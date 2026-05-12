Tối 11/5, buổi họp báo ra mắt bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa đã chính thức diễ ra ở TP.HCM, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và giới truyền thông. Thảm đỏ sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao được yêu thích trong showbiz Việt như Quốc Trường, Ngọc Trinh, Kỳ Duyên, Thiên Ân, Văn Mai Hương, Quốc Huy, Lê Phương, Thanh Thuý...

Giữa rừng nghệ sĩ tên tuổi, Pháo tự biết cách khiến bản thân trở nên nổi bật theo phong cách riêng. Khác với hình ảnh cá tính, nổi loạn thường thấy của một nữ rapper, Pháo xuất hiện đầy đằm thắm và nữ tính hơn hẳn trong bộ đầm lụa quây ngực thanh thoát, nhẹ nhàng. Kiểu tóc bob ôm sát gương mặt cùng lớp makeup trong trẻo giúp cô nàng toát lên hình ảnh mềm mại, nhã nhặn.

Đặc biệt, nhiều khoảnh khắc góc nghiêng của Pháo khiến netizen liên tưởng đến Song Hye Kyo nhờ đường nét gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi thẳng tắp và thần thái dịu dàng. Không ít khán giả nhận xét visual của nữ rapper đang ngày càng thăng hạng rõ rệt, vừa giữ được vẻ ngoài hiện đại, sắc sảo đặc trưng, vừa có thêm sự trưởng thành và sang trọng hiếm thấy - những đặc điểm gắn liền với "ngọc nữ" xứ Hàn. Dù khí chất chưa đạt đến level của Song Hye Kyo, Pháo đang ngày càng cho thấy cô nàng có thể cân đẹp cả phong cách "chất chơi" và cả kiêu kỳ, thanh tao.

Một số bình luận của netizen: - Ôi cái mũi bả đẹp quá trời, có nâng mũi không vậy. - Nhìn nghiêng ra Song Hye Kyo mới tài. - Có ai để ý Pháo ngày càng nữ tính ra không, hợp gu tui nè. - Giống Song Hye Kyo nha, từ tóc đến góc nghiêng đều y xì. - Càng ngày càng xinh, ngắm đã mắt luôn.

Trong giới rap Việt, Pháo từng được xem là hiện tượng đặc biệt khi nổi tiếng từ năm 17 tuổi. Sau 5 năm hoạt động, nữ rapper đã vượt khỏi phạm vi underground để trở thành cái tên quen thuộc với khán giả đại chúng. Tuy nhiên, Pháo vẫn luôn thiếu một cú hích đủ lớn để thật sự bước vào hàng ngũ ngôi sao hạng A của nhạc Việt.

Cô từng sở hữu Hai Phút Hơn vang danh quốc tế nhờ các bản remix viral trên TikTok, nhưng ca khúc gốc lại chưa đủ sức trở thành "signature hit" tại thị trường trong nước. Đến Sự Nghiệp Chướng, Pháo có lần hiếm hoi tạo nên hiệu ứng bùng nổ thật sự khi ca khúc thống trị mạng xã hội và bảng xếp hạng nhạc số. Dẫu vậy, sức nóng của bài hát phần nhiều đến từ drama và những lời rap gây tranh cãi hơn là giá trị âm nhạc.

Sang năm 2025, cô nàng ghi tên mình vào gameshow Em Xinh Say Hi. Trước khi chương trình phát sóng, Pháo được kỳ vọng là một trong những thí sinh toàn năng nhất nhờ khả năng rap, sáng tác và sản xuất âm nhạc. Thế nhưng xuyên suốt game show, nữ rapper lại khá mờ nhạt vì chưa tạo được những tiết mục đủ bùng nổ hay catchy để bật lên giữa dàn nghệ sĩ đông đảo.

Bù lại, sau chương trình, Pháo bất ngờ mở ra hướng đi mới khi góp mặt trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Trong lần đầu lấn sân điện ảnh, cô đảm nhận vai Nhật Hạ, nhân vật đóng vai trò quan trọng trong "mớ hỗn độn" dẫn đến bi kịch cuối phim. Dù chưa phải dạng vai quá nặng tâm lý, màn thể hiện của Pháo vẫn nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ lối diễn tự nhiên và tạo được cảm giác chân thật trên màn ảnh. Thành công vang dội của bộ phim với doanh thu gần 450 tỷ đồng cũng giúp cái tên Pháo phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội suốt thời gian công chiếu. Đây được xem là cú hích đáng kể, mở ra cơ hội để nữ rapper tái định vị hình ảnh và tạo bước ngoặt mới trong sự nghiệp giải trí.