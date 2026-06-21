Đây là kiệt tác mà bất cứ người yêu điện ảnh nào cũng nên thử xem ít nhất 1 lần.

Gần đây, bộ phim Buried (2010) bất ngờ được chia sẻ lại và thu hút sự chú ý. Đây là tác phẩm được chỉ đạo bởi đạo diễn Rodrigo Cortés, gây ấn tượng nhờ chất lượng nội dung xuất sắc dù chỉ được sản xuất với kinh phí khiêm tốn 2 triệu USD.

Buried là một bộ phim cực kỳ hay mà bất cứ tín đồ yêu điện ảnh nào cũng nên xem thử.

Điều đặc biệt của Buried nằm ở chỗ khác với đa phần các bộ phim khác, tác phẩm này chỉ sở hữu bối cảnh chưa đầy 0,5 m2. Đáng nói hơn, xuyên suốt 95 phút xem phim, khán giả chỉ thấy duy nhất nam chính Ryan Reynolds mà thôi, còn những thành viên khác trong dàn cast chỉ góp giọng.

Buried xoay quanh câu chuyện của Paul Conroy, một công dân Mỹ làm việc tại Iraq. Ác mộng ập đến khi anh cùng một vài người khác bị khủng bố phục kích. Sau khi tỉnh dậy, Paul thấy mình đang nằm trong một chiếc quan tài gỗ. Tất cả những gì anh có bên mình là một chiếc bật lửa Zippo và điện thoại di động hiệu BlackBerry. Paul nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc Jabir. Hắn ta yêu cầu anh trả số tiền khổng lồ 5 triệu USD để chuộc mạng, hoặc sẽ bị bỏ lại trong chiếc quan tài dưới lòng đất cho đến chết.

Bộ phim là sân khấu để Ryan Reynolds phô diễn diễn xuất thượng thừa của mình.

Điều biến Buried trở thành kiệt tác đó là việc phim đã quá thành công trong việc khắc họa tâm lý hoảng sợ tột cùng, cũng như khát vọng sinh tồn và cả sự tuyệt vọng nơi Paul. Từng góc quay, từng tình huống đều được khắc họa một cách chân thật vô cùng, khiến khán giả phải dành những lời thán phục cho biên kịch Chris Sparling cũng như đạo diễn Rodrigo Cortés.

Tất nhiên, sẽ là thiếu sót khủng khiếp nếu không dành những ca ngợi cho Ryan Reynolds. Anh vốn được yêu thích qua những vai diễn hài hước. Nhưng trong Buried, tài tử 49 tuổi đã mang đến một hình ảnh quá đỗi khác biệt, từng cung bậc cảm xúc, từng biểu cảm nhỏ nhất của nhân vật Paul đều được anh thể hiện hoàn hảo. Có thể nói rằng nếu như không có diễn xuất thượng thừa từ Ryan Reynolds, Buried sẽ không thể nào trở thành kiệt tác điện ảnh.

Phim không chỉ thắng lợi về doanh thu mà còn nhận đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Chỉ được sản xuất với kinh phí 2 triệu USD, Buried đã thu về 21.3 triệu USD, con số cao hơn 10 lần. Thế nhưng quan trọng hơn, tác phẩm này còn được giới chuyên môn đánh giá cực cao. Phim được vinh danh và nhận đề cử tại nhiều giải thưởng uy tín của Tây Ban Nha như Giải thưởng Goya, Giải thưởng Gaudí Award, Liên hoan phim Sitges. Bên cạnh đó, phim cũng được vinh danh tại Liên đoàn Lễ hội Quốc tế Méliès (bao gồm 35 thành viên từ 21 quốc gia, thành lập từ năm 1987) hay các giải thưởng tại Mỹ như Giải thưởng, Giải thưởng điện ảnh MTV, Giải thưởng điện ảnh IGN, Giải thưởng của Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh.

nguồn: IMDb