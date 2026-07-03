Tăng Thanh Hà không đáng bị công kích dữ dội

Nhiều ý kiến tiêu cực đang nhắm vào Tăng Thanh Hà.

Sự kiện công bố phim Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa diễn ra tại TP.HCM đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Đi kèm với đó, thông tin chính thức về việc Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu cũng tạo nên làn sóng bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Sau 13 năm vắng bóng khỏi màn ảnh rộng, màn trở lại của "ngọc nữ" hàng đầu Vbiz đương nhiên là một sự kiện đủ sức khuấy động dư luận.

Đúng như dự đoán, phản ứng của công chúng nhanh chóng chia làm hai luồng. Một bên háo hức chờ đợi màn tái xuất của Tăng Thanh Hà, tin rằng khí chất, nhan sắc và vị thế của cô đủ để gánh một vai diễn mang tầm vóc như Nam Phương Hoàng hậu. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến trái chiều, thậm chí đi xa đến mức công kích ngoại hình của nữ diễn viên. Hàng loạt bình luận khắt khe xuất hiện: "Mặt Hà sắc quá không hợp, Nam Phương rất hiền", "Trời ơi, nét này sắc sảo quá, góc cạnh nữa, không biết lúc diễn thật thì như thế nào", hay thậm chí là những câu từ mang tính định kiến như "Mắt không phải gái trẻ", "Sinh con 3 lần rồi còn bon chen", "Có già so với nhân vật quá không?".

Tuy nhiên, sự công kích này đang trở nên phiến diện và thiếu khách quan đối với một tác phẩm điện ảnh.

Tăng Thanh Hà trở lại với vai Nam Phương Hoàng Hậu sau 13 năm

Đừng dùng ngoại hình ngoài đời để "cân đo" nhân vật trên màn ảnh

Nhìn vào những lời chê bai, có thể thấy điều đáng buồn nhất không phải là chuyện khán giả nghi ngờ một lựa chọn casting mà là cách nhiều người đang soi xét đến tận mắt, mũi, miệng, tuổi tác của một nữ diễn viên chỉ qua vài hình ảnh đầu tiên. Nếu bàn về phim ảnh một cách công bằng, thứ nên được xem xét trước hết là tạo hình nhân vật có phù hợp không, khí chất có đúng tinh thần vai diễn không và diễn xuất thuyết phục đến đâu. Điện ảnh không phải một cuộc thi tìm người giống nhân vật lịch sử nhất rồi kết luận ai đó "không xứng" chỉ vì trông chưa thuận mắt.

Chưa kể, nhiều khán giả đang nhầm lẫn giữa hình ảnh đời thường của diễn viên và tạo hình nhân vật trong phim. Điện ảnh còn là nghệ thuật của sự hóa trang, ánh sáng và góc máy, không thể lấy diễn viên ngoài đời để đánh giá nhân vật trong phim.

Nữ diễn viên đang bị công kích vì ngoại hình "không hợp"

Hơn nữa, hãy lật lại lịch sử để thấy thế nào mới thực sự là "hợp vai" Nam Phương Hoàng hậu. Khán giả chỉ chăm chăm nhìn vào yếu tố tiêu cực để chê ngoại hình Tăng Thanh Hà góc cạnh, quá sắc sảo mà quên mất rằng Nam Phương Hoàng hậu không chỉ có vẻ đẹp dịu dàng. Bà còn là người phụ nữ học thức Tây học, có sự đoan trang, trí tuệ, nền nếp, nhẫn nại, kiêu hãnh và cô đơn, chịu vô số áp lực của một cuộc hôn nhân chính trị lẫn tình cảm.

Khí chất và chiều sâu tâm lý đó không phải cứ trẻ trung, mềm mại hay hiền lành là đủ. Nam Phương Hoàng hậu cần nhiều hơn một gương mặt đẹp, bà cần một thần thái chín muồi, một độ đằm, một cảm giác từng trải nhưng vẫn giữ được sự thanh quý. Và nếu nhìn theo hướng đó, Tăng Thanh Hà ở tuổi trưởng thành, với nhan sắc mặn mà, phong thái thanh lịch và sự chín chắn của một người phụ nữ thành đạt, có thể lột tả được thần thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ.

