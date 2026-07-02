Chỉ xuất hiện 20 giây trong teaser Spider-Man, Messi nhận bao nhiêu tiền?

Chỉ với chưa đầy 20 giây xuất hiện trong teaser quảng bá Spider-Man: Brand New Day, Lionel Messi được cho là nhận khoản thù lao lên tới hàng chục triệu USD.

Siêu sao bóng đá Lionel Messi vừa trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ góp mặt trong đoạn teaser quảng bá của Spider-Man: Brand New Day. Dù chỉ xuất hiện trong khoảng 20 giây, màn kết hợp giữa Messi và tài tử Tom Holland nhanh chóng gây sốt.

Sự xuất hiện của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá trong chiến dịch quảng bá phim siêu anh hùng khiến người hâm mộ tò mò về mức cát-sê của Messi.

Cát-xê của Messi xuất hiện 20 giây trong teaser phim “Spider-Man: Brand New Day” được cho là 15 triệu USD.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Messi được Sony Pictures trả khoảng 15 triệu USD (gần 400 tỷ đồng) để tham gia chiến dịch quảng bá này. Tuy nhiên, đây là con số chưa được Sony Pictures hay đại diện của Messi xác nhận chính thức.

Sau khi teaser được phát hành, không ít khán giả lầm tưởng Messi sẽ góp mặt trong bộ phim với vai trò khách mời. Tuy nhiên, Sony Pictures cho biết siêu sao người Argentina chỉ tham gia video quảng bá mang tên “Super Fan Messi”, thuộc chiến dịch marketing toàn cầu dành cho Spider-Man: Brand New Day.

Trong đoạn video, Messi sử dụng ứng dụng “Spidey Tracker” để tìm kiếm Spider-Man tại New York. Khi gặp Peter Parker, nhân vật do Tom Holland thủ vai, chàng diễn viên trẻ tỏ ra phấn khích trước thần tượng bóng đá rồi nhanh chóng thay bộ đồ Người Nhện để cùng Messi thực hiện màn bay lượn giữa những tòa nhà cao tầng.

Đoạn teaser chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút nhưng nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem và tạo nên làn sóng bình luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả hài hước nhận xét đây là màn crossover “khó tin nhất năm”, trong khi không ít người hy vọng Messi sẽ có một vai cameo thực sự khi bộ phim ra mắt.

Teaser “Spider-Man: Brand New Day”.

Việc Sony Pictures lựa chọn Messi không phải ngẫu nhiên.

Chiến dịch quảng bá được tung ra đúng thời điểm không khí 2026 FIFA World Cup đang diễn ra sôi động. Messi vẫn là ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất của bóng đá thế giới với hàng trăm triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Sự xuất hiện của anh giúp bộ phim tiếp cận lượng khán giả khổng lồ vượt ra ngoài cộng đồng yêu điện ảnh.

Spider-Man: Brand New Day là phần phim thứ tư về Người Nhện do Tom Holland thủ vai trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Tác phẩm do Destin Daniel Cretton đạo diễn, tiếp nối các sự kiện của Spider-Man: No Way Home. Sau khi phép thuật của Doctor Strange khiến cả thế giới quên mất Peter Parker, chàng trai trẻ phải bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, một mình chiến đấu với tội phạm tại New York và đối mặt với những mối đe dọa mới.

Bên cạnh Tom Holland, phim còn có sự trở lại của Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo và Jon Bernthal. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào cuối tháng 7/2026.