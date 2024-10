Venom: The Last Dance mở ra tương lai mới cho vũ trụ Spider-Man của Sony

Venom: The Last Dance là phần phim có doanh thu cao nhất trong loạt phim Venom tại Việt Nam.

Phản diện bá đạo bậc nhất thế giới siêu anh hùng

Venom: The Last Dance đã hé lộ sự xuất hiện của Knull (Andy Serkis). Trong nguyên tác truyện tranh, tên ác thần mang sức mạnh của bóng tối vĩnh hằng đã sử dụng thanh kiếm Necrosword để giết chết cả một Celestial. Sau đó, hắn dùng chiếc đầu bị chặt đứt của Celestial này để tạo ra chủng tộc Symbiote.

Phiên bản điện ảnh của Knull vẫn bá đạo như vậy khi chỉ mới hé lộ một phần nhỏ sức mạnh thông qua đám quái vật Xenophage. Hiện tại, gã vẫn bị giam cầm nhưng sẽ sớm thoát ra khỏi nhà ngục và hủy diệt toàn bộ sự sống trong vũ trụ. Đạo diễn Kelly Marcel tiết lộ: "Một bộ phim không thể diễn tả hết sức mạnh của Knull. Venom: The Last Dance chỉ là khởi đầu của gã".

Như vậy, Knull chính là "trùm cuối" của SSU và thậm chí có thể kết nối với cả Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trong kỷ nguyên đa vũ trụ. Không chỉ các nhân vật nhà Sony mà cả Marvel Studios buộc phải kết hợp thì mới đủ sức đối đầu với kẻ thù bá đạo này.

Symbiote sẽ vẫn tồn tại

Dù Venom đã hy sinh để tiêu diệt toàn bộ Xenophage trong đoạn cuối Venom: The Last Dance, các Symbiote sẽ vẫn tồn tại trong SSU. Tiến sĩ Paine (Juno Temple) đã kết hợp với một Symbiote màu tím có siêu tốc độ để thoát thân khỏi vụ nổ axit. Trong truyện tranh, đây chính là Agony. Nhân vật này có lẽ sẽ trở lại với vai trò của Venom trong các phần phim tiếp theo của SSU.

Bên cạnh đó, khả năng Venom tái xuất là rất lớn. Tom Hardy từng bày tỏ sẽ đóng tiếp vai diễn này bất cứ khi nào được mời. After-credit của Venom: The Last Dance cho thấy hình ảnh chiếc lọ chứa một mảnh của Venom mà Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor) bắt trước đó đã vỡ nát, bỏ ngỏ khả năng trở lại của nhân vật này.

Thành lập nhóm Sinister Six

Sinister Six là nhóm phản diện nổi tiếng của Spider-Man trong truyện tranh. Sony từng có kế hoạch đưa chúng lên màn ảnh rộng sau The Amazing Spider-Man 2 (2014) nhưng không thành. Giờ đây, kế hoạch đó đang được tái khởi động nhưng theo từng bước cụ thể. SSU đã giới thiệu Venom, Vulture/Adrian Toomes (Michael Keaton) và Scorpion/Mac Gargan (Michael Mando) trong Spider-Man: Homecoming (2017).

Vulture từng tái xuất trong Morbius (2022) để mời Morbius (Jared Leto) thành lập một nhóm ác nhân. Khả năng cao đây chính là Sinister Six. Sắp tới đây, một thành viên khác của nhóm tội phạm này là Kraven the Hunter (Aaron Taylor-Johnson) cũng sẽ bước lên màn ảnh rộng. Nhiều lời đồn đoán rằng Sinister Six chính là phản diện chính của Spider-Man 4 ra mắt năm 2026.

Với yếu tố hài hước bùng nổ cùng những màn hành động hoành tráng, mãn nhãn và nhiều cài cắm thú vị, Venom: The Last Dance chính là lựa chọn tuyệt vời cho các fan Marvel lẫn những ai muốn tìm một tác phẩm xả stress đỉnh cao. Điểm số khán giả "cực căng" lên đến 80% trên Rotten Tomatoes là minh chứng rõ nét cho độ giải trí xịn sò của Venom: The Last Dance.

Venom: The Last Dance đạt điểm khán giả đến 80% trên Rotten Tomatoes.

Venom: The Last Dance (Tựa Việt: Venom: Kèo Cuối) đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.