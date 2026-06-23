Cả 3 mỹ nhân đều đang trở thành tâm điểm chê bai trên MXH.

Mạng xã hội những ngày qua đang chứng kiến một hiện tượng khá hiếm gặp của màn ảnh Việt khi chỉ từ vài câu thoại ngắn ngủi, ba mỹ nhân nổi tiếng bỗng trở thành tâm điểm bàn tán khắp các nền tảng. Điểm chung là cả ba đều sở hữu ngoại hình nổi bật, độ nhận diện cao, nhưng những phân đoạn diễn xuất gần đây lại khiến khán giả tranh cãi dữ dội.

Người đang gây chú ý nhất lúc này là Thanh Hằng với bộ phim Mesdames Thanh Sắc . Sau khi phim ra rạp, một loạt trích đoạn của nữ diễn viên nhanh chóng lan truyền trên MXH. Trong đó, câu thoại “Dừng xe đi” bất ngờ trở thành hiện tượng hot. Thay vì tạo cảm giác kịch tính, đau khổ như bối cảnh phim mong muốn, cách nhả chữ, biểu cảm của nữ chính cùng bối cảnh giả trân lại khiến nhiều người bật cười. Trên mạng xã hội, câu nói này thậm chí còn bị chế thành “Dừng share đi” vì mức độ xuất hiện dày đặc.

Thanh Hằng tái xuất quá đẹp

Nhưng khán giả chỉ nhớ tới "Dừng xe đi!"

Không chỉ riêng câu thoại, nhiều phân cảnh cảm xúc của Thanh Hằng cũng bị nhận xét là thiếu tự nhiên. Không ít khán giả cho rằng phần thoại còn khá gượng, cách thể hiện chưa đủ sức nặng để truyền tải tâm lý nhân vật. Những cảnh khóc của nữ siêu mẫu cũng trở thành đề tài tranh luận khi bị nhận xét là khóc xấu, chưa chạm được cảm xúc người xem.

Sức nóng từ “Dừng xe đi” cũng vô tình kéo theo hai cái tên khác được cộng đồng mạng nhắc lại liên tục. Một trong số đó là Xuân Lan trong bộ phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ . Nữ diễn viên từng tạo nên làn sóng tranh luận với câu thoại: “Chị là một người an toàn”. Điều khiến khán giả buồn cười nằm ở hoàn cảnh xuất hiện của câu nói này. Khi được hỏi: “Chị là ai, chị cần gặp tôi có chuyện gì?”, thay vì giới thiệu bản thân hay nói rõ mục đích, nhân vật lại trả lời bằng một câu hoàn toàn không ăn nhập với ngữ cảnh. Nhiều người ví von đây là kiểu hội thoại giống như được viết bởi AI, thiếu logic và khiến cảm xúc của cảnh phim bị đứt gãy.

Người thứ ba là Quỳnh Thy trong bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu . Hai câu thoại “Bông đẹp quá kìa” và “Em nói không” của cô từng xuất hiện trong nhiều video chế trên mạng xã hội. Dù bối cảnh phim đang hướng tới sự lãng mạn, thậm chí là kịch tính nhưng những câu thoại này lại tạo hiệu ứng ngược, khiến người xem cảm thấy hài hước nhiều hơn là xúc động.

Phân cảnh "Bông đẹp quá kìa" cực viral của Quỳnh Thy

Điểm chung cả loạt thoại kể trên là đều rất sống sượng, như viết ra bởi AI, vô cảm, thậm chí là lạc quẻ trong bối cảnh phim. Đã vậy, nó còn được thể hiện bởi những diễn viên không chuyên, cách thoại như đọc kịch bản, càng làm khán giả thêm buồn cười.

Nói thêm về trường hợp của Thanh Hằng, cô và Mesdames Thanh Sắc đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều ngay từ những ngày đầu ra rạp. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Thanh Hằng sau nhiều năm, đồng thời cũng là dự án cô tham gia với vai trò nhà sản xuất. Tác phẩm lấy cảm hứng từ một vụ việc từng gây xôn xao Sài Gòn thập niên 1960, xoay quanh cuộc đối đầu giữa vũ nữ Cầm Thanh và bà chủ vũ trường Kim Đô - Madame Sắc. Tuy nhiên, bên cạnh phần bối cảnh được đầu tư và tạo hình được đánh giá đẹp mắt, nhiều khán giả cho rằng kịch bản chưa đủ hấp dẫn, nhịp phim thiếu cao trào và mâu thuẫn nhân vật chưa được khai thác tới nơi tới chốn. Giữa lúc bộ phim còn đang chật vật ngoài phòng vé, sự lan truyền của câu thoại “Dừng xe đi” vô tình trở thành chủ đề được nhắc tới nhiều hơn chính nội dung phim.