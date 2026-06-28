Bộ phim Hàn mới chiếu đến tập thứ 2 đã phá kỷ lục của nhà đài.

Thời gian này, màn ảnh Hàn đang chứng kiến cảnh hàng loạt siêu phẩm liên tiếp xuất hiện khiến khán giả cày phim mệt nghỉ. Mới đây nhất, Agent Kim Reactivated đã lên sóng và có một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn. Ngay trong tập 1, phim đã gây bão rating khi mở màn với thành tích 9.5% ấn tượng. Thế nhưng sang đến tập 2, mọi thứ còn trở nên điên rồ hơn khi con số này nhảy vọt lên mức 15.7% đầy khó tin. Chưa hết, rating thời gian thực của Agent Kim Reactivated còn đạt đỉnh ở mức 31.03%, qua đó chính thức lập kỷ lục drama đầu tiên của đài SBS vượt mốc rating thời gian thực 30% trong năm 2026.

Rating thời gian thực khủng khiếp của Agent Kim Reactivated ngay ở tập 2

Với các khán giả đã thưởng thức 2 tập đầu tiên của Agent Kim Reactivated, tin rằng tất cả đều có chung cảm nhận rằng đây là một bộ phim khó có điểm nào để chê. Phim thuộc thể loại hành động - hài hước và ekip sản xuất đã làm quá tốt ở cả 2 khía cạnh này. Agent Kim Reactivated xây dựng một bầu không khí đầy nghẹt thở khi khắc họa những giẳng xé nội tâm của nhân vật chính Mr Kim.

Anh từng làm điệp viên, là cái tên bị Triều Tiên truy nã gắt gao và phải che giấu danh tính, nhẫn nhịn trước những bất công để bảo vệ cuộc sống yên bình. Không chỉ vậy, anh còn phải sống với nỗi niềm về người vợ cũ quá cố, một mình vất vả nuôi dạy cô con gái Min Ji, nhưng mối quan hệ cha con lại có phần rạn nứt vì những hiểu lầm.

Thế rồi vào đúng ngày sinh nhật, Min Ji bất ngờ mất tích một cách đáng ngờ. Để đưa con gái bình yên trở về nhà, Mr Kim bước lên một hành trình đầy nguy hiểm. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả bí mật bản thân luôn phải che giấu để cứu lấy cô.

Ở tập 2, khán giả bắt đầu được chứng kiến hành trình đi tìm con gái của Mr Kim.

Diễn xuất thần sầu của So Ji Sub ở phân cảnh Mr Kim lo lắng rằng con gái mình đã chết.

Rõ ràng, Mr Kim là một vai diễn không hề dễ khi vừa yêu cầu cao ở khả năng khắc họa cảm xúc, vừa yêu cầu khả năng thực hiện những cảnh hành động. Tuy nhiên, So Ji Sub đã "ăn sạch không để lại vụn", mang đến một màn trình diễn 10 điểm không có nhưng, xứng đáng với mọi lời có cánh.

Mặt khác, khán giả cũng được "giảm sóc" bằng những phân đoạn hài hước cực kỳ duyên đến từ bộ đôi Choi Dae Hoon - Yoon Kyung Ho. Trong phim, họ vào vai những người bạn thân thiết của Mr Kim, cùng anh chiến đấu chống lại những kẻ phản diện độc ác. Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của 2 diễn viên tài năng nữa là Joo Sang Wook và Son Na Eun.

nguồn: Nielsen Korea, SBS