Khám phá rạp chiếu phim thời thượng mang cảm hứng bến cảng cực hot ở Đà Nẵng

Giới trẻ bản địa cũng như du khách ghé chơi Đà Nẵng nô nức chia sẻ hình ảnh đi xem phim tại “bến cảng”. Địa điểm độc đáo này ở đâu?

Rạp phim kiến trúc bến cảng gây sốt với cư dân địa phương lẫn khách du lịch

Hôm 1/7 vừa qua, cư dân online đua nhau đăng tải hàng loạt ảnh check in tại một điểm đến bắt mắt và mới lạ tại Đà Nẵng. Không phải một tiệm cafe hướng ra biển hay đón gió sông, cũng không phải địa chỉ food tour ăn "sập" thành phố cảng, địa điểm nổi rần rần này chính là rạp phim mới tinh vừa ra mắt: Galaxy CineX Aeon Mall Thanh Khê.

Người dân Đà Nẵng và du khách được tặng quà khi đến xem phim trong ngày khai trương - Ảnh: Galaxy Studio

Không chỉ có vị trí đắc địa khi tọa lạc bên trong khuôn viên trung tâm thương mại rộng lớn 30.000m2, cụm rạp này gây hứng thú cho phần đông khán giả trẻ, khi đi xem phim mà không khác gì bước lên một du thuyền sang chảnh. Chẳng thế mà, giới sành sỏi rỉ tai nhau rủ rê "xem phim ở bến cảng".

Nội thất và trang trí rạp mang cảm hứng bến cảng - Ảnh: Galaxy Studio

Lấy cảm hứng từ những bến cảng năng động của Đà Nẵng, Galaxy CineX Aeon Mall Thanh Khê được thiết kế như không gian của một khoang tàu lớn, mang tone màu xanh Navy chủ đạo. Đó là sắc màu của biển, quang cảnh đặc trưng của thành phố hải càng - xứ sở được mệnh danh đáng sống nhất trên dải đất Việt Nam. Những đường vân uốn lượn của trần và sàn nhà nơi sảnh rạp cũng khơi gợi cảm giác mềm mại của sóng biển, nhanh chóng làm các tín đồ sống ảo phải lòng mê mẩn.

Quầy vé & bắp nước hình mũi tàu độc nhất - Ảnh: Galaxy Studio

Hòa cùng nhịp điệu của đại dương như thế, sảnh chờ, bàn vé và quầy bắp nước cũng được thiết kế theo hình dáng mũi tàu, làm nên không gian ê hề góc check in cho Gen Z tha hồ lựa chọn. Một công đôi ba việc, đi xem phim là chính, có ảnh đẹp tô hồng cõi mạng là "mười".

Cười thả ga, xem phim đã đời cùng ‘Minions và Quái Vật’

Nếu như không gian bên ngoài là thiên đường cho những bức ảnh OOTD cực nghệ, thì bên trong từng phòng chiếu lại là nơi ép phê cảm xúc với trải nghiệm điện ảnh đa tầng và tuyệt đỉnh. Cư dân Đà Nẵng cứ phải gọi là phổng mũi mà flex rằng: đây là rạp phim tiên phong ở Việt Nam tích hợp công nghệ Dolby Atmos và Dolby Vision.

Rạp tích hợp Dolby Vision + Atmos - Ảnh: Galaxy Studio

Một thứ tối tân về âm thanh, một thứ thống lĩnh về hình ảnh. Đến rạp xem phim nhân đôi trải nghiệm nghe nhìn mãn nhãn, đã tai, tỉ mỉ, sống động, đỉnh nóc kịch trần. Công nghệ phòng chiếu tối tân và dịch vụ giải trí đa tầng đến vậy hứa hẹn đáp ứng thị hiếu ngày càng cao cấp, ngày càng quốc tế hóa của các "thượng đế" thế hệ trẻ.

Mở bán vé suất thương mại đầu tiên lúc 17:00 ngày 1/7/2026, Galaxy CineX Aeon Mall Thanh Khê, Đà Nẵng chào đón đội quân Minion lí lắc, nhí nhố trở lại màn ảnh Việt. Đây sẽ là nơi có thể thưởng thức Minions và Quái Vật - bom tấn hoạt hình hot nhất hè này - ở định dạng tích hợp Dolby Atmos và Dolby Vision, đẩy tiếng cười thêm sảng khoái, những phút giải trí thêm giá trị với hình ảnh nét căng, mướt mắt, âm thanh sống động đến tê người.

Phòng chiếu dành riêng cho trẻ em thông với khu vui chơi - Galaxy Studio

Như bản chất của một bến cảng - nơi tiếp nhận những luồng tư tưởng, xu hướng văn hoá mới, Galaxy CineX Aeon Mall Thanh Khê trong tương lai cũng được gửi gắm hy vọng trở thành địa điểm tiên phong mang những trải nghiệm điện ảnh mới nhất của quốc tế "cập bến" Việt Nam. Nối tiếp bom tấn hoạt hình được săn đón nhất mùa hè, nhiều tác phẩm hoành tráng khác cũng sẽ lần lượt ra mắt ở cụm rạp cao cấp này, mở ra kỳ nghỉ hè khó quên dành cho người trẻ địa phương và chuyến du lịch thêm phần thi vị của những vị khách phương xa ghé chơi Đà Nẵng.