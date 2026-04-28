Bộ phim Perfect Crown (tạm dịch: Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21 ) đang là tác phẩm truyền hình của Hàn Quốc hot nhất thời gian gần đây. Perfect Crown đồng thời phát sóng cả trên đài MBC và kênh Disney+ nhận được những thành tích vô tiền khoáng hậu.

Hiện tại phim đứng Top 1 về độ yêu thích tại 18 quốc gia, thậm chí còn lọt top cao của những thị trường khó như Anh và Mỹ. Perfect Crown cũng lập kỷ lục phim truyền hình Hàn Quốc có lượt xem mở màn cao nhất trên Disney+.

Perfect Crown lập nhiều kỷ lục sau khi phát sóng

Theo thống kê từ công ty công nghệ AI IGAWorks công bố, Perfect Crown thu hút tới 22/25 triệu lượt xem ngay khi bắt đầu lên sóng, tương đương 42% dân số Hàn Quốc. Con số này là ước tính dựa trên dữ liệu từ 18 triệu đầu thu kỹ thuật số của các nhà mạng KT, SK Broadband và LG Uplus.

Sau 6 tập, phim liên tiếp lập kỷ lục về rating, thời điểm bùng nổ đạt 13.4%, hiện đứng Top 1 về tỷ suất khán giả trong các tác phẩm chiếu khung giờ thứ Sáu - thứ Bảy.

Ngoài thành tích về rating, các chỉ số độ hot, lượt thảo luận trên MXH của Perfect Crown cũng rất tốt. Hiện phim thu về 2,1 tỷ view với hơn 140.000 video, bài đăng chỉ tính riêng trên nền tảng Tiktok. Tác phẩm cũng giúp nam chính Byeon Woo Seok tăng 1 triệu lượt người theo dõi mới trong chưa đầy một tháng.

Màn cầu hôn chấn động MXH khiến thành tích của Perfect Crown bùng nổ

Hai diễn viên chính IU và Byeon Woo Seok liên tục tăng trưởng lượng người hâm mộ

Trong tập 6, Đại quân Yi An đã quyết định sẽ cầu hôn Hee Joon, thúc đẩy cuộc hôn nhân để cô được bảo vệ một cách chắc chắn. Hành động này không chỉ là bổn phận của người chồng trên danh nghĩa mà còn vì với Yi An, Hee Joon ngày càng trở nên quan trọng hơn. Sự chuyển biến này làm tăng chiều sâu cho nhân vật Đại Quân, là một sự trưởng thành trong tính cách của anh, biến anh từ một vị hoàng tử dè dặt thành một người sẵn sàng mạo hiểm tất cả để bảo vệ người mình yêu.

Tập 6 khiến tiếp tục khán giả mê mẩn với những bữa tiệc hoàng gia xa hoa, không khí giống với những câu chuyện cổ tích. Hai diễn viên chính IU và Byeon Woo Seok diễn xuất ăn ý, tạo nên câu chuyện tình lãng mạn không bị ảnh hưởng tới những toan tính thực tế. Màn cầu hôn và nụ hôn bất ngờ là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của hai nhân vật chính, đồng thời khiến khán giả thổn thức không thôi.

Bộ phim có nội dung mới lạ, hấp dẫn

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu tượng còn thực quyền thuộc về các tập đoàn tài phiệt.

Sung Hee Joo (IU) chủ động bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Yi An do Byeon Woo Seok thủ vai, anh là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Từ một mối quan hệ trao đổi lợi ích, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và cả những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) càng khiến cuộc chiến vương quyền thêm căng thẳng, hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính.

Tác phẩm cuốn hút người xem nhờ sự ăn ý của hai diễn viên chính

Khán giả dành lời khen ngợi cho Perfect Crown:

- Đây đúng là kiểu phim hợp viral TikTok.

- Dù còn điểm gây tranh cãi nhưng vẫn là một bộ phim romcom dễ xem.

- Thành công là tốt, phim hay mà.

- Dạo này sống nhờ phim này, IU với Byeon Woo Seok dễ thương quá, mong phim có nhiều thành tích tốt hơn nữa.

- Ở Hàn khán giả cũng xem phim rất nhiều.

- Nội dung có thể hơi loạn nhưng vẫn cuốn, tôi xem đều mỗi tuần.

- Vào được Mỹ - Anh luôn, quá đỉnh.

- Disney+ mà còn đạt thành tích cao như vậy thì phim Hàn càng phải phát triển hơn nữa.

- Vì hay nên thành công, vậy thôi.

- Hình ảnh của phim quá đẹp, đúng là bữa tiệc thị giác.