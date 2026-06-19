Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nữ cực kỳ chất lượng.

Moving là thương hiệu phim quá nổi tiếng ở màn ảnh Hàn vài năm gần đây. Chính vì thế nên dù Moving 2 mới khởi quay cách đây ít lâu, thế nhưng những thông tin xoay quanh tác phẩm này vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Một trong số đó là việc Chae Won Bin cũng đã chính thức gia nhập vũ trụ Moving 2.

Bộ đôi nữ chính Han Hyo Joo và Go Youn Jung tiếp tục trở lại ở Moving 2.

Như vậy cho đến lúc này, Moving 2 đã quy tụ 10 diễn viên nữ cực đỉnh, bao gồm Han Hyo Joo, Go Youn Jung, Shim Dal Gi, Kim Shin Rock, Lee Ho Jung, Kim Kuk Hee, Yeom Jung Ah, Ryu Hye Young, Roh Yoon Seo, Park Han Sol, Choi Yun Ji và Chae Won Bin. Trong đó, Han Hyo Joo và Go Youn Jung đảm nhận vai nữ chính. Cả hai cũng đều xuất hiện trong phần 1 của bộ phim.

Moving 2 cũng bổ sung những gương mặt mới cho dàn cast nữ như nàng thơ Roh Yoon Seo.

Nữ diễn viên gạo cội Yeom Jung Ah cũng tham gia Moving 2.

Mới đây nhất, Chae Won Bin cũng được xác nhận sẽ góp mặt trong bom tấn này.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích khi thấy dàn sao nữ của Moving 2: - Cái phim gì mà hội tụ hết các mỹ nhân vậy. - Có bà số 2 thì đảm bảo phim hay rồi. - Trời ơi nhanh lên, huhu. - Toàn diễn viên hay. - Quá đã.

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên nữ chất lượng và dàn diễn viên nam của Moving 2 cũng bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Ryu Seung Ryong, Jo In Sung, Cha Tae Hyun, Ryu Seung Beom, Kim Sung Kyun, Kim Hee Won, Moon Sung Keun, Kim Do Hoon. Họ đều là những cái tên đã đóng phần 1 và tiếp tục trở lại trong phần 2. Về trường hợp của Lee Jung Ha (vai Kim Bong Seok), anh không tham gia do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vai diễn của anh được thay thế bởi Won Gyu Bin.

Không chỉ dàn sao nữ mà dàn sao nam của Moving 2 cũng rất khủng.

Nói thêm về Moving, đây là dự án được chuyển thể từ webtoon của tác giả Kang Full. Tác phẩm này có phần kịch bản do đích thần Kang Full chắp bút, được đạo diễn bởi Kim Sung Hoon. Bộ phim kể về những gia đình sở hữu siêu năng lực như biết bay, tự chữa lành hay sức mạnh khổng lồ...Trong khi những người con phải học cách che giấu chúng để sống cuộc đời bình thường, cha mẹ họ phải chống lại những thế lực độc ác để bảo vệ con của mình.

Moving 2 là phần tiếp theo của Moving, nội dung tiếp nối những gì xảy ra ở phần đầu. Với việc Moving đã tạo nên tiếng vang cực lớn khi ra mắt vào năm 2023, nếu vẫn giữ nguyên được chất lượng, sức hút của phần 2 được dự báo sẽ còn lớn hơn nữa.

nguồn: Mydramalist