“Dừng xe đi” là gì mà cả MXH đua nhau bắt trend, xem tới đâu phì cười đến đó

"Dừng xe đi" đang là câu nói viral bậc nhất MXH Việt Nam mấy ngày qua.

Ra rạp với kỳ vọng tạo nên một màu sắc khác biệt cho đường đua phim Việt tháng 6, Mesdames Thanh Sắc lại đang có khởi đầu khá chật vật tại phòng vé. Sau 4 ngày công chiếu, bộ phim mới thu về khoảng 8 tỷ đồng, con số được xem là khiêm tốn nếu đặt cạnh quy mô đầu tư cũng như sức hút từ dàn diễn viên góp mặt trong dự án. Với đà tăng trưởng này, dự án điện ảnh của Thanh Hằng được dự đoán sẽ khó chạm mốc 30 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, Mesdames Thanh Sắc còn trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội khi nhiều khán giả đưa ra ý kiến trái chiều về chất lượng kịch bản, nhịp phim và diễn xuất của các diễn viên. Thế nhưng giữa luồng ý kiến trái chiều, bộ phim bất ngờ trở thành hiện tượng viral chỉ với một câu thoại. Câu thoại "Dừng xe đi!" của Thanh Hằng trong một phân ngồi trên xe với Bá Dũng (Lương Thế Thành).

Chỉ với vài chục giây tương tác giữa Cầm Thanh (Thanh Hằng) Bá Dũng, đoạn cắt này liên tục được chia sẻ, chế ảnh và lồng ghép vào vô số tình huống hài hước. Từ TikTok, Facebook cho đến Threads, hàng loạt nhà sáng tạo nội dung thi nhau bắt trend, tái hiện lại biểu cảm cùng cách nhấn nhá đặc trưng của nữ siêu mẫu, thu hút lượt xem và tương tác khủng.

Cư dân TikTok đã bắt trend ngay sau khi câu thoại viral

Các đoạn clip cover nhận về lượng tương tác lớn

Thậm chí, độ phủ sóng của câu nói này còn lớn đến mức cư dân mạng bắt đầu sáng tạo ra những biến thể mới. Từ "Dừng xe đi!", nhiều người lái sang cụm từ "Dừng share đi!" như một cách đùa vui về tốc độ lan truyền chóng mặt của trend.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú trước sức lan tỏa bất ngờ của câu thoại này. Một số ý kiến hài hước còn nhận xét đây có thể là nhân tó viral nhất mà Mesdames Thanh Sắc tạo ra tính đến thời điểm hiện tại. Dù khen hay chê, phần đông đều đồng tình rằng câu thoại đang sở hữu hiệu ứn lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, vượt xa phạm vi của chính bộ phim.

Một số bình luận của netizen: - Một 9 một 10 với "bông đẹp quá kìa". - Nó sượng nó đơ mà nó mắc cười. - Tui đã bảo dừng share đi mà. - Bông đẹp quá kìa - em nói không - dừng xe đi. Là 3 câu thoại tui mê mẩn nhất cuộc đời này. - Ai giải thích cho tui với mà sao toàn dừng xe đi với dừng share đi vậy.

Mesdames Thanh Sắc lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1960, xoay quanh cuộc đời của Cầm Thanh (Thanh Hằng) – một mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật và dần trở thành vũ nữ nổi tiếng bậc nhất tại vũ trường Kim Đô. Đứng sau sự nghiệp của cô là Madame Sắc (Hồng Ánh), bà chủ quyền lực của Kim Đô, người giàu có, sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng bộ sưu tập kim cương danh tiếng.

Từ mối quan hệ bảo trợ ban đầu, Cầm Thanh từng bước trở thành "gà cưng" của Madame Sắc. Tuy nhiên, khi danh tiếng ngày càng lớn, cô bắt đầu muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người đàn bà quyền lực này. Sự khác biệt về tham vọng, khát vọng tự do cùng những toan tính trong thế giới thượng lưu khiến mối quan hệ giữa hai người dần chuyển từ đồng minh thành đối thủ.

Mâu thuẫn càng bị đẩy lên cao khi xuất hiện Bá Dũng (Lương Thế Thành), người đàn ông có liên quan đến cả Cầm Thanh lẫn Madame Sắc. Chính cậu chuyện tình ái và lòng ghen tuông đã trở thành ngòi nổ cho chuỗi bi kịch nối tiếp nhau, kéo các nhân vật vào vòng xoáy quyền lực, thù hận và trả thù. Ngoài bộ ba trung tâm, phim còn có các nhân vật như Julie Thanh Lan (Văn Mai Hương), Mỹ Vân (Trương Huỳnh Như), Út Xịn (Trọng Nhân), Năm Sẹo (Jake Lê), Mộng Tuyền (Kim Hấu)... tạo nên bức tranh về giới vũ trường và tầng lớp ăn chơi Sài Gòn hoa lệ nhưng đầy cạm bẫy.