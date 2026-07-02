5 bộ phim Hàn Quốc dưới đây đã sử dụng ngôn ngữ điện ảnh đầy tính nghệ thuật để khắc họa những góc tối của xã hội và bản chất con người.

Điện ảnh Hàn Quốc từ lâu đã nổi tiếng là một trong những nền điện ảnh táo bạo nhất châu Á. Thay vì chạy theo những công thức an toàn, nhiều đạo diễn xứ kim chi sẵn sàng khai thác các chủ đề nhạy cảm, sử dụng ngôn ngữ điện ảnh mạnh mẽ để bóc tách những góc tối trong xã hội và bản chất con người.

Đáng chú ý, nhiều nữ diễn viên hàng đầu cũng không ngần ngại từ bỏ hình tượng an toàn để hóa thân vào những vai diễn đầy thử thách. Những cảnh quay gây tranh cãi trong các tác phẩm này không đơn thuần nhằm tạo hiệu ứng, mà được sử dụng như một công cụ kể chuyện, góp phần khắc họa sự giằng xé giữa dục vọng, đạo đức, nỗi đau và khát vọng được giải thoát.

Dưới đây là 5 bộ phim Hàn tiêu biểu cho phong cách làm phim đầy táo bạo nhưng cũng giàu giá trị nghệ thuật của điện ảnh Hàn Quốc.

1. The Handmaiden

Được đạo diễn bởi Park Chan-wook, The Handmaiden là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của điện ảnh Hàn Quốc hiện đại.

Với sự tham gia của Kim Min-hee và Kim Tae-ri, bộ phim kể về một âm mưu lừa đảo trong bối cảnh Triều Tiên thời Nhật chiếm đóng. Tuy nhiên, càng đi sâu vào câu chuyện, ranh giới giữa dối trá và tình yêu ngày càng trở nên mong manh.

Điểm đặc biệt của phim nằm ở cách sử dụng những khung hình tinh tế, giàu tính nghệ thuật và nhiều phân cảnh táo bạo. Thay vì chỉ gây sốc, các cảnh quay này trở thành biểu tượng cho khát vọng thoát khỏi sự áp bức, định kiến và số phận đã được sắp đặt.

Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của tầng lớp quý tộc là lòng tham, sự ích kỷ và hành trình cứu rỗi lẫn nhau của hai nhân vật nữ.

2. Bedevilled

Nếu The Handmaiden mang màu sắc nghệ thuật, thì Bedevilled lại là một bộ phim hiện thực đầy ám ảnh. Seo Young-hee gần như từ bỏ hoàn toàn hình tượng ngôi sao để hóa thân thành Bok-nam, một người phụ nữ sống trên hòn đảo hẻo lánh và liên tục trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình cũng như sự thờ ơ của cả cộng đồng.

Bộ phim sử dụng phong cách quay thô ráp, gần với phim tài liệu, không tô hồng hay làm dịu hiện thực. Chính sự chân thật ấy khiến khán giả cảm nhận rõ sự tuyệt vọng của nhân vật.

Từ một người phụ nữ cam chịu, Bok-nam dần bị đẩy đến giới hạn và lựa chọn con đường trả thù, biến bộ phim thành lời tố cáo mạnh mẽ về bạo lực, bất công và sự vô cảm của xã hội.

3. A Muse

Ngay trong vai diễn đầu tay, Kim Go-eun đã tạo nên tiếng vang lớn với A Muse. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ giữa một cô gái trẻ, một nhà thơ già và người học trò của ông. Chủ đề nhạy cảm từng khiến tác phẩm vấp phải nhiều tranh cãi, nhưng giá trị của phim không nằm ở yếu tố gây sốc.

Thông qua những khung hình nhẹ nhàng, giàu chất thơ, đạo diễn khai thác sự đối lập giữa tuổi trẻ tràn đầy sức sống với nỗi cô đơn của tuổi già. Bộ phim không cố gắng phán xét đúng sai mà để người xem tự cảm nhận những xung đột giữa dục vọng, đạo đức, sự cô độc và những tiếc nuối không thể gọi thành tên.

4. Hope

Khác với những tác phẩm kể trên, Hope gần như không có những cảnh quay gây sốc về mặt hình ảnh. Điều khiến bộ phim trở nên ám ảnh chính là cách kể chuyện đầy chân thực về một bi kịch có thật từng gây chấn động Hàn Quốc.

Với diễn xuất cảm động của Lee Re và Uhm Ji-won, bộ phim tái hiện hành trình một gia đình cố gắng vượt qua biến cố sau khi cô con gái nhỏ trở thành nạn nhân của một vụ tấn công nghiêm trọng.

Không khai thác nỗi đau theo hướng giật gân, Hope lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, cho thấy cả mặt tối của con người lẫn những tia hy vọng được tạo nên từ tình yêu thương và lòng trắc ẩn.

5. Obsessed

Obsessed là bộ phim đã đưa Lim Ji-yeon trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất điện ảnh Hàn Quốc. Lấy bối cảnh quân đội những năm 1960, phim kể về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa một sĩ quan và người vợ của cấp dưới.

Bằng nhịp phim chậm, hình ảnh giàu tính thẩm mỹ và nhiều phân cảnh táo bạo, Obsessed không chỉ kể một câu chuyện tình cấm đoán mà còn đào sâu vào sự giằng xé giữa trách nhiệm, khát khao và những ràng buộc của người trưởng thành.

Sau lớp vỏ của một bộ phim tình cảm là câu chuyện về sự cô đơn, lòng tham, khát vọng được yêu và cái giá phải trả khi con người để cảm xúc lấn át lý trí.

Những cảnh quay táo bạo không phải lúc nào cũng chỉ để gây sốc

Không ít khán giả từng cho rằng những bộ phim kể trên nổi tiếng chỉ vì có nhiều cảnh quay nhạy cảm. Tuy nhiên, nếu theo dõi trọn vẹn, có thể thấy các đạo diễn đều sử dụng ngôn ngữ điện ảnh một cách có chủ đích nhằm phục vụ câu chuyện và khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật.

Bên cạnh đó, việc các nữ diễn viên chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, đảm nhận những vai diễn nhiều tranh cãi cũng góp phần tạo nên sức nặng cho tác phẩm. Họ không chỉ phá bỏ hình tượng quen thuộc mà còn mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, giúp khán giả nhìn thấy những góc khuất của xã hội và bản chất con người.

Chính sự dũng cảm trong cách kể chuyện, cùng khả năng khai thác tâm lý nhân vật một cách chân thực, đã giúp những bộ phim này trở thành các tác phẩm đáng nhớ của điện ảnh Hàn Quốc. Dù từng gây tranh cãi khi ra mắt, chúng vẫn được đánh giá cao bởi giá trị nghệ thuật và những thông điệp sâu sắc về lòng tham, sự cô đơn, tình yêu, nỗi đau cũng như khát vọng được cứu rỗi của con người.