Thời điểm hiện tại, bộ phim My Royal Nemesis đang thu hút được nhiều sự chú ý. Tác phẩm này có sự góp mặt của Lim Ji Yeon và Heo Nam Joon, nhận vô vàn lời khen từ khi lên sóng. Gần đây, trên mạng xã hội X có một chủ đề đang hot, đó là việc My Royal Nemesis như đang đưa khán giả trở về thời kỳ hoàng kim 2010-2016 của phim Hàn Quốc.

Nhân vật Cha Se Gye do Heo Nam Joon thể hiện trong My Royal Nemesis như đưa khán giả trở lại thời kỳ hoàng kim 2010-2016 của phim Hàn.

Khán giả nhận xét rằng My Royal Nemesis xây dựng hình tượng nam chính giỏi giang trong công việc, thẳng thắn, có quan điểm - chính kiến riêng, đôi khi anh ta có thể hơi khó tính nhưng khi đối diện nữ chính thì sẽ mang đến một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô và đây chính là hình mẫu nam chính giống với hồi những năm 2010.

Tất nhiên việc xây dựng nhân vật là một chuyện, thể hiện nhân vật ấy một cách xuất sắc để khán giả yêu thích lại là chuyện khác. Thế nhưng với những ai đang theo dõi My Royal Nemesis, tin rằng họ sẽ không có bất cứ sự phàn nàn cho màn thể hiện cực tốt của Heo Nam Joon.

Thực tế, Heo Nam Joon sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính và hợp với các vai phản diện hơn. Dẫu vậy khi thể hiện vai chính diện, anh đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Loạt biểu cảm đa dạng và tự nhiên, sự duyên dáng trong những tình huống hài hước, mỹ nam sinh năm 1993 mang đến một tổng tài Cha Se Gye đẹp giàu giỏi đủ cả, đã thế còn chung tình khiến khán giả xem mà mê đắm đuối.

Mang gương mặt được đánh giá là trời sinh để đóng phản diện nhưng Heo Nam Joon vẫn có thể diễn cảnh hài cực kỳ duyên dáng.

Bình luận của netizen Việt về chủ đề đang hot trên X xoay quanh Heo Nam Joon và phim My Royal Nemesis:

- Đúng luôn. Lâu lắm rồi mới có romcom hay kể từ năm 2016. - Ê thiệt mà, năm nay có nhiều thứ báo hiệu rằng mọi thứ đang trở về với quỹ đạo của chính nó, mấy sao US-UK cũng comeback giống thời 2010-2016 á, cái khoảng thời gian mà mọi thứ đều được thổi hồn bằng tất cả tâm huyết, kiểu như tất cả mọi người ai cũng cố gắng mang cái vibe đó trở lại. - Nay xem xong tập 4 là quá trời mê rồi. Tui là chúa khó tính khi lựa phim Hàn mà coi trúng bộ này quá hay. - Nam chính simp ác luôn. Kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Hài điên. - Lâu rồi mới có phim mà hóng từng tập từ thời Globin. Mê anh chị quá. - Ảnh cuốn lắm á trời. - Mặt dù búng ra phản diện nhưng vẫn diễn ra nét đáng yêu hay thật. - Anh này kiểu nét mặt thay đổi nhanh thực sự, cười khùng.

Nói thêm về My Royal Nemesis, bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa hai con người ở hai thế hệ là phi tần thời Joseon tên Kang Dan Shim và người thừa kế nhà tài phiệt Cha Se Gye. Kang Dan Shim sau khi phải chịu cái chết đầy oan ức đã bất ngờ xuyên không đến thời hiện đại, trở thành nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri.

My Royal Nemesis thuộc thể loại hài hước - lãng mạn. Phim có kịch bản hấp dẫn, nhiều tình tiết khiến khán giả ôm bụng cười, nhưng cũng có những giây phút lắng lại rất hay. Hiện tại, phim được chấm 8.6 điểm trên Mydramalist, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng rating ổn định, đạt 6% ở tập 4 phát sóng hôm 16/5 và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng.

nguồn: X