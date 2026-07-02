Nhan sắc của mỹ nhân này vừa đẹp vừa sang, ai ngắm cũng phải mê mệt.

Làng giải trí Hàn Quốc là nơi đầy rẫy mỹ nhân, thế nhưng suốt 16 năm hoạt động trong làng giải trí, Suzy vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu. Cô sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi nhưng cũng cực kỳ quyến rũ và sang trọng. Với gương mặt thế này, nếu như Suzy sinh ở thời cổ đại, dù không phải hoàng hậu thì cô cũng là nàng công chúa.

Khán giả mong chờ vai diễn Latil của Suzy trong Men Of The Harem.

Tất nhiên, câu chuyện Suzy sinh ở thời cổ đại không thể nào có thật. Thế nhưng, khán giả có thể gặp Suzy phiên bản cổ trang giả tưởng trong Men Of The Harem. Mới đây nhất, tác phẩm đã được xác nhận sẽ đồng thời được phát hành trên cả đài tvN lẫn nền tảng Netflix vào năm 2027. Thông tin này đang khiến những người yêu phim Hàn nói chung và những người hâm mộ Suzy nói riêng cảm thấy cảm thấy cực kỳ vui mừng, cũng như ngóng đợi ngày phim ra mắt.

Cho những ai chưa biết, Men Of The Harem được chuyển thể từ webtoon cùng tên, thuộc thể loại cổ trang - giả tưởng - lãng mạn, do Suzy đảm nhận vai nữ chính Latil. Theo nguyên tác, Latil là công chúa của đế chế Tarium. Latil có mối quan hệ không tốt với người anh trai cùng cha khác mẹ Thula, khi mà cô cho rằng sự sủng ái của người cha Hoàng đế dành cho mẹ con anh là nguyên nhân mang tới nỗi buồn cho mẹ mình. Ngoài ra, Latil không phải là một cô công chúa chỉ biết sống trong nhung lụa mà từ nhỏ đã theo chân các hiệp sĩ hoàng gia.

Suzy sở hữu visual cứ đội vương miện là thành công chúa.

Câu chuyện phim bắt đầu khi cha của Latil bị ám sát, người yêu thì ruồng bỏ cô. Để bảo vệ quyền lực của mình cũng như truy tìm chân tướng về cái chết của cha, Latil đã phải dùng hôn nhân như một quân bài chính trị. Dẫu vậy, thay vì chọn một người đàn ông duy nhất cho vị trí Hoàng phi, cô đã tuyển chọn 5 chàng trai trẻ từ mọi tầng lớp khác nhau và đưa họ vào hậu cung của mình.

Bên cạnh Suzy, Men Of The Harem còn có sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng, gồm những cái tên như Lee Soo Hyuk, Yoo Jung Hoo, Shin Seung Ho và Kim Dan. Ngoài ra, Ji Chang Wook cũng sẽ góp mặt trong phim với tư cách khách mời.

Nói thêm về Suzy, trước Men Of The Harem, cô từng thể hiện thần thái "sang hơn chữ sang" của mình ở các vai diễn khác như cô nàng lừa đảo Lee Yu Mi/Anna trong Anna (2022) hay nữ thần tượng K-pop Lee Doona trong Doona! (2023). Trong năm 2026 này, mỹ nhân 31 tuổi sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ ma cà rồng sang trọng, ma mị và đầy bí ẩn trong Portraits of Delusion.

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là Suzy bị đóng khung hình tượng. Dù là Anna hay Lee Doona, mỗi nhân vật đều có nét cực kỳ riêng biệt, độc đáo, giàu chiều sâu nội tâm và vai diễn Song Jeong Hwa trong phim Portraits of Delusion hứa hẹn cũng sẽ như vậy.