Nhan sắc của mỹ nhân này đang viral cực mạnh trên mạng xã hội.

Mới đây, Yoona đã thể hiện sức hút trường tồn của mình với màn cameo trong phim Husbands In Action. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, thế nhưng cô vẫn gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp ngút ngàn. Đáng chú ý, khác với vẻ đẹp thanh lịch thường thấy, Yoona được thiết kế tạo hình hào nhoáng, quyền lực mang hơi hướng "xã hội đen". Cộng thêm diễn xuất rất tốt từ mỹ nhân sinh năm 1990, hiện lên trước mắt khán giả là một phu nhân ông trùm trẻ tuổi, khôn ngoan và cực kỳ sang trọng.

Màn cameo của Yoona trong Husbands In Action đang gây bão mọi mặt trận.

Hiện tại, đoạn clip này đã hút đến 7.4 triệu view trên TikTok. Không chỉ vậy, còn rất nhiều clip khác đạt view và tương tác tốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Đã có vô vàn những lời có cánh được dành cho nữ thần của nhóm SNSD. Có người nói rằng cô nàng quả thực sở hữu cơ địa viral trời sinh. Không chỉ vậy, sau khi xem màn cameo mà Yoona mang đến trong Husbands In Action, khán giả còn kêu gọi cô nhất định phải thử nhận một vai phản diện ra tấm ra món trong tương lai.

Sức hút của Yoona thực sự là quá khủng khiếp.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý: - Cuối cùng Yoona cũng có được vai phản diện giàu có. - Diễn xuất của cô ấy tiến bộ đấy, tui sẽ xem phim này. - Khí chất của cô ấy hoàn hảo quá. - Bao giờ Yoona mới đóng vai phản diện vậy? Mình tò mò quá...chỉ có 30 giây thôi mà quá tuyệt vời! - Đúng vậy, tôi muốn thấy Yoona trở thành một nhân vật phản diện ngầu.

Nói thêm về Yoona, cô luôn được biết đến như một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc. Khi còn hoạt động với tư cách ca sĩ thần tượng, cô đã cùng SNSD tạo nên một kỷ nguyên huy hoàng. Đến khi chuyển hướng sang đóng phim, Yoona cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều bộ phim cực kỳ chất lượng.

Ở màn ảnh rộng, Yoona từng 2 lần góp mặt trong thượng hiệu phim hành động Confidential Assignment nổi tiếng của Hyun Bin và Yoo Hae Jin. Bên cạnh đó, các bộ phim Miracle: Letters to the President, Exit, A Year-End Medley và Pretty Crazy cũng được đánh giá cao.

Yoona là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc. Cô thành công cả với vai trò ca sĩ thần tượng và diễn viên.

Còn với mảng phim dài tập, Yoona còn đạt được nhiều thành công hơn khi nhiều lần công phá màn ảnh nhỏ. Các tác phẩm như Love Rain, The K2, Big Mouth, King the Land và mới đây nhất là Bon Appetit, Your Majesty đều đạt được tiếng vang lớn. Ngoài ra, khán giả còn đang rất chờ đợi màn tái xuất của Yoona trong Unnatural - bộ phim truyền hình kể về các nhà khoa học pháp y điều tra sự thật đằng sau những cái chết đáng ngờ.

nguồn: Netflix