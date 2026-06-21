5 bộ phim Trung Quốc dưới đây gây thất vọng vì nội dung thiếu thuyết phục, diễn xuất gây tranh cãi và kịch bản đầy sạn.

Từng được kỳ vọng trở thành những bom tấn khuấy đảo màn ảnh mùa hè 2026, nhưng 5 bộ phim Trung Quốc dưới đây lại khiến khán giả thất vọng vì kịch bản yếu, diễn xuất gây tranh cãi và những tình tiết phi lý. Từ cổ trang quyền mưu, ngôn tình công sở đến phim học đường, tác phẩm nào cũng để lại không ít "sạn", khiến nhiều người xem phải bỏ dở giữa chừng.

Kiều Sở: Quyền mưu chỉ là cái cớ để yêu đương

Ngay từ khi công bố dự án, Kiều Sở được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vị phim cổ trang quyền mưu nổi bật nhất năm. Bộ phim quảng bá câu chuyện về một tiểu thư tướng môn mang mối thù gia tộc, từng bước bước vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị.

Tuy nhiên, khi lên sóng, phần quyền mưu lại trở thành lớp vỏ mỏng manh. Hơn một nửa thời lượng phim được dành cho những màn tương tác tình cảm giữa nam và nữ chính. Các cảnh đối mắt, đỡ eo, cứu nguy xuất hiện dày đặc đến mức khiến khán giả cảm thấy gượng gạo.

Nhân vật nữ chính vốn được xây dựng là người nắm binh quyền, quyết đoán và đầy tham vọng, nhưng càng về sau càng phụ thuộc vào nam chính. Những lý tưởng lớn lao về gia quốc dần bị đẩy lùi để nhường chỗ cho tuyến tình cảm ngọt sủng quen thuộc.

Khâu sản xuất cũng bị phàn nàn vì lạm dụng bộ lọc làm đẹp, lồng tiếng lệch khẩu hình và phần diễn xuất thiếu ăn ý của cặp đôi chính.

Chói Mắt: Phim gia đình chữa lành hay chiêu trò câu khách?

Chói Mắt từng được giới thiệu là tác phẩm gia đình mang màu sắc chữa lành, hướng đến thành công tương tự những bộ phim nổi tiếng về tình thân trước đó.

Thế nhưng nội dung phim nhanh chóng gây tranh cãi vì hàng loạt tình tiết bị cho là cố tình tạo cảm giác mập mờ giữa các nhân vật. Đặc biệt, việc hai anh em không cùng huyết thống đã trưởng thành nhưng vẫn sống chung phòng ngủ chỉ ngăn cách bằng một tấm rèm mỏng khiến nhiều khán giả phản ứng dữ dội.

Không chỉ vậy, phim còn thay đổi đáng kể nội dung nguyên tác. Những tuyến truyện về sự trưởng thành, trách nhiệm gia đình và quá trình vượt qua biến cố đều bị cắt giảm, thay vào đó là các tình huống tình cảm kéo dài.

Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ cũng trở thành điểm trừ lớn khi nhiều người bị nhận xét đọc thoại như học thuộc lòng, biểu cảm thiếu tự nhiên và không tạo được cảm xúc cho người xem.

Tình Yêu Có Pháo Hoa: Lãng phí một đề tài công sở đầy tiềm năng

Sở hữu nguyên tác nổi tiếng cùng dàn diễn viên có tên tuổi, Tình Yêu Có Pháo Hoa từng được kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim công sở tiêu biểu của năm.

Lấy bối cảnh ngành ngân hàng đầu tư, phim hứa hẹn mang đến những màn đấu trí căng thẳng trong môi trường tài chính đỉnh cao. Tuy nhiên, phần lớn khán giả lại cho rằng bộ phim gần như không thể hiện được tính chuyên nghiệp của ngành nghề này.

Những tình tiết liên quan đến tài chính được xây dựng sơ sài, lời thoại thiếu tính chuyên môn, trong khi các tình huống lãng mạn lại đi theo những mô-típ cũ kỹ như va chạm định mệnh, hiểu lầm vô lý hay những màn "oan gia ngõ hẹp" quen thuộc.

Sự thiếu tương thích giữa hai diễn viên chính cũng khiến tuyến tình cảm không tạo được sức hút như kỳ vọng. Nhiều khán giả nhận xét họ giống đồng nghiệp hoặc chị em hơn là một cặp đôi yêu nhau.

Xích Hạ: Thanh xuân học đường xa rời thực tế

Với chủ đề học sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, Xích Hạ từng được kỳ vọng sẽ tái hiện chân thực áp lực của tuổi 18.

Tuy nhiên, bộ phim lại khiến người xem ngán ngẩm bởi hàng loạt tình tiết thiếu thực tế. Trong khi học sinh lớp 12 ngoài đời đang chạy đua từng ngày với bài vở và đề thi, các nhân vật trong phim lại dành phần lớn thời gian để đi dạo, làm thêm, yêu đương hoặc tham gia những hoạt động không liên quan đến việc học.

Những phân đoạn như bơi trong hồ bơi bỏ hoang, tự ý lấy dụng cụ phòng thí nghiệm hay các màn hành động bốc đồng trong trường học bị đánh giá là phi logic và xa rời đời sống học đường thực tế.

Diễn xuất của dàn cast trẻ cũng chưa đủ sức thuyết phục. Không ít khán giả cho rằng họ không thể hiện được tâm lý của những học sinh đang đứng trước kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.

Mạc Ly: Nữ chính mạnh mẽ chỉ tồn tại trong quảng cáo

Trước ngày phát sóng, Mạc Ly được quảng bá là tác phẩm cổ trang lấy hình tượng nữ chính độc lập, bản lĩnh và từng bước nắm quyền lực trong triều đình.

Tuy nhiên, khi bộ phim chính thức ra mắt, nhiều khán giả cho rằng hình tượng "đại nữ chủ" chỉ tồn tại trên poster và các chiến dịch truyền thông. Trong nội dung thực tế, mọi thành tựu của nữ chính đều xoay quanh việc hỗ trợ nam chính củng cố quyền lực.

Những nhân vật nữ tham vọng khác phần lớn bị xây dựng thành phản diện, khiến thông điệp về nữ quyền trở nên thiếu thuyết phục. Bên cạnh đó, kịch bản bị đánh giá là lê thê, nhiều tuyến truyện rối rắm và thiếu logic.

Phần phục trang, tạo hình cũng gây tranh cãi vì bị cho là mang nhiều nét tương đồng với các tác phẩm cổ trang nổi tiếng trước đó nhưng chất lượng lại kém hơn đáng kể. Dù sở hữu dàn diễn viên có ngoại hình nổi bật, bộ phim vẫn không giữ chân được khán giả bởi nội dung thiếu điểm nhấn và nhịp phim chậm chạp.

Nguồn: 163