Cảnh nóng xấu hổ nhất phim 18+ đang gây bão MXH

Sau thời gian dài chờ đợi, Euphoria mùa 3 đã chính thức lên sóng và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi bộ phim 18+ chạy được 5 tập đầu tiên. Phần phim mới tiếp tục khai thác thế giới của những người trẻ tuổi đầy hỗn loạn, dục vọng và tổn thương từng làm nên thương hiệu của Euphoria, nhưng ở giai đoạn trưởng thành và nặng nề hơn hẳn hai mùa trước.
Bên cạnh phần hình ảnh táo bạo đặc trưng, loạt diễn biến xoay quanh Rue, Cassie, Nate, Jules hay Maddie cũng gây tranh cãi dữ dội vì ngày càng drama và đen tối. Dù bị đánh giá là "mớ hỗn độn", mùa mới nhất của Euphoria vẫn đang gây sốt toàn thế giới, chứng minh sức ảnh lớn lên văn hoá đại chúng nhiều năm qua.
Ngày 11/5, tập 5 ra mắt và hé lộ những diễn biến mới nhất về "mớ bòng bong" mà Rue tự chuốc lấy khi để bản thân dính líu tới "trùm tội phạm" Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) và giới cảnh sát liên bang. Ngoài ra, cuộc sống của Cassie (Sydney Sweeney) hậu hôn nhân đổ vỡ với Nate (Jacob Elordi) cũng nhận về sự chú ý của đông đảo khán giả.
Từ mỹ nữ sống giàu sang sung sướng, Cassie giờ phải làm người mẫu OnlyFans để kiếm sống và cô nàng thực sự có đam mê với "bộ môn" này.
Cassie biết thế mạnh nhan sắc - hình thể, và hiểu đàn ông khao khát được gần gũi với cô. Cô nàng không ngần ngại làm đủ mọi trò để lôi kéo thêm người dùng đăng ký: pose dáng táo bạo, mặc những trang phục khiêu gợi, trò chuyện với fan... Ở tập 5, Cassie mở khoá thêm kỹ năng mới là quay ASMR - âm thanh kích thích giác quan nghe, cho cảm giác thoải mái và thư giãn. Tuy nhiên, thay vì sử dụng những vật dụng thông thường, Cassie lại biến chính cơ thể mình thành “đạo cụ”.
Phân đoạn này nhanh chóng khiến mạng xã hội nổ ra tranh cãi vì cách bộ phim khai thác ranh giới giữa sự nổi tiếng, dục vọng và nhu cầu được chú ý trong thời đại 5.0. Không ít khán giả cho rằng Euphoria 3 đang cố tình đẩy hình ảnh Cassie tới mức cực đoan để phản ánh áp lực mà những cô gái trẻ phải đối mặt khi ngoại hình và cơ thể dần trở thành “vốn liếng” dễ kiếm tiền nhất trên internet. Netize vừa "nóng mắt", vừa cảm thấy không thoải mái khi phải xem những khoảnh khắc 18+ của Cassie.
Một số bình luận của netizen:
- Phục biên kịch 10 thì phải phục diễn viên 100.
- Cảm thấy Euphoria đang hơi phóng đại những biến cố của người trưởng thành nhỉ.
- Tui không nghĩ mùa 3 này thực tế lắm, dù 2 phần trước cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
- Tui đang xem cái gì thế này, muốn tắt TV quá.
- Trời ơi, bà Cassie làm cái gì mà muốn đội quần giùm bả luôn.
Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại bang Washington, Mỹ và là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất thế hệ trẻ Hollywood hiện nay. Trước khi trở thành gương mặt đình đám toàn cầu, Sydney từng trải qua nhiều năm chật vật với các vai phụ nhỏ trên truyền hình. Cô xuất hiện trong hàng loạt series như Grey's Anatomy, Pretty Little Liars, The Handmaid's Tale... trước khi thật sự gây chú ý nhờ khả năng diễn xuất cảm xúc và ngoại hình quyến rũ và bốc lửa.
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Sydney đến vào năm 2019 khi cô tham gia Euphoria trong vai Cassie Howard, cô gái xinh đẹp nhưng đầy bất ổn tâm lý, luôn khao khát được yêu thương và công nhận. Vai diễn giúp Sydney gây bão mạng xã hội nhờ những phân cảnh cảm xúc dữ dội cùng hình tượng gợi cảm táo bạo. Cũng từ đây, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của dòng phim tuổi teen u tối, được xem là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của thế hệ diễn viên Gen Z Hollywood.
Không chỉ thành công với Euphoria, Sydney Sweeney còn ghi dấu ấn qua loạt dự án chất lượng như The White Lotus, Reality, Anyone But You... Đặc biệt, Anyone But You giúp Sydney chứng minh sức hút ngôi sao phòng vé khi bộ phim bất ngờ trở thành hit rom-com toàn cầu, kéo tên tuổi cô phủ sóng mạnh mẽ hơn ngoài phạm vi truyền hình.
Tuy nhiên, Sydney vừa đạt “kỷ lục” chẳng mấy ai muốn: 4 phim flop liên tiếp, trong đó 3 phim chiếu rạp đều mở màn với doanh thu đáng báo động. Năm 2025, cô trở thành diễn viên có số lượng phim thất bại nhiều nhất, khiến dư luận càng có cớ mỉa mai rằng Sydney đang được Hollywood o bế quá tay mà bỏ qua vấn đề lớn nhất: diễn xuất chưa đủ độ chín.
Christy - dự án mà Sydney đóng chính và vừa đến tham dự sự kiện quảng bá, chỉ thu về khoảng 1,31 triệu đô trong tuần đầu chiếu. Trước đó, Americana thậm chí còn gây sốc khi mở màn với đúng 500.000 đô, một con số chỉ bằng một suất sneak-show của các phim tầm trung. Eden - ra mắt cùng lúc, khá hơn đôi chút nhưng cũng chỉ đạt 1,05 triệu đô, tiếp tục nằm trong nhóm flop nặng.
Bên cạnh diễn xuất, Sydney còn là gương mặt được săn đón trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Cô hợp tác với nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ với hình ảnh gợi cảm pha nét cổ điển đặc trưng. Truyền thông quốc tế nhiều lần gọi Sydney là “bom sex thế hệ mới” của Hollywood, song nữ diễn viên cũng không ít lần lên tiếng về việc bị đánh giá phiến diện chỉ vì ngoại hình quyến rũ. Thay vì chạy theo hình tượng đơn thuần, cô cho thấy tham vọng trở thành một nghệ sĩ đa năng khi bắt đầu tham gia sản xuất phim thông qua công ty riêng của mình.
Ở tuổi chưa đến 30, Sydney Sweeney hiện được xem là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất Hollywood trẻ. Cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, độ nhận diện mạnh trên mạng xã hội và liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lẫn truyền hình được quan tâm. Từ một diễn viên trẻ từng phải casting hàng trăm lần để tìm cơ hội, Sydney giờ đây đã trở thành cái tên bảo chứng cho sức hút truyền thông của nhiều dự án lớn.