Bộ phim đang gây bão xứ tỷ dân vì cả nội dung lẫn visual diễn viên đều quá cuốn.

Phim Hàn dạo này có thể nói là toàn siêu phẩm khi chưa kịp cày hết bộ này thì đã lại có thêm bộ khác nổi lên rần rần. Trong đó, Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên (The Prosecutor's Proposal) mới chiếu được 4 tập đã viral khắp Trung Quốc, không chỉ có lượt xem khủng mà video cut cũng phủ kín MXH và từ khóa liên quan đến phim cũng leo hot search Weibo. Bộ phim được khán giả xứ tỷ dân bàn tán rầm rộ nhờ nội dung căng như dây đàn cùng cặp đôi chính quá sức hút mắt.

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên đang cực viral ở Trung Quốc

Leo thẳng lên hot search sau 4 tập

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, bộ phim xoay quanh mối quan hệ đầy nghiệt ngã giữa hai nhân vật chính là Ju Tae Seon (Yoon Do Gun) và Lee Chae Ha (Park Si Woo). 15 năm trước, một vụ sát hại ông trùm sòng bạc lớn đã đẩy cuộc đời của hai cậu bé xuống địa ngục. Một người mất cha mang nỗi đau khôn nguôi, người còn lại là con trai của kẻ giết người.

Nhiều năm sau, số phận đưa họ gặp lại nhau trong màu áo chính nghĩa với tư cách là Công tố viên Ju Tae Seon và Điều tra viên Lee Chae Ha. Cả hai cùng hợp lực vạch trần vụ án tham nhũng động trời bên trong một tập đoàn doanh nghiệp và ngay chính nội bộ phía kiểm sát. Qua những ranh giới sinh tử, họ dần trở thành điểm yếu chí mạng nhưng cũng là sự cứu rỗi duy nhất cho nhau.

Kịch bản phim khiến khán giả vừa bứt rứt vừa thổn thức

Bên cạnh kịch bản giằng xé, yếu tố khiến netizen Trung Quốc phát cuồng là nhan sắc bùng nổ của bộ đôi diễn viên chính Yoon Do Gun và Park Si Woo. Cả hai sở hữu chiều cao lý tưởng cùng gu thời trang công sở lịch lãm, chuẩn chỉnh hình tượng bước ra từ truyện tranh.

Sự tương phản trong tạo hình và thiết lập nhân vật cũng là chất xúc tác khiến khán giả vừa xem vừa tim đập thình thịch. Yoon Do Gun khiến người xem đổ rầm bởi khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ và có phần chiếm hữu. Gương mặt góc cạnh cùng thần thái sắc sảo của anh hoàn toàn lột tả được một công tố viên ôm thù hận sâu sắc.

Yoon Do Gun

Trong khi đó, Park Si Woo lại gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp mong manh, ánh mắt biết nói cùng những phân cảnh khóc vụn vỡ đầy cảm xúc. Mỗi ánh mắt chạm nhau, mỗi cử chỉ giằng xé giữa thù hận và tình yêu của cặp đôi đều tạo nên "chemistry" bùng nổ. Đặc biệt, những phân cảnh tình cảm đầy táo bạo mang màu sắc điện ảnh nghệ thuật đã giúp bộ đôi khẳng định diễn xuất ăn ý tuyệt vời, khiến người xem phải nín thở vì hồi hộp.

Park Si Woo

Khán giả Trung Quốc khen ngợi bộ phim và hóng đợi từng tập nhờ nội dung gay cấn, nhịp phim lôi cuốn, diễn xuất ổn và đặc biệt là cặp đôi chính đỉnh từ visual đến tương tác. Tính đến hiện tại, phim không chỉ leo thẳng lên hot search mà còn đạt 8.7 điểm trên Douban, với tỷ lệ chấm 5 sao lên tới gần 60% - con số khá ấn tượng với một tác phẩm thuộc thể loại này.

Khán giả Trung Quốc để lại nhiều bình luận tích cực dưới các bài đăng về phim: - Ước tạo hình này mà có thêm bộ ngôn tình coi trời, tạo hình xuất sắc - Xem phim Hàn để tận hưởng thế nào là có visual có diễn xuất - Cày nát 4 tập. Mang ngay tập 5 tới cho toai - 1 là chemistry ok, 2 là visual quá "bánh cuốn". Để ý dạo này mấy anh vibe phản diện rất được chuộng bên Trung, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi xong đến bộ này, anh nam chính Teach You A Lesson cũng có cái vibe hơi tưng tửng bad bad. Khán giả Trung cũng khổ, tiểu thuyết nội dung thì quá ngon mà chuyển thể thì đa số ba chấm nên được mấy bộ như này rần rần cũng phải - Má đỉnh cao luôn, thấy hot quá mới vừa dứt hết 4 tập mà ta nói vẫn còn mê

Nguồn: Sohu