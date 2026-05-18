Trong buổi ghi hình chặng Hàm Đan của chương trình thực tế Keep Running vào ngày 18/5, nữ diễn viên Bạch Lộc đã làm bùng nổ các nền tảng mạng xã hội và lập tức leo thẳng lên vị trí dẫn đầu bảng tìm kiếm thịnh hành nhờ tạo hình chiến bào thời Chiến Quốc sắc đỏ thắm đầy ấn tượng. Xuất hiện tại vùng đất vốn là kinh đô của nước Triệu năm xưa, mỹ nhân sinh năm 1994 khiến công chúng lẫn giới truyền thông đồng loạt trầm trồ, tán dương bằng những lời cánh cánh như “công chúa Chiến Quốc tái thế” hay “mỹ nhân cổ trang từ trong tranh bước ra”. Thậm chí, diện mạo sáng rực cả một khoảng trời cùng khí chất thanh tao, diễm lệ của cô còn được ví von là biểu tượng nhan sắc cổ đại, đến mức nếu nàng Điêu Thuyền có sống lại cũng chỉ đến thế mà thôi.

Sở dĩ tạo hình này tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ là nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đỉnh cao và cốt cách như "được trời chọn" của nữ diễn viên. Bộ trang phục do stylist danh tiếng Mẫn Tháp Sa tự tay thiết kế, mang kiểu dáng cổ chéo, tay áo rộng, mô phỏng tinh xảo các hoa văn sóng nước cùng họa tiết trên đồ đồng cổ, đi kèm phụ kiện ngọc bội và giày mũi cong truyền thống. Điểm xuyết cho tổng thể là phần đuôi tóc nhuộm chuyển màu hồng purple nhẹ nhàng, giúp tôn lên trọn vẹn nét duyên dáng, cổ kính.

Dù bộ trang phục khá dày và nặng, lại phải lên hình qua ống kính truyền hình thực tế không màng lọc, tạo hình của Bạch Lộc vẫn gây ấn tượng bởi cảm giác tinh xảo, cao cấp, đồng thời tôn lên khí chất điềm đạm trong từng cử chỉ của nữ diễn viên. Nhiều khán giả nhận xét cô mang sẵn cốt cách người xưa từ trong xương tủy nên khi diện bộ đồ cưỡi ngựa bắn cung của người Hồ (Hồ phục kỵ xạ) ở phần sau buổi ghi hình, cô lại lập tức hóa thân thành một nữ hiệp vô cùng mạnh mẽ, cá tính, trùng khớp hoàn toàn với điển tích lịch sử "Hồ phục kỵ xạ" nổi tiếng của vùng đất Hàm Đan.

Sự xuất hiện của Bạch Lộc trong y phục đỏ rực giữa bối cảnh phố cổ không chỉ giúp cô trở thành tâm điểm chú ý, lấn lướt các thành viên khác, mà còn mang lại hiệu ứng lan tỏa văn hóa vô cùng mạnh mẽ. Sự kiện này là một minh chứng điển hình cho mô hình gắn kết Du lịch văn hóa kết hợp Show thực tế khi trang mạng chính thức của Đài Chiết Giang cùng giới truyền thông liên tục khen ngợi nữ diễn viên đã "gánh team" xuất sắc trong nhiệm vụ truyền bá văn hóa của chương trình.

Tiếp nối chuỗi thành công của các tạo hình trước đó như trâm cài hoa Tuyền Châu hay trang phục đồ đồng An Dương, tạo hình mỹ nhân Chiến Quốc lần này của Bạch Lộc đã ngay lập tức tạo nên trào lưu "đến Hàm Đan chụp ảnh cổ phục Chiến Quốc" cùng xu hướng trang điểm theo concept tương tự. Bằng sức ảnh hưởng sâu rộng của mình, cô không chỉ giúp một nhánh trang phục vốn kén người mặc lần đầu tiên tiếp cận đông đảo công chúng, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ du lịch địa phương, đồng thời nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng vì ý nghĩa "đánh thức lịch sử" vô cùng giá trị.

Phản hồi của netizen: - Đúng là cổ nhân được trời chọn! - Mỹ nhân Chiến Quốc được trời chọn là đây chứ đâu. - Đẹp đỉnh cao luôn. - Thực sự là làm người ta phải sáng bừng mắt lên luôn, đẹp quá. - Bạch Lộc đẹp quá đi mất thôi! - Visual này đúng chuẩn công chúa Chiến Quốc. - Đẹp đến mức như mỹ nhân bước ra từ tranh cổ. - Chiến bào Chiến Quốc màu đỏ hợp với Bạch Lộc quá. - Khí chất cổ trang của cô ấy đúng là không đùa được đâu. - Mê mẩn luôn á. - Nữ thần đẹp quá. - Đẹp sáng rực cả khung hình. - Điêu Thuyền sống lại chắc cũng chỉ đến thế này thôi.