Phía NSX cũng từng nói, đâylà một tác phẩm điện ảnh hư cấu lịch sử, nên tiêu chí chọn diễn viên ưu tiên phù hợp tinh thần nhân vật thay vì giống hệt nguyên mẫu. Thêm vào đó, với một dự án có quy mô đầu tư lớn và mang tính lịch sử như Hoàng Hậu Cuối Cùng, nhà sản xuất nào dám mạo hiểm đặt cược vào một gương mặt mới toanh, non nớt kinh nghiệm? Chọn "ngọc nữ" hàng đầu Vbiz chính là một nước đi bảo chứng. Màn trở lại làm bùng nổ truyền thông vừa qua là minh chứng rõ nhất cho sức hút, đảm bảo được yếu tố ngôi sao phòng vé và sự quan tâm của đại chúng cho bộ phim.

Hiểu đúng về casting: Không có chuyện "làm màu" hay "đẳng cấp"

Bên cạnh ngoại hình, một bộ phận khán giả lại tỏ ra bất mãn, cho rằng Tăng Thanh Hà "nghiễm nhiên" có vai trong khi phim vẫn mở buổi casting rầm rộ: "Nếu đã chọn được Hà Tăng sao vẫn tổ chức casting?", "Mở casting cho dữ cuối cùng chọn diễn viên sẵn". Đây là cái nhìn thiếu thấu đáo về quy trình làm phim chuyên nghiệp.

Nhiều người lầm tưởng rằng cứ mở Casting Mở (Open Casting) là nhà làm phim sẽ chọn được toàn bộ dàn diễn viên chính. Thực tế, open casting thường có hai mục đích rõ ràng. Một là thông báo rộng rãi về dự án, tạo độ phủ truyền thông. Hai là tìm kiếm những nhân tố mới, những gương mặt tiềm năng cho các vai phụ có thoại. Rất nhiều buổi casting mở thực tế không thể chọn đủ dàn cast, có khi cả ngày chỉ tìm được vài gương mặt phù hợp cho một số vai nhỏ.

Không thấy casting không có nghĩa là không casting

Điều khán giả không nhìn thấy là song song với casting mở, NSX luôn có các buổi casting kín (private casting). Việc các diễn viên chính không xuất hiện ở buổi casting mở là chuyện hết sức bình thường. Với những ngôi sao hạng A hoặc gương mặt được đạo diễn nhắm đến từ đầu, họ sẽ được mời đến các buổi thử vai riêng tư. Tại đây, họ dành hàng giờ, thậm chí cả ngày để thử nghiệm nhiều cách diễn, thử chemistry với bạn diễn, nhiều phiên bản nhân vật khác nhau để đảm bảo sự hòa hợp tuyệt đối với ê-kíp trước khi chốt. Vì thế, việc Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô hay Trâm Anh không xuất hiện ở vòng casting mở không đồng nghĩa với chuyện họ "được chọn sẵn" hay "không cần casting". Khán giả không thấy không có nghĩa là quá trình đó không tồn tại.

Vì vậy, việc Tăng Thanh Hà nhận vai không phải là sự bất công cho các thí sinh khác mà là kết quả phù hợp nhất cho dự án. Tăng Thanh Hà có thể sẽ hợp vai Nam Phương Hoàng hậu, cũng có thể không. Điều đó phải đợi đến khi bộ phim ra mắt, khi khán giả được nhìn cô trong bối cảnh, phục trang, ánh sáng, nhịp dựng, và quan trọng nhất là trong diễn xuất thực sự. Với một diễn viên trở lại sau 13 năm, nhận một vai diễn nặng ký, bước vào một dự án lịch sử quy mô lớn thì lúc này, người hâm mộ nên ủng hộ, còn khán giả nên chờ đợi màn thể hiện của Tăng Thanh Hà trên màn ảnh rộng.