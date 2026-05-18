Theo The Wrap, tác phẩm hành động Hope của đạo diễn Na Hong Jin đang khiến cả Cannes phát cuồng. Sau khi kết thúc buổi trình chiếu, hàng trăm lời khen ngợi từ các cây bút quốc tế cộng màn vỗ tay kéo dài suốt 6 phút đã chứng minh Hope cực kỳ gây ấn tượng.

Phim lấy bối cảnh tại ngôi làng hẻo lánh Hope Harbor, gần khu Phi Quân sự được canh phòng nghiêm ngặt. Khi có nghi ngờ một con hổ xuất hiện và cảnh sát trưởng địa phương Bum Seok (Hwang Jung Min) được báo tin, cả cộng đồng rơi vào hỗn loạn. Nhưng vụ việc nhanh chóng leo thang thành một bí ẩn sâu xa và đáng sợ hơn, buộc người dân trong thị trấn phải đối mặt với những điều chưa biết.

Các trang truyền thông khen ngợi Hope "hỗn loạn nhưng hấp dẫn". Phim có cả những mà truy đuổi bằng xe hơi, cưỡi ngựa xuyên rừng hay chiến đấu với quái vật mãn nhãn. Tác phẩm vừa có yếu tố giật gân, vừa gây hài, lại không phải phim phá án bình thường mà còn có chuyển sang thể loại khoa học viễn tưởng khi những sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện.

Chuyên gia phê bình phim ảnh David Rooney từ The Hollywood Reporter mô tả phim là "một cuộc tấn công giải trí cực kỳ điên cuồng với những màn giật gân tăng cấp". Tờ The Wrap đánh giá phim là một chuyến tàu lượn hung hãn với tóc độ khủng khiếp.

Tác phẩm mới của đạo diễn Na Hong Jin còn được so sánh với siêu phẩm Mad Max: Fury Road nhờ những phân cảnh hành động hấp dẫn nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Hope tập hợp dàn diễn viên nổi danh đến từ nhiều nơi trên thế giới như Hwang Jung Min, Jo In Sung, Jung Ho Yeon, Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander và Michael Fassbender. Trong phim, Jo In Sung thủ vai Sung Ki, nhân vật được đánh giá là "một trong những vai diễn nặng ký nhất sự nghiệp".

Jo In Sung vào nghề từ năm 1998, sang đầu những năm 2000, anh bắt đầu có những vai chính đầu tiên và tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Trong sự nghiệp của mình, Jo In Sung không thường xuyên đóng phim truyền hình nhưng gần như tất cả các phim mà anh đóng chính đều đạt thành công vang dội. Phim của anh không đạt được rating cao ngất thì cũng tạo tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế.

Spring Day (rating 30%), What Happened in Bali (rating 26,4%), Gió Đông Năm Ấy (rating 12,5%), It's Okay That's Love (rating 12,6%). Hay gần đây nhất - bom tấn Moving đánh dấu sự trở lại của anh sau 9 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, đã trở thành tác phẩm thành công nhất của nền tảng Disney+ tại Hàn Quốc. Khán giả đều tiếc khi Jo In Sung dường như không mặn mà lắm với truyền hình, dù rõ ràng mọi tác phẩm của anh trên màn ảnh nhỏ đều nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả đại chúng trong và cả ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Với kinh phí sản xuất ước tính khoảng 50 tỷ won, đây là dự án tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Kỹ tính trong việc chọn kịch bản có lẽ là lý do khiến Jo In Sung đánh đâu thắng đó, các phim điện ảnh mà anh đóng chính hầu như đều tạo được tiếng vang lớn.

Sự nghiệp thành công vang dội của Jo In Sung còn được công nhận bởi một loạt giải thưởng danh giá tại hầu hết các lễ trao giải uy tín của Hàn Quốc như Baeksang, Rồng Xanh, APAN, LHP quốc tế Busan,... Thêm vào đó, Jo In Sung còn được người người yêu mến bởi đời tư sạch, gần như cả sự nghiệp chưa từng một lần vướng phải bê bối. Anh là một trong những tài tử được trả thù lao cao nhất Hàn Quốc hiện tại.

