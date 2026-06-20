Khi nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ, netizen ngay lập tức gọi cô là "tiên nữ mùa xuân đang bước đi".

Tại Global OTT Awards 2026 tổ chức ở Busan, Hàn Quốc, Điền Hi Vi đang trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện với visual đẹp đến mức khó rời mắt, liên tục được cư dân mạng Hàn Quốc và quốc tế chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích áp đảo, nữ diễn viên còn khiến thảm đỏ bừng sáng nhờ khí chất vừa trong trẻo, vừa cuốn hút đến lạ thường.

Điền Hi Vi trên thảm đỏ Global OTT Awards 2026

Ngay khi xuất hiện trong bộ váy dài dáng cape màu xanh thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 2026 của Saiid Kobeisy, Điền Hi Vi lập tức được gọi là tiên nữ mùa xuân đang bước đi. Thiết kế voan mỏng đính hạt cườm tinh xảo, kết hợp phần cape mềm rủ bay nhẹ theo từng chuyển động, giúp cô vừa giữ được vẻ thanh thuần, vừa toát lên khí chất sang trọng, trầm tĩnh nhưng vẫn nổi bật tuyệt đối giữa ánh đèn thảm đỏ.

Sắc xanh nhẹ nhàng không chỉ tôn lên làn da trắng sáng mà còn khiến tổng thể trở nên vừa mơ màng vừa sống động. Khi kết hợp cùng mái tóc xoăn nâu nhẹ nhàng và mái thưa trẻ trung, Điền Hi Vi mang đến cảm giác trong trẻo, linh động nhưng không hề đơn điệu. Nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những tạo hình “đáng yêu nhưng vẫn gợi cảm một cách tinh tế”, đúng chuẩn khí chất nữ minh tinh đang lên.

Không chỉ gây sốt bởi nhan sắc, Điền Hi Vi còn ghi dấu ấn mạnh mẽ tại giải thưởng năm nay. Với vai diễn Phàn Trường Ngọc trong bộ phim Trục Ngọc, Điền Hi Vi cũng được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất (Thị hậu), trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đại lục duy nhất góp mặt ở hạng mục danh giá này. Cuộc bình chọn kéo dài 19 ngày từ 15/5 đến 2/6 đã ghi nhận sức hút vượt trội của cô trong toàn bộ mùa giải.

Thành công của Trục Ngọc cũng góp phần củng cố vị thế của Điền Hi Vi trong làng phim ảnh châu Á. Bộ phim liên tiếp tạo nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng: nhân vật đạt độ hot vượt mốc 100 triệu chỉ trong ngày đầu phát sóng, thị phần Vân Hợp lên tới 41,1% thuộc nhóm hiếm kể từ năm 2017, lượt xem trung bình mỗi tập đạt 80,68 triệu, phá kỷ lục phim nữ chính thế hệ 95. Đặc biệt, phim còn đứng đầu bảng xếp hạng Netflix toàn cầu thể loại không nói tiếng Anh, phủ sóng 12 quốc gia và khu vực.

Trong Trục Ngọc, Điền Hi Vi đảm nhận vai Phàn Trường Ngọc một hành trình lột xác mạnh mẽ từ cô gái bán thịt nơi chợ dân gian đến nữ tướng trên chiến trường. Vai diễn có độ chuyển biến lớn, giúp cô hoàn toàn thoát khỏi hình tượng “kẹo ngọt” quen thuộc, chứng minh khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành và đa dạng.

Sự kết hợp giữa nhan sắc nổi bật, khí chất thảm đỏ cuốn hút và thành tích diễn xuất ấn tượng đang giúp Điền Hi Vi trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất tại châu Á thời điểm hiện tại.

Nguồn: Sohu