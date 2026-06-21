Câu nói của Phương Anh Đào đang khiến netizen khóc lụt MXH

Chỉ 1 câu nói nhưng lại có tính sát thương rất lớn.

Ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2024, Mai từng tạo nên hiện tượng phòng vé khi thu về hơn 551 tỷ đồng, lập kỷ lục doanh thu và giữ vị trí phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử ở thời điểm phát hành, trước khi Mưa Đỏ vượt mặt. Không chỉ thành công trong giai đoạn công chiếu, tác phẩm này còn cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ khi sau hơn hai năm, những phân cảnh, nhân vật và các chủ đề xoay quanh bộ phim vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại, tiếp tục tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội và trong đời sống giải trí.

Mới đây theo ghi nhận, phân cảnh kết khi Mai và Sâu hội ngộ sau nhiều năm xa cách bất ngờ viral lại trên mạng xã hội. Chính cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai con người trưởng thành sau đổ vỡ lại khiến đông đảo khán giả đồng cảm. Đặc biệt, không ít video quốc tế cũng thu hút lượng tương tác lớn, kéo theo hàng nghìn bình luận.

Phân cảnh kết của Mai

Đáng chú ý, câu nói nổi tiếng của nhân vật Mai (Phương Anh Đào): "Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu" cũng đang được lan truyền mạnh mẽ trên TikTok quốc tế dưới bản dịch tiếng Anh "No one dies for missing someone". Dù là một câu thoại rất ngắn, nhưng thông điệp về sự chấp nhận mất mát và học cách bước tiếp sau đổ vỡ lại khiến nhiều khán giả nước ngoài đồng cảm. Không ít netizen bày tỏ sự cảm thán trước thông điệp day dứt, sâu sắc đằng sau câu thoại ngắn đó. Nhiều video còn lồng ghép câu thoại này vào các nội dung về tình yêu tan vỡ, chia tay người cũ hoặc những câu chuyện "đúng người nhưng sai thời điểm", khiến sức lan tỏa của phân cảnh ngày càng mạnh mẽ.

Điều thú vị là làn sóng gây sốt quốc tế này xuất hiện không lâu trước khi Mai chính thức khép lại chuỗi ngày bám trụ trên top 10 Netflix Việt Nam. Trước đó, bộ phim duy trì vị trí trong Top 10 phim hơn 550 ngày kể từ khi ra mắt trên nền tảng streaming này vào tháng 9/2024 - một thành tích hiếm có thấy đối với một bộ phim điện ảnh Việt.

Một số bình luận của netizen quốc tế: - Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu - thấm quá trời. - Tui xem phim này 4 lần và lần nào cũng khóc nhoè mắt. - Luỵ Mai và Sâu quá, xem xong sưng hết mắt. - Đạo diễn ác với cặp chính quá. - Giống y hệt mối tình của tui với người yêu cũ, chỉ có điều bọn tui không gặp lại sau chia tay.

Trong phim, sau nhiều năm xa cách, Mai và Dương tình cờ gặp lại nhau khi cả hai đều đã có cuộc sống riêng. Cuộc hội ngộ diễn ra nhẹ nhàng nhưng chất chứa vô vàn cảm xúc bởi họ đều hiểu rằng những gì đã qua sẽ không thể quay trở lại. Thay vì lựa chọn một cái kết đoàn tụ như nhiều khán giả kỳ vọng, bộ phim khép lại bằng sự dang dở, để lại khoảng trống cho người xem tự suy ngẫm.

Chính sự dang dở ấy đã giúp phân đoạn kết của Mai duy trì sức hút lớn trên mạng xã hội. Nếu nhiều bộ phim tình cảm lựa chọn một cái kết trọn vẹn với màn tái hợp hay hạnh phúc viên mãn, Mai lại để các nhân vật bước qua nhau trong sự thấu hiểu nhưng không thể thuộc về nhau. Sự tiếc nuối ấy dễ dàng chạm đến những khán giả trưởng thành, những người từng trải qua cảm giác yêu rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay vì hoàn cảnh, thời điểm hoặc những lựa chọn khác của cuộc đời.

Sau hơn hai năm kể từ ngày công chiếu, việc một phân đoạn của Mai tiếp tục được khán giả quốc tế chia sẻ rộng rãi cho thấy sức ảnh hưởng của bộ phim vẫn chưa hề kết thúc. Và có lẽ cũng giống như câu nói đang viral khắp TikTok, người xem có thể bước tiếp sau một cuộc tình, nhưng những cảm xúc mà Mai để lại thì không dễ dàng biến mất.



