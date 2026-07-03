Nhan sắc và vóc dáng của nữ nghệ sĩ ở tuổi 63 thực sự rất đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh NSƯT Kim Phương tỏ ra ngỡ ngàng trước vóc dáng của diễn viên Hồng Đào ở tuổi 63 khiến người xem chú ý. Được biết, đây là những hình ảnh được ghi lại trong buổi khai máy phim mới.

Phản ứng đáng chú ý của NSƯT Kim Phượng khi thấy Hồng Đào (ảnh: TikTok Kênh Quay Sao)

Phía bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự bất ngờ và ngưỡng mộ, khi mà dù đã U70, thế nhưng diễn viên Hồng Đào trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật, cơ thể cũng toát ra sự khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý: - U70 gì mà đẹp dữ vậy trời ơi. - Ở ngoài đời Hồng Đào đẹp và trẻ lắm, vui vẻ nữa. - Sáng nay khai máy tui chạy ngang thấy nè. - 64 tuổi mà như thế này đúng chỉ biết ước. Mong sau này ở tuổi này mình cũng trẻ khỏe, nhiều năng lượng như cô. - Đẹp thật.

Ngắm nhìn nhan sắc của Hồng Đào tại sự kiện hôm nay một lần nữa chứng minh vì sao bà được mệnh danh là "bạch nguyệt quang" đầu tiên của Vbiz. Ngược dòng thời gian về thập niên 1980 - 1990, thời điểm Hồng Đào là gương mặt đắt show bậc nhất của sân khấu kịch miền Nam, vẻ đẹp nền nã, dịu dàng nhưng vô cùng sắc sảo của bà đã làm say đắm biết bao người.

Không chỉ khán giả, mà ngay cả những đồng nghiệp nam cùng thời cũng rơi vào lưới tình đơn phương. NSƯT Hữu Châu từng bồi hồi nhớ lại thuở mới quen, anh đã tỉ mẩn gạch chân từng câu ngụ ngôn tình yêu trên báo để gửi gắm cho bà. Thậm chí, những tên tuổi nổi tiếng như nghệ sĩ Thành Lộc từng cho biết đã đơn phương Hồng Đào, hay Vân Sơn cũng thẳng thắn thừa nhận từng "mê muội", rung động trước nhan sắc dịu dàng, quyến rũ thuở thanh xuân của nữ diễn viên.

Nói thêm về sự nghiệp của Hồng Đào, cô sinh năm 1962, là nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt và hoạt động nghệ thuật từ năm 1981 đến nay. Cô bắt đầu với tư cách diễn viên sân khấu kịch, sau đó rẽ hướng sang đóng phim. Cô từng góp mặt trong những tác phẩm như Cô Thủ Môn Tội Nghiệp (1990), Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng (1995), Vật Đổi Sao Dời (2001), Gia Đình Số Đỏ (2010)...

Hồng Đào trong phim Mai.

Nữ diễn viên trong phim Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng.

Những năm gần đây, Hồng Đào là cái tên cực kỳ quen thuộc tại phòng vé Việt. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Cua Lại Vợ Bầu, Mai, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng. Hồi năm ngoái, Hồng Đào góp mặt trong phim điện ảnh Mang Mẹ Đi Bỏ! do Việt Nam và Hàn Quốc cùng sản xuất, hợp tác với Tuấn Trần và 2 ngôi sao nổi tiếng xứ Kim Chi là Jung Il Woo và Go Kyung Pyo.

Hồng Đào có một vai diễn nhỏ trong bom tấn Beef.

Hồng Đào của hiện tại vẫn cực kỳ giàu năng lượng.

Ngoài ra hồi 2023, Hồng Đào cũng vinh dự được góp mặt trong bộ phim Beef của Netflix. Dù chỉ là một vai nhỏ, thế nhưng rõ ràng, việc được kết hợp cùng dàn sao thực lực quốc tế, góp một phần công sức vào tác phẩm giành 8 giải Emmy và 3 giải Quả cầu vàng chắc chắn đã đem đến những trải nghiệm, kỷ niệm quý báu cho nữ diễn viên.

nguồn: TikTok