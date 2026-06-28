Màn trình diễn xuất thần của nam chính đã biến 6 tập phim trở thành một bữa tiệc giật gân khó đoán, xứng đáng để theo dõi.

Vừa ra mắt trọn bộ 6 tập trên Netflix, Notes From The Last Row (Ghi Chú Từ Hàng Cuối) nhanh chóng trở thành một trong những phim Hàn được bàn tán nhiều nhất thời điểm hiện tại. Không chỉ nhận nhiều lời khen nhờ kịch bản tâm lý giật gân chắc tay, bộ phim còn khiến khán giả "cày" một mạch vì loạt cú bẻ lái liên tiếp. Đặc biệt, nhân vật Lee Kang do Choi Hyun Wook thủ vai đang trở thành tâm điểm chú ý khi vừa sở hữu visual nổi bật, vừa khiến người xem rùng mình bởi tâm lý khó lường.

Notes From The Last Row đang thu hút lượng người xem lớn dù chỉ mới ra mắt

Trong Notes From The Last Row, Lee Kang chỉ là một học sinh ngồi bàn cuối, ít nói, luôn lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Thế nhưng càng theo dõi, người xem càng nhận ra phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một bộ óc sắc bén đến đáng sợ cùng tâm lý méo mó, khó lường.

Câu chuyện bắt đầu khi giáo sư văn học Heo Mun Oh (Choi Min Sik) vô tình phát hiện ra tài năng viết lách thiên bẩm của Lee Kang. Từ những bài văn đầu tiên về quan hệ của cậu với một người bạn cùng lớp, Lee Kang dần dần kéo giáo sư vào sự tò mò không lối thoát về những diễn biến tiếp theo trong cuộc sống của mình.

Mọi chuyện dần mất kiểm soát khi những bài văn nộp cho giáo sư không trở thành những lời tự thuật trần trụi về việc Lee Kang đang từng bước xâm nhập, theo dõi và thao túng cuộc sống riêng tư của những người xung quanh. Mỗi lời nói, mỗi hành động của cậu đều giống như một nước cờ đã được tính toán từ trước. Khán giả sẽ bị cuốn vào một mê cung không lối thoát, rằng cái gì là thật, cái gì là tưởng tượng của Lee Kang? Các tình tiết lật mở liên tục khiến người xem càng đoán càng sai, ngỡ ngàng trước dã tâm của cậu học trò giỏi văn này.

Với vai tâm lý nặng đô Lee Kang, Choi Hyun Wook đã đập tan hình ảnh nam thần học đường trước đây để mang đến màn lột xác gai góc và thậm chí là bệnh hoạn. Lee Kang luôn xuất hiện với dáng vẻ hiền lành, vô tội nhưng chỉ cần thay đổi ánh mắt hay nở một nụ cười, nhân vật lập tức mang đến cảm giác bất an. Từ nam sinh trầm lặng, anh trở thành kẻ đứng sau thầy giáo của mình vào đường cùng. Nam diễn viên sinh năm 2002 không ngần ngại thực hiện những phân cảnh táo bạo, bao gồm cả cảnh nóng gây tranh cãi nhằm lột tả triệt để sự biến thái và tham vọng biến đời thực thành chất liệu văn học của nhân vật.

Sự đối lập giữa ngoại hình sáng láng và thế giới nội tâm lệch lạc đã khiến Lee Kang trở nên cuốn hút hơn hẳn mô-típ "bad boy" quen thuộc. Có thể thấy, dù đứng cạnh cây đại thụ điện ảnh Choi Min Sik, Choi Hyun Wook không hề bị lép vế. Những màn đấu trí bằng ánh mắt giữa hai thầy trò tạo nên bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở cho bộ phim.

Trên MXH, Notes From The Last Row đang nhận được phản ứng tích cực: - Sau khi cày xong 6 tập, tui thấy đáng coi nha. Twist chồng twist, khó đoán lắm nha. Choi Hyun Wook vẫn ngon như ngày nào, ảnh đóng đạt lắm á, coi để thấy ảnh biến chất ra sao, dạy "thầy" ảnh bài học cỡ nào - Tui coi mà cái đầu tui giật bưng bưng luôn mà - Phim đúng chất trâu già bị dắt mũi, phải xem đến cuối mới biết thật - Mới coi được 2 tập mà da gà, da vịt nó nổi rần rần, phấn kích. Dù diễn biến 2 tập đầu có vẻ rất bình thường như mọi chuyện diễn ra hàng ngày mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, cảm giác tâm lý tui bị dắt liên tục theo từng hành động, cảm xúc lên xuống của 2 thầy trò này luôn đó. Theo cá nhân tui thì đây là 1 bộ phim nặng về tâm lý rất cuốn hút - Bác Choi Min Sik rồi lại Choi Hyun Wook nữa, phải xem thôi. Xem bé nó táo bạo như nào - Sáng nay mới xem được một đoạn mà nó sởn da gà luôn. Vì chưa xem hết cũng không đọc review, không đọc thiết lập nhân vật hay bất cứ thứ gì trước khi xem nên chưa nói được thêm chỉ biết phim có Choi Hyun Wook đa số đều peak

Nhìn chung, Notes from the Last Row không đơn thuần là một bộ phim giải trí mà là một trải nghiệm điện ảnh nặng đô bóc trần những góc tối của lòng tham, sự đố kỵ và nỗi ám ảnh sáng tạo. Sự kết hợp giữa một kịch bản cài cắm tinh vi và màn trình diễn xuất thần của mỹ nam Choi Hyun Wook đã biến 6 tập phim trở thành một bữa tiệc giật gân khó đoán, xứng đáng để theo dõi.