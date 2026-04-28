Tập 29 bộ phim Bước Chân Vào Đời khán giả được chứng kiến những sóng gió ập đến với Trang (Ngọc Thủy đóng) sau quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi với sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ).

Cụ thể, sau khi cãi lời chị, Trang đã trao thân cho Dũng và nhiều lần qua đêm tại nhà anh ta. Trong khi đó, Dũng đã nghỉ việc, còn Trang vẫn làm việc trong dự án Con đường di sản. Tuy nhiên, một ngày, công ty phát hiện ra bản demo của dự án đã bị tung lên mạng, khiến công ty tổn thất cả về kinh tế lẫn danh tiếng uy tín.

Trang từng hạnh phúc nghĩa Dũng sẽ là "chống lưng" cho mình

Nhưng rất nhanh sau đó cô rơi vào rắc rối lớn

Các giám đốc trách móc chỉ trích và bắt Trang phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm này. Trang khóc thảm thiết, khẳng định bản thân không có lý do gì để tung demo của dự án lên trên mạng. Tuy nhiên, mọi chứng cứ lại đổ dồn về phía Trang khi địa chỉ của đường link liên kết lại từ email của cô.

Bất lực chạy về căn hộ tình yêu, Trang không gặp Dũng mà gặp vợ cũ của anh ta. Người phụ nữ này từng đến công ty đánh ghen, tạo bằng chứng giả Trang và Dũng hẹn hò dù lúc đó hai người chưa đến với nhau, nhằm thu hút sự chú ý của công chúng để bán hàng. Sự việc từng khiến Trang mang tai tiếng, mất đi vị trí trong công ty. Hiện tại, người vợ cũ khẳng định căn hộ sang trọng mà Trang sống mấy ngày qua là của chị ta. Trang mới dần nhận ra mình đang rơi vào một cái bẫy tinh vi được sắp đặt từ trước.

Khi Trang về căn hộ, cô lại gặp vợ cũ của bạn trai và bị mỉa mai

Tuy Trang gặp khó khăn, có thể mất cả việc, bị lừa cả tình lẫn tiền nhưng khán giả lại thấy hả hê, vui sướng. Nhiều người cho rằng nhân vật Trang trong những tập trước ngang bướng hỗn láo với chị gái, vô ơn với Lâm và Quân khiến tình cảm của người xem dành cho cô tụt dốc. Bên cạnh đó, công chúng cũng không đồng tình với việc Trang quá dễ dãi trong tình cảm, vì khát vọng giàu sang được lấy chồng giàu mà sẵn sàng trao thân. Hiếm có nữ chính phim Việt nào lại bị khán giả đồng lòng quay lưng như Trang.

Trang bị oan khóc hết nước mắt nhưng khán giả không thương

Khán giả hả hê trước nỗi khổ của Trang:

- Hả lòng hả dạ tôi quá

- Từ đầu đến giờ chưa có lí do nào để thích Trang cả nên mình thấy vui khi thấy Trang được ẵm quả lừa của Dũng

- Tại vì Trang quá điêu, quá thảo mai, nên chị Thương bị làm nền mít ướt, tội nghiệp thằng em út chịu đựng miết.

- Quả báo đến nhanh thế, uổng công mặc áo phanh vai ra quá trời

- Chắc tâm tôi ác, tôi vừa lòng ghê

- Cảnh Trang bị Dũng lừa ai cũng biết trước luôn

- Vừa lòng tôi quá!

- Không có gì ngạc nhiên về cái kết

- Mấy tập đầu mình đã chê tính cách Trang rồi. Tính cách đong đưa và khôn lỏi để được việc, lại đanh đá, thì ra xã hội nhận những bài học như này là điều đương nhiên thôi

- Đưa cái ipad là tôi nghi rồi

- Không tự nhiên lại được tặng cái iPad

- Trang rất ngốc nhưng nó lại cứ nghĩ bản thân thông minh, xã hội không thiếu người như này

- Trang ơi là Trang sáng mắt ra chưa

- Mất việc còn mang thai nữa thì hết cứu!