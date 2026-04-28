Bộ phim điện ảnh cổ trang Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh chỉ mới ra mắt teaser và giới thiệu nhân vật đã nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả, bởi công chúng Việt luôn mong muốn có những bộ phim cổ trang hay giúp người xem hiểu hơn về lịch sử nước nhà hoặc văn hóa cổ thời xưa.

Trong đó, nhân vật Hoạn Quan Tổng Quan sẽ do diễn viên trẻ Lê Minh Thuấn thể hiện. Tạo hình của nhân vật này vừa phải thể hiện sự gian mang độc ác, vừa thể hiện thân phận hoạn quan. Vì vậy, đoàn phim đã trang điểm mặt trắng phấn, nhưng thiết kế tạo hình đôi mắt xếch ngược hung ác cho Hoạn Quan Tổng Quan. Nhiều khán giả thích thú với tạo hình của Lê Minh Thuấn và nhận định với mức độ đầu tư như vậy, nhân vật này có thể là trùm cuối phản diện lớn nhất phim.

Tạo hình hoạn quan trong Hộ Linh Tráng Sĩ gây ấn tượng mạnh

Nhân vật vừa ma mị vừa nguy hiểm khiến người xem sởn da gà

Bên cạnh đó, khi nhìn tạo hình hoạn quan của Lê Minh Thuấn, nhiều người cho rằng vai diễn giống với Đông Phương Bất Bại của Lỗ Chấn Thuận hoặc Mao Uy Đào, những diễn viên đóng Đông Phương Bất Bại gây ấn tượng mạnh với khán giả.

"Y chang Đông Phương Bất Bại nhỉ, chắc có chuyển sinh ở đây", "Xăm cái chân mày ta nói chấn động", "Nhìn ma mị phết", "Không nhận ra Lê Minh Thuận luôn", "Hợp, ổn áp", "Quá đỉnh", "Có phải lấy cảm hứng từ nhân vật Đỗ Thích không nhỉ", "Bộ phim này đầu tư trang phục hoành tráng ghê, rất mong chờ", khán giả bình luận về tạo hình hoạn quan của Lê Minh Thuận.

Vai diễn này được so sánh với Đông Phương Bất Bại của Lỗ Chấn Thuận

Đông Phương Bất Bại cũng là một kẻ ái nam ái nữ nổi danh với võ công cao cường trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung

Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh lấy bối cảnh ở Cố đô Hoa Lư, vùng đất địa linh nhân kiệt. Bộ phim kể về hành trình của 7 Hộ Linh Tráng Sĩ đưa 99 quan tài Tiên Đế đi theo bảy hướng để đánh lừa kẻ thù muốn phá hoại lăng mộ – nơi được xem là nguồn vượng khí quốc gia. Nhưng ẩn sau những quan tài ấy là bí mật gì? Một di nguyện? Một sức mạnh? Hay một sự thật có thể xoay chuyển vận mệnh cả dân tộc? Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là câu chuyện về lòng trung thành, niềm tin, sự hi sinh và khát vọng tự do – những giá trị làm nên bản lĩnh Việt.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ rằng hơn 200 thành viên trong đoàn phim đã cùng nhau làm việc suốt 83 ngày đêm tại Ninh Bình với tất cả đam mê và nhiệt huyết. Ông cho biết đây không chỉ là một dự án điện ảnh, mà còn là khát vọng tiếp nối tinh thần của những thế hệ đi trước, mong muốn đưa điện ảnh Việt chạm đến những cột mốc lớn hơn trong tương lai.

Phim quy tụ dàn ngôi sao thực lực và “lão làng” như NSND Như Quỳnh, NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh, Johnny Trí Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, Đỗ Thị Hải Yến, 2 sao trẻ là Tuấn Trần và Trần Thiên Tú. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 2/9.

Nữ diễn viên Hải Yến vào vai hoàng hậu họ Dương