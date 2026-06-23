Khán giả nói rằng bộ phim Hàn này rất hợp để xem vào mùa Hè.

Nhắc đến thể loại phim lãng mạn Hàn, Our Beloved Summer (tựa Việt: Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta) luôn có vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Ra mắt lần đầu vào cuối năm 2021, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt cực lớn.

Our Beloved Summer là một bộ phim lãng mạn cực kỳ hay của Hàn Quốc.

Câu chuyện phim Our Beloved Summer xoay quanh tình yêu của Choi Woong và Kook Yoo Seon. Cả hai từng có một tình yêu đầy cảm xúc, nhưng rồi họ đã chia tay với lời thể không bao giờ gặp lại. Dẫu vậy, bộ phim tài liệu mà cả hai từng quay từ 10 năm trước bỗng nổi đình nổi đám, và điều đó đã buộc hai người phải một lần nữa gặp lại nhau.

Với tất cả những ai từng thưởng thức Our Beloved Summer, tin rằng họ đều có chung nhận định đây là một tác phẩm xuất sắc ở nhiều khía cạnh. Bộ phim sở hữu nội dung chữa lành hấp dẫn, khắc họa những cung bậc cảm xúc chân thật mà tinh tế, cũng như thành công trong việc xây dựng hai cá tính rất khác của hai nhân vật chính, những vấn đề họ gặp phải và cái cách mà họ yêu nhau.

Kim Da Mi và Choi Woo Shik cực kỳ đẹp đôi.

Thực tế, ý tưởng mà Our Beloved Summer theo đuổi không mới. Thế nhưng cái cách bộ phim đào sâu vào những khía cạnh tưởng như rất bình thường, chú ý đến những tiểu tiết, tất cả tạo nên một bộ phim tinh tế mà đồng cảm đến lạ thường.

Tất nhiên, bên cạnh ngòi bút của biên kịch Lee Na Eun và tài năng của đạo diễn Kim Yoon Jin, màn thể hiện xuất sắc đến từ cặp đôi chính Kim Da Mi - Choi Woo Shik cũng góp công lớn giúp phim tạo được tiếng vang. Trước khi nên duyên trong Our Beloved Summer, cả hai từng hợp tác trong The Witch: Part 1. The Subversion. Và cho đến tận bây giờ, nhiều khán giả vẫn lụy cặp đôi chính, mong muốn thấy họ một lần nữa tái hợp.

Ngoài 2 diễn viên chính, dàn cast của Our Beloved Summer còn có nhiều cái tên tài năng khác.

Ngoài ra, phải nói thêm rằng những bản OST trong phim cũng rất hay và đẩy cảm xúc rất tốt. Tất cả biến Our Beloved Summer trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Thậm chí nhiều khán giả còn nói rằng cứ mỗi mùa hè họ sẽ lại mở phim lên để xem một lần.

Bình luận của netizen về Our Beloved Summer:

- Our Beloved Summer nhiều người chê nhạt nhưng mà gu tui kiểu chữa lành nhẹ nhàng vậy nên mê lắm, hè nào cũng phải cày lại một lần, phim đầu tiên mà mê cái nhạc intro không nỡ skip luôn.

- Ai chê nhạt là gu cá nhân chứ lúc nó ra hot ghê luôn. Mà cái phim này khắc họa tình yêu hay thật sự luôn ấy.

- Our Beloved Summer, mùa hè năm nào cũng cày lại.

- Tui còn nhớ lời hứa đóng phim chung sau 5 năm của 2 anh chị ở hậu trường đó.

- Bộ phim mùa nào anh cũng coi, năm nào anh cũng xem, anh còn đến tận Suwon (chỗ quay phim) và về anh thấy nó hay thêm tỷ phần các vợ à.

nguồn: SBS

