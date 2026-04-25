Không còn nhận ra tổng tài bá đạo Võ Tấn Phát trong “Heo Năm Móng”

Vai diễn nghiêm túc, nặng tâm lý, không phải diễn hài

Võ Tấn Phát được biết đến với khả năng biến hóa linh hoạt trong nhiều dạng vai. Đa phần trong số đó là các vai diễn hài hước, đặc biệt là hình ảnh tổng tài bá đạo của anh rất được khán giả yêu mến. Không giới hạn bản thân trong hình mẫu nhân vật nào, anh không ngại thử sức từ đóng phản diện đến vai trò ‘cây hài’ của nhiều bộ phim.

Màn ảnh Việt không thiếu nam diễn viên đẹp trai sáng láng nhưng để tạo được điểm nhấn không chỉ từ vẻ ngoài lại đòi hỏi họ phải nỗ lực gấp bội để chứng minh thực lực. Võ Tấn Phát bước vào nghề với gia tài là các giải thưởng từ các chương trình truyền hình, đến web drama. Đến khi lấn sân sang điện ảnh, anh nhận về nhiều hoài nghi. Dù vậy, Võ Tấn Phát không ngại vai nhỏ, vai ít đất diễn để trau dồi lực diễn.

Từ "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn", "Nụ hôn bạc tỷ", "Báu Vật Trời Cho" hay gần đây nhất là "Anh Hùng", Võ Tấn Phát cho thấy sự cầu tiến trong địa hạt điện ảnh khi sẵn sàng thử thách mình nhiều hơn. Tuy nhiên, các vai diễn này của anh đều thường bị đóng khung trong phong cách hài hước, bình dân, là tuyến phụ tạo nên tiếng cười cho khán giả.

Thế nên phải tới "Heo Năm Móng" mới có thể xem là điểm sáng nổi bật trong sự nghiệp của anh khi anh vào một vai chính có sức nặng. Phá bỏ hình ảnh gây hài quen thuộc, trong "Heo Năm Móng", Võ Tấn Phát vào vai nhà sáng tạo nội dung tên Khải, vô tình bị cuốn vào chuỗi biến cố kỳ bí liên quan đến truyền thuyết "Cô Năm Hợi". Đây là câu chuyện dân gian về truyền thuyết huyền bí bậc nhất về linh dị heo 5 móng trong cộng đồng Khmer Nam Bộ.

Võ Tấn Phát từng chia sẻ, diễn vai hài giúp anh được khán giả biết đến nhiều hơn. Nhưng để tạo được dấu ấn lâu dài trong nghề, anh sẽ mạnh dạn đón nhận thử thách trong diễn xuất. Việc nhận vai chính một bộ phim điện ảnh như "Heo Năm Móng" đòi hỏi người diễn viên phải cho thấy được những khía cạnh đủ độc đáo để khắc họa rõ nét chân dung nhân vật cũng như phát huy sức hút của diễn viên.

Hành trình "kinh dị" đầu tiên của Võ Tấn Phát trên màn ảnh

Từ hình ảnh quen thuộc trong các sản phẩm hài, Võ Tấn Phát mang đến một nhân vật Khải đầy trượng nghĩa và có chiều sâu tâm lý rõ rệt. Từ một người vì muốn nhanh chóng nổi tiếng, kiếm được tiền trên mạng, Khải của Võ Tấn Phát dần dần biến đổi mục đích làm nghề, khi nhận ra đồng tiền kiếm được từ sự trục lợi tâm linh sẽ phải trả giá đắt.

Hành trình tìm kiếm sự thật về truyền thuyết "Cô Năm Hợi" của Khải đã gây ra vô vàn sự cố pha lẫn các sự kiện kỳ quái. Do vậy, vai diễn đòi hỏi Võ Tấn Phát ở nhiều cảnh quay thể lực. Nam diễn viên cho hay, trước đây, cũng đã đóng vài phim có hành động nhưng "Heo Năm Móng" lại có sự khốc liệt hơn. Bởi nhân vật này không chỉ đấu tranh vì lẽ phải, mà còn đấu tranh trong chính mình, khi đứng trước cám dỗ của đồng tiền và phơi bày chân lý sự thật.

Vai chính điện ảnh đầu tay trong "Heo Năm Móng" của Võ Tấn Phát thể hiện nhiều khía cạnh mới mẻ quyết đoán và trưởng thành hơn trong diễn xuất. Nhiều phân đoạn anh cho thấy nhiều sắc thái biểu cảm từ bộc trực đến trầm tư nhưng luôn đặt để tinh thần trượng nghĩa lên đầu.

Võ Tấn Phát từng xúc động khi nói về vai diễn lần này: "Heo Năm Móng cho tôi những trải nghiệm cảm xúc rất khó quên và hiểu được làm phim kinh dị vất vả như thế nào". "Cú chuyển mình" lần này sẽ giúp Võ Tấn Phát mở rộng thêm "biên độ" diễn xuất và hướng đến sự đa dạng các nhân vật mà anh có thể đảm nhận trong tương lai.

