tập 4, Perfect Crown bước sang tập 5 với mức rating ấn tượng 10,4% (theo Nielsen Korea). Tập phim mở đầu bằng một cú tai nạn kinh hoàng. Nhưng đây không phải tai nạn ngẫu nhiên. Đại quân Yi An (Byeon Woo Seok) đã chủ động đánh lái, lao xe của mình vào xe của Hee Joo (IU) để chuyển hướng va chạm, gánh toàn bộ lực tác động về phía mình.

Hậu quả là Yi An phải vào phòng phẫu thuật, còn Hee Joo bất tỉnh. Riêng em bé Hoàng thượng may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng sự việc này lại kéo theo một vòng xoáy chính trị căng thẳng. Vì không thể công khai sự thật, Hee Joo buộc phải im lặng và gánh hết trách nhiệm trước dư luận. Từ đây, không khí phim chuyển hẳn sang một gam màu nặng nề quyền lực hoàng gia, áp lực dư luận và những mâu thuẫn ngầm bắt đầu bùng lên.

Những phân cảnh trong bệnh viện lại là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi. Những màn cãi vã, trêu chọc nhau giữa Yi An và Hee Joo vô tình "tố cáo" rằng cả hai đã không còn đơn thuần là mối quan hệ hợp đồng mà đã bắt đầu quan tâm nhau một cách vô thức.

Thế nhưng, khi tình cảm vừa chớm nở, hiểu lầm lại ập đến. Yi An vô tình nghe được Hee Joo nói rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một bước đi vì lợi ích. Bị tổn thương sâu sắc, anh quyết định hủy hôn và lấy lý do bảo vệ cô, nhưng thực chất là để che giấu nỗi đau của chính mình. Từ đây, cả hai rơi vào chuỗi xung đột cảm xúc. Ai cũng đều có lý do, đều có tổn thương riêng, nhưng lòng tự trọng và sự kiêu hãnh lại khiến họ liên tục đẩy nhau ra xa.

Tưởng như mọi thứ đã không thể cứu vãn thì ở cuối tập, Yi An lại công khai đứng về phía Hee Ju giữa tâm bão dư luận. Khi tất cả quay lưng, anh lại chọn sánh bước bên cô. Không còn là một Đại quân bị ràng buộc bởi địa vị, Yi An lúc này hành động như một người đàn ông chọn người mình yêu thay vì những gì mình buộc phải làm.

Tập 5 của Perfect Crown không chỉ là một tập phim hay mà còn là bước ngoặt cảm xúc của cả câu chuyện. Tình cảm giữa Yi An và Hee Joo vừa kịp nảy nở đã lập tức bị thử thách. Nhưng chính trong những mảnh vỡ ấy, khán giả lại nhìn thấy rõ nhất rằng Yi An đã yêu trước, và Hee Joo có lẽ chỉ là chưa kịp nhận ra mình cũng dang lọt hố tình yêu sâu đến mức nào.

Perfect Crown lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh Disney+.