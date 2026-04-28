Đường đua phim dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 đang diễn ra vô cùng sôi động, với sự tham gia của 5 dự án điện ảnh Việt. Tính đến thời điểm hiện tại, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đang tạm dẫn đầu với doanh thu gần 138 tỷ đồng, bỏ xa 4 đối thủ còn lại. Tuy nhiên, Trùm Sò là một trường hợp khá đặc biệt khi tác phẩm như "lọt thỏm" giữa cuộc tranh tài phim dịp lễ, ở cả doanh thu lẫn độ phủ sóng truyền thông. Đạt hơn 4 tỷ đồng, Trùm Sò được dự đoán sẽ khó vượt qua những cái tên khác.

Dù vậy, những thông tin bên lề xoay quanh Trùm Sò vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Mới đây, một đoạn clip phỏng vấn đạo diễn Đức Thịnh bất ngờ gây chú ý trên MXH khi nam đạo diễn trải lòng về giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và sự nghiệp. Theo đó, Đức Thịnh cho biết bà xã Thanh Thúy từng là chỗ dựa lớn nhất của anh suốt nhiều năm. “Thúy phải nuôi tôi suốt 6 năm đó, nuôi theo nghĩa đen luôn nhé, tức là tôi không có thu nhập trong suốt 6 năm. Thúy nuôi tôi theo đúng nghĩa đen” , anh chia sẻ.

Chia sẻ của đạo diễn Đức Thịnh gây chú ý (Nguồn: @rarapxemgi)

Đức Thịnh cũng thẳng thắn gọi đó là quãng thời gian khủng hoảng trung niên, khi bản thân rơi vào trạng thái lạc lõng, mất động lực với nghề. Nam đạo diễn cho biết anh không còn hứng thú nhận việc, chỉ tham gia một vài game show để có thêm thu nhập phụ vợ, còn chuyện làm phim gần như muốn buông bỏ hoàn toàn. “Không muốn làm nữa, không muốn đóng nữa, không muốn tham gia. Nói chung là tôi lạc lõng, thấy mình cô độc. Thời gian đó là khoảng thời gian rất kinh khủng đối với tôi” , Đức Thịnh nói.

Đoạn chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ bất ngờ vì phía sau hình ảnh vui vẻ, hoạt ngôn quen thuộc của Đức Thịnh lại là một giai đoạn tinh thần nặng nề đến vậy. Không ít khán giả cũng dành sự cảm thông cho nam đạo diễn, cho rằng áp lực của người làm nghề đôi khi lớn hơn những gì công chúng nhìn thấy. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn dành lời khen cho Thanh Thúy vì đã luôn đồng hành, trở thành hậu phương vững chắc để chồng vượt qua biến cố.

Một số bình luận của netizen: - 6 năm không tham gia đóng phim hay làm phim, đam mê trong anh có lẽ cũng đã nguội rồi. - Lâu lắm rồi không thấy Đức Thịnh, bây giờ mới biết ổng đạo diễn Trùm Sò. - Trùm Sò hài thì hài thật nhưng còn thiếu gì đó. - Hên là bên cạnh ổng còn cô Thanh Thuý, thấy 2 người tình cảm lắm luôn. - 6 năm không làm phim thì Đức Thịnh nên cập nhật lại xu hướng hiện tại để không bị bỏ lại.

Đức Thịnh tên đầy đủ là Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1975, là một trong những gương mặt đa năng quen thuộc của showbiz Việt khi hoạt động ở nhiều vai trò: diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và MC. Anh tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, trưởng thành từ sân khấu kịch trước khi mở rộng sang truyền hình và điện ảnh. Với lối nói chuyện duyên dáng, khả năng quan sát đời sống tốt cùng tư duy làm nghề thực tế, Đức Thịnh sớm tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả.

Ở vai trò diễn viên, anh ghi dấu qua nhiều phim truyền hình và sân khấu, thường được yêu thích bởi nét diễn gần gũi, hài hước nhưng vẫn có chiều sâu cảm xúc. Tuy nhiên, thành công lớn hơn của Đức Thịnh đến ở vai trò đạo diễn. Anh đứng sau hàng loạt phim thương mại ăn khách như Ma Dai, Taxi, Em Tên Gì?, Siêu Sao Siêu Ngố, Trạng Quỳnh, Anh Thầy Ngôi Sao, Người Cần Quên Phải Nhớ... Các tác phẩm của Đức Thịnh thường mang màu sắc giải trí đại chúng, dễ tiếp cận, đan xen yếu tố hài hước và tình cảm gia đình.

Ngoài điện ảnh, Đức Thịnh còn tham gia sản xuất, cố vấn nội dung và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Anh được đánh giá là nghệ sĩ có độ bền nghề nghiệp tốt, luôn biết thích nghi với thị trường và duy trì sức hút qua nhiều giai đoạn.

Về đời tư, Đức Thịnh từng có cuộc hôn nhân nổi tiếng với diễn viên Thanh Thúy. Cả hai là cặp đôi được yêu mến nhiều năm của Vbiz và có hai con trai. Trong mắt công chúng, Đức Thịnh thường xây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình, kín tiếng nhưng chân thành.

Tính đến hiện tại, Đức Thịnh vẫn là cái tên có vị trí riêng trong điện ảnh Việt nhờ kinh nghiệm dày dạn, tư duy làm phim thương mại ổn định và khả năng kết nối với khán giả đại chúng. Sau nhiều năm hoạt động, anh vẫn giữ được sức ảnh hưởng nhất định mỗi khi trở lại với dự án mới hoặc chia sẻ về cuộc sống, nghề nghiệp.

Nói qua về Trùm Sò, bộ phim lấy bối cảnh tại làng Sứa Đỏ, một vùng quê nghèo quanh năm nắng hạn, nơi người dân phải chật vật mưu sinh từng ngày. Cốt truyện xoay quanh nhân vật Trùm Sò, gã đàn ông giàu có nhất làng nhưng nổi tiếng keo kiệt, tính toán và sống thiếu tình nghĩa. Biến cố ập đến khi toàn bộ số vàng gã chắt chiu cả đời bất ngờ bị quan tham cướp sạch, kéo theo chuỗi rắc rối vừa dở khóc dở cười, vừa mở ra nhiều bài học về lòng người.

Dàn nhân vật trong phim góp phần tạo nên sức hút đáng kể. Trùm Sò do chính Đức Thịnh đảm nhận mang màu sắc láu cá nhưng không quá đáng ghét. Trong khi đó, Thị Hến (Mai Phương) và Tôm Hùm (Phương Nam) tạo ra nhiều màn tung hứng thú vị. Từ cảnh Trùm Sò nghi ngờ người khác lấy trộm tiền đến màn hội ngộ đầy éo le giữa Tôm Hùm và Trùm Sò sau nhiều năm xa cách, tất cả đều được xử lý tự nhiên, tạo tiếng cười vừa đủ nhưng vẫn giữ được sự dễ thương cho tổng thể câu chuyện.